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Почему покупка Ryzen 9 7950X выгоднее и перспективнее Core i9-13900KF для геймеров в 2023 году
На этот раз вам даже не придётся ждать раскрытия потенциала, ведь речь идёт о платформе АМ5
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Если бы у вас был выбор между процессором Core i9-13900KF и Ryzen 9 7950X, то на каком из них вы бы собрали новый компьютер? В пользу первого говорит преимущество в играх. К сожалению, лишь незначительная часть геймеров осознаёт, что достичь преимущества вы можете только на флагманской видеокарте GeForce RTX 4090. При этом важны эталонные условия в виде качественной системы охлаждения и прокачанной оперативной памяти. Получается, что преимущество есть, но получить его почти невозможно. 

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А вот Ryzen 9 7950X кажется нам более перспективным. Давайте представим себе, что через 3 года в продажу поступит 16-ядерный Ryzen 9 9950X. Пусть у Intel выйдет не менее мощный камень, вот только владельцы Core i9-13900KF не смогут усилить свой компьютер без дополнительных экономических вливаний. Это значит, что вам потребуется купить новую материнскую плату, поскольку сокеты у Intel меняются раз в 2 года или даже чаще. Согласимся, что сегодня Ryzen 9 7950X потребует действительно немалых инвестиций, а значит вам придётся напрячься. Стоить система будет дорого, ну а не всегда перспективная сборка вообще себя оправдывает. 

Именно поэтому покупка Ryzen 9 7900X кажется нам более выгодной. Не тратьте на сборку компьютера очень много денег, ведь в последнее время прибавка пары сотен мегагерц ни на что не влияет. Ну получите вы буст в 5%, потратив на это 50 тысяч рублей. Уж лучше не забивать себе голову подобными глупостями, выбрав вместо разгона мощную видеокарту. Ryzen 9 7900X обладает всё теми же перспективами старшего процессора, ну а в играх он почти не уступает лидерам. Получается, что вы можете не тратить целое состояние на систему, оставаясь на пике быстродействия заплатив разумную сумму.

Или купите Core i9-12900K. Перед вами флагман предыдущего поколения, который совсем не потерял в актуальности. И снова очень многое зависит от видеокарты. Если вы уже купили скоростную GeForce RTX 4090, то есть смысл обратиться к процессорам нового поколения, которые покажут себя в играх лучше, ну а с чем-то типа GeForce RTX 3080 разницы не будет. Мы советуем вам помнить о таких деталях, тем более, что лишь немногие себе позволяют видеокарту дороже 50 тысяч рублей. При этом с Core i9-12900K вы сможете чувствовать себя спокойно на протяжение многих лет, заменяя видеокарты по мере надобности. Довольно интересно выглядит и Ryzen 9 5950X. Посудите сами, вы платите на 20 тысяч дешевле, чем за флагман текущего поколения, но получаете очень мощный камень, который остаётся актуальным в любых требовательных задачах. Мы уже писали выше о том, что для полного раскрытия потенциала флагманского процессора вам потребуется GeForce RTX 4090, но тут уж ничего не поделать. Ну а тем, кто не хочет платить за синтетические тесты, полагаясь на реальные игры, лучше взять Ryzen 9 5950X.

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В последнее время набирает популярность Core i7-13700KF. Этот процессор вполне может заменить флагман текущего поколения, хотя стоит дешевле, чем флагман прошлого поколения. Нужно понимать, что перед нами субфлагман для разумных пользователей, которые привыкли считать деньги. Не так важно, планируете ли вы разгон, или же вам будет достаточно заявленного потенциала, ведь вы в любом случае получаете очень мощный камень. Ну и было бы неверным не указать Ryzen 7 7700X, являющийся прямым конкурентом Core i7-13700KF. В играх между процессорами паритет и только в синтетических тестах камню Intel удаётся вырваться вперёд. Если вас не интересует разглядывание виртуальных попугаев, то Ryzen 7 7700X может оказаться более перспективным. Платформа АМ5 вышла совсем недавно, а значит будет актуальна ещё 2-3 поколения. За это время процессоры прирастут в мощности, а лёгкая замена Ryzen 7 7700X на Ryzen 7 9700X позволит почувствовать ощутимый прирост быстродействия. По крайней мере, так пишут эксперты, а как будет на самом деле, не знает даже Лиза Су.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 9 7950x
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