Перед нами первые официальные игровые тесты, предоставленные AMD

Многие наши читатели знают о сложностях, с которыми столкнулась AMD во второй половине 2022 года. Давайте оставим бизнес настольной графики до одного из следующих материалов, сосредоточившись на процессорах. Так вот, линейка Ryzen 7000 должна была стать самым большим прорывом в истории, предлагая огромный прирост быстродействия не только в рабочих задачах, но и в играх. Если пытаться подводить итоги года, то можно с уверенностью заявить, что все намеченные планы удалось реализовать, поскольку линейка Ryzen 7000 действительно впечатляет приростом количества кадров в секунду во многих играх по сравнению с камнями предыдущего поколения. И всё бы хорошо, если бы у Intel не получились процессоры лучше. Core i9-13900K уверенно занял место самого быстрого камня на планете, обходя Ryzen 9 7950X как в играх, так и в сложных рабочих приложениях. Фанаты Лизы Су всё равно купили бы процессоры, если бы не возникла ещё одна проблема. Как оказалось, именно в текущем поколении состоялся переход на новый сокет, что привело к появлению дорогостоящих технологий и неоправданно высокой цене на материнские платы. Ошибочным стало решение убрать поддержку оперативной памяти DDR4, ну а в итоге первые продажи Ryzen 7000 оказались ниже плинтуса.

реклама

Спустя несколько месяцев скидки и небольшое удешевление материнских плат понемногу возвращает интерес к линейке, ну а эксперты неожиданно осознали, что Ryzen 7 7700X гораздо перспективнее Core i7-13700K. Якобы, владелец красного камня сможет заменить его через несколько поколений, что ощутимо усилит мощность системы, тогда как у синих такой возможности нет из-за постоянной смены платформы. Ну а мы напомним, что есть процессор, который уже много месяцев занимает первое место по общемировым продажам, давая Лизе Су фору для манёвра. Это скромный 8-ядерный Ryzen 5 7800X3D, который благодаря технологии 3D V-Cache способен на равных тягаться с Core i9-13900K в играх. Потенциальные покупатели высоко оценили процессор AMD, поскольку он не требует дорогой материнской платы и оперативной памяти, позволяя собрать скоростной компьютер значительно дешевле аналогичного на базе Core i9-13900K.

Ну а инсайдеры советовали фанатам красных не унывать, ведь в рукаве Лизы Су была козырная карта, которой эта дама решила воспользоваться в рамках CES 2023. Как вы могли слышать, были представлены сразу 3 процессора в линейке Zen 4 3D V-Cache. Это: 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D, 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D и 8-ядерный Ryzen 7 7800X3D. Очевидно, что первые два получат довольно высокие ценники и будут популярны у тех, кто планирует собрать ультимативную машину, тогда как Ryzen 7 7800X3D может подойти тем, кто рассчитывает на добротный компьютер без переплат. Изучить технические характеристики новинок вы можете по ссылкам, ну а мы отметим, что Ryzen 9 7950X3D станет настоящим монстром, поскольку предложит те же 5.7 ГГц тактовой частоты, что и стандартный 16-ядерный Ryzen 9 7950X. А вот остальные получат частоты ниже своих прямых аналогов, при этом предложат высокие показатели именно в играх.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Есть несколько сравнительных графиков, позволяющих сделать определённые выводы. К примеру, Ryzen 7 7800X3D от 15% до 30% быстрее находящегося в продаже Ryzen 7 5800X3D. Опубликованная таблица Ryzen 9 7950X3D против Core i9-13900K кажется странной, поскольку указанные игры работают на старых движках, которые плохо взаимодействуют с технологией 3D V-Cache. Что до ценовой политики, то с этим пока ничего не ясно, ну а ожидать появления новинок стоит уже в феврале. Предполагается, что Intel представит свой ответ в виде Core i9-13900KS. Сомнительно, чтобы разгон до 6 ГГц помог синим в битве за место лидера. Нам кажется, что именно Ryzen 9 7950X3D станет самым быстрым процессором 2023 года, но всё это домыслы, ведь реальных тестов мы ещё не видели. В целом же сегодня мяч явно на стороне AMD, ведь технологически компания находится намного впереди Intel.