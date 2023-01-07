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Zelot За пост начислено вознаграждение
Энтузиаст поделился способом бесплатной модификации Ryzen 9 7900 в более дорогой Ryzen 9 7900Х
Согласно тестам Cinebench R23, различия между процессорами минимальны
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MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

В то время как некоторые эксперты открыто называют процессоры серии Ryzen 7000 провалом, высказывается мнение, согласно которому нам стоит немного подождать, поскольку продукты AMD часто раскрывают свой потенциал спустя какое-то время. Многие пользователи уже устали от подобных заявлений, поэтому предпочитают покупать то, что не только стоит недорого, но и хорошо работает здесь и сейчас. Именно поэтому большим спросом пользуются процессоры Ryzen 5000 серии, а по итогам ноября первое место с огромным отрывом завоевал Ryzen 7 5800X3D. Напомним, это заточенный под игры камень, получивший поддержку технологии 3D V-Cache. За счёт этого он умудряется соперничать с более дорогими продуктами Intel, но выглядит привлекательнее, поскольку обходится недорогой материнской платой и скромной оперативной памятью. Вы могли слышать о том, что в рамках CES 2023 представители AMD продемонстрировали сразу три процессора на архитектуре Zen 4 3D V-Cache. Ожидается, что именно эта линейка окажется способна повысить продажи, хотя это не единственное, чем Лиза Су планирует радовать потенциальных покупателей.

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Совсем недавно в продажу поступили процессор серии Ryzen 7000 без литеры «Х». Проще говоря, перед нами удешевлённые варианты, получившие сниженные тактовые частоты и теплопакет на уровне 65 Вт. Камни могут похвастать привлекательными ценами, что должно стать решающим в выборе того или иного продукта при сборке компьютера. Западные журналисты пишут, что пока публика встретила процессоры холодно. Вполне возможно, что дело в сниженной производительности, ведь по сравнению с уже находящимися в продаже продуктами, наблюдается разница в быстродействии до 15%. Не исключено, что своё дело сыграли новогодние скидки, во время которых линейка Ryzen 7000 стоила намного дешевле рекомендованных цен на момент старта продаж. В чём бы ни была причина, сегодня поводов для любителей экономить стало ровно на 1 больше. 

Важно понимать, что лишённые приставки «Х» процессоры строго ограничены TDP в 65 Вт, а также имеют сниженные тактовые частоты. Как оказалось, решить проблему можно одним щелчком мыши. Энтузиасты обнаружили, что ряд производителей материнских плат (например, MSI) позволяют пользователям в ручном режиме менять показатели TDP процессора. В качестве подопытного кролика выступал Ryzen 9 7900, которому повысили теплопакет с 65 Вт до 170 Вт, а после активировали функцию Precision Boost Overdrive. Быстродействие камня тут же подпрыгнуло на 15%, а в результате показатели почти приблизились к тем, что демонстрирует Ryzen 9 7900Х. Увидеть результаты тестирования в Cinebench R23 вы можете выше. Автор решил показать линейный рост от 65 Вт с плавным повышением теплопакета до 170 Вт. Похоже, наибольший скачок у Ryzen 9 7900 происходит при переходе от 65 Вт к 95 Вт. 

А вот Ryzen 7 7700 уже не демонстрирует таких впечатляющих показателей. По мнению экспертов, эффект от повышения показателя TDP может сильно зависеть от одного процессора к другому. Это значит, что вам может попасться более или менее удачный камень. В любом случае, если вы решили сэкономить, то глупо не пытаться дожать процессор, тем более, когда это делается по щелчку мыши. Стоит понимать, что повышение теплопакета потребует от вас более мощной системы охлаждения. Мало того, если кроме этого у вас есть планы поднять тактовые частоты ещё на пару сотен мегагерц, то берите с большим запасом. Даже если вся мощность системы охлаждения окажется невостребованной, вы всегда можете получить тихую машину, кулер в которой приятно и ненавязчиво гудит на малых оборотах.

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Отметим, что линейка Ryzen 7000 со сниженным TDP пока в российских магазинах не встречается. Цены на процессоры AMD зашкаливают и сильно отличаются от рекомендованных. Ну а учитывая тот факт, что в Европе и США проходили распродажи со скидками, понять логику российских магазинов и вовсе сложно. На этом фоне Intel выглядит привлекательнее, поскольку может предложить материнские платы на любой вкус, тогда как у покупателя Ryzen 7 7700/Х выбор крайне ограничен и стартует с 18 тысяч рублей. В этом случае вам достанется скромный чипсет B650. Скорее всего, там нет даже упоминания о ручной коррекции теплопакета.  

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#процессоры #ryzen 9 7900
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