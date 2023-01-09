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Почему Ryzen 7 7700X остаётся самым перспективным процессором несмотря на высокую цену в РФ
Далеко не всегда решающее слово остаётся за ценой самого процессора
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Совсем недавно AMD выпустила серию процессоров Ryzen 7000 со сниженными тактовыми частотами. При этом главной особенностью новинок стал теплопакет в 65 Вт. Энтузиасты тут же заговорили о том, что перед нами выжатые словно лимон камни, но некоторые любители разгона уже успели развеять подобные сомнения. Так, путём повышения TDP в настройках BIOS на некоторых материнских платах можно ощутимо увеличить производительность, в результате чего Ryzen 9 7900 вплотную подбирается к более дорогому Ryzen 9 7900Х. 

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Сложно сказать, какой из флагманов стоит покупать в 2023 году. Споры о том, выбрать Ryzen 9 7950X или Core i9-13900KF идут уже несколько месяцев. Не исключено, что решающее слово останется за Ryzen 9 7950X3D, который выполнен по технологии 3D V-Cache и претендует на место самого быстрого игрового процессора текущего года. Отметим, что всего несколько процентов энтузиастов тратят сотни тысяч рублей на компьютеры, тогда как остальные пытаются инвестировать в систему максимально выгодно. Давайте подумаем о том, что купить прямо сегодня, не переплатив ни одного лишнего рубля. 

Одним из самых перспективных камней на рынке без всякого сомнения является Ryzen 7 7700X. Мы советуем вам слегка потратиться на материнскую плату, что позволит получить максимальный потенциал, поскольку следующие два поколения процессоров AMD точно будут совместимы с сокетом АМ5. Купите не самую простую оперативную память, а в итоге вам не придётся менять основные компоненты на протяжение 6 лет или даже больше. Игровая производительность у Ryzen 7 7700X впечатляет, ну а сам он способен раскрыть даже самую мощную и дорогую видеокарту. 

Ryzen 9 5900 мы можем рекомендовать только в том случае, если вам нужен мощная система здесь и сейчас. Никакой перспективы у такого компьютера нет, поскольку внутри скрывается устаревший сокет АМ4, для которого процессоры уже не выходят. Быстродействия Ryzen 9 5900 достаточно для решения любых задач, а сам он отлично справляется с играми. И всё же, нам кажется, что для сборки нового ПК стоит обратить внимание на указанный выше Ryzen 7 7700X. Что до Ryzen 9 5900, то он открывает обширные возможности для экономии, поскольку вы можете купить материнскую плату за 100 долларов и недорогую оперативную память DDR4.

Чуть дешевле вы можете встретить два процессора: Core i7-12700KF и Core i7-12700F. Оба относятся к прошлому поколению Intel и стоят значительно дешевле новинок 2022 года. При этом потенциал у них отличается в худшую сторону, ну а мы рекомендуем взять менее дорогой камень, проигнорировав разгон. Здесь всё просто, ведь Core i7-12700F может похвастать низким энергопотреблением, что даёт возможность собрать довольно мощную и одновременно тихую систему. Для энтузиастов Core i7-12700KF уже не подходит, поскольку сильно отстаёт в играх и рабочих задачах от нового Core i7-13700KF. Ну и помните, что разгон – это прежде всего тактовые частоты, а вод здесь Core i7-12700KF даже при желании не сможет выйти на отметки новинки 2022 года. 

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Как мы уже писали выше, новая серия процессоров AMD обладает высоким потенциалом за счёт того, что находится в начале жизненного пути сокета АМ5. Теоретически, будет ещё 2 серии, но может выйти 3. Как бы там ни было, если у вас есть желание собрать недорогой компьютер с перспективой на будущее, можно попытаться сделать это с Ryzen 5 7600Х. Ну или подождите появления в рознице Ryzen 5 7600, который порадует отличными показателями в играх и возможностью со временем заменить его на камень одного из следующих поколений. Ну или купите Ryzen 7 5800Х. Если у вас нет планов покупать видеокарту за 1000 долларов, то с использованием GeForce RTX 3060 процессор покажет себя с лучшей стороны, позволяя сэкономить на сборке машины. Помните о том, что перспективы у Ryzen 7 5800Х нет, хотя подобное требуется далеко не всем, ведь для многих даже видеокарта за 35 тысяч – это что-то заоблачное из другого мира.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 7700x
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