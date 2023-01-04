Судя по всему, подготовка к весенней компании уде стартовала

Сегодня многие эксперты пытаются делать прогнозы о том, каким будет этот год в СВО. Кто-то вещает о скорой победе России, ну а некоторые верят в то, что коллективный Запад даст Киеву достаточно оружия для проламывания обороны РФ. Что бы вы не думали, и какое бы мнение не имели, стоит помнить о существовании мобилизационного резерва. Поскольку боевые действия ведутся на территории Украины, то начиная с 24 февраля мужчинам от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. Мобилизационные мероприятия идут с переменным успехом, а в последнее время по крупным городам шастают стада военных, раздающих сотни тысяч приглашений в ближайший военкомат. В данном случае не так важно, сколько процентов уклонится от воинской службы, ведь требования властей становятся всё более суровыми. Например, уже вскоре без специальной бумаги от военкомата граждане Украины не смогут устроиться на работу. Одновременно с этим всех руководителей предприятий заставят лично раздать повестки в военкоматы всем сотрудникам.

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Что до России, то мобилизационные мероприятия завершены. 300 тысяч человек вольются в ряды вооружённых сил, после чего поступят на те или иные участки фронта. Провести повторную мобилизацию можно, но население и на первую отреагировало тревожно, а попытка загнать ещё большее количество людей в военкоматы может привести к волнениям в обществе. Даже если волнений не будет, экономика станет работать менее эффективно, что Украине не грозит, поскольку страна полностью находится на содержании у США и ЕС. Получается, что мобилизационный ресурс у РФ ниже, чем может себе позволить Украина, что вынуждает принимать тактические решения, полагаясь не на число, а другие переменные. Поскольку сразу же после мобилизации людей нельзя отправлять на фронт, то можно предположить, что потребуется как минимум 2 месяца, чтобы Украина создала перевес в живой силе, подготовив тысячи бойцов за это время.

По словам Кирилла Буданова, занимающего пост главы главного управления разведки Минобороны Украины, прямо сейчас страна готовится к весенней наступательной операции. Буданов предположил, что стоит ожидать наиболее горячих столкновений уже в марте, после чего можно будет говорить о тех или иных успехах. Российские эксперты имеют на этот счёт несколько различных мнений. Например, Евгений Балицкий занимающий пост врио губернатора Запорожской области, отмечает, что пока нет никаких действий со стороны Украины, свидетельствующих о подготовке к весенней компании. В то же время в прессе мелькает информация, согласно которой страны Восточной Европы готовят масштабные поставки техники ближе к весне. Ещё осенью 2022 года стартовали ремонтные работы, что позволит ввести в строй сотни советских танков. Каждый из них будет полностью рабочим и получит те или иные модернизации. Есть данные и о старте масштабного производства беспилотников на территории Чехии. Напомним, изначально Герань-3 была создана украинскими специалистами, а значит развернуть производство такого простого БПЛА не представляется сложной задачей.

Не исключено, что Россия предпочтёт нанести удар раньше, хотя пока нет никаких намёков на начало зимней компании. Холода не наступают, а Бахмут остаётся под контролем Украинских бойцов. Сегодня ведётся активное обсуждение удара по ПТУ в Макеевке, в результате которого было убито почти 100 военнослужащих РФ. На следующий день прилетело по Дружковке, которую занимает Украина. Судя по тем кадрам, что попали в сеть, можно сделать вывод о попадании в отель МАН, расположенный недалеко от железнодорожной станции. Точно количество погибших украинская сторона не называет, но на кадрах видна вторичная детонация боекомплекта. Зафиксированы удары по Ледовой арене и расположенному рядом ангару. Минобороны РФ сообщает об уничтожение нескольких HIMARS и 4 систем RM-70 Vampire, ну а вы уже можете верить или не верить подобным заявлениям.

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Подобные удары не редкость, но в последние месяцы командование Украины использовало специфический подход для расселения бойцов. Так, вычислялись покинутые квартиры, куда и совершалось принудительное подселение. Проще говоря, вторжение в частную собственность, поскольку многие жители восточных областей давно покинули свои жилища. Похоже, в какой-то момент обе стороны расслабились, ну а какие выводы будут сделаны, нам ещё только предстоит узнать.