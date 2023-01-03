Официальные данные предоставлены Минобороны РФ

С каждым месяцем США наращивают поставки вооружения и техники в Украину. Можно сколько угодно верить прессе, которая утверждает обратное, вот только даже если Республиканцы и вступят в политическую конфронтацию с командой действующего президента, военная помощь будет оказываться. Глупо верить в приход доброго Трампа, ведь мы уже видели, какую политику он вёл в течение своего первого президентского срока. Фактически, именно он создал условия для продолжающейся геополитической нестабильности, заморозив или отложив многие решения в долгий ящик. В 2023 году планируется выдать Украине оружия на 45 миллиардов долларов, хотя сроки и не называются, а в ходе изменения ситуации СВО количество может измениться в любую сторону. Именно поэтому многие эксперты пишут, что нужно ориентироваться не на внутренние разногласия в правительстве США, а на эффективность российской артиллерии, навыки солдат и правильные решения командования.

реклама

По многим типам вооружения и технике точных данных о поставленных экземплярах получить невозможно, но вездесущая HIMARS стал настолько популярна, что каждая РСЗО под счёт. Известно, что ВСУ получило 44 таких системы, при этом часть из них выведена их строя, тогда как другие уничтожены окончательно. Повреждённые HIMARS могут быть отремонтированы в Польше, куда регулярно отправляются составы с техникой на обслуживание. Именно поэтому назвать точное количество работающих РСЗО невозможно, ну а российское командование заявляет, что только за сутки уничтожило 4 таких системы. Давайте остановимся на этой информации подробнее.

Сообщается, что сразу две РСЗО были накрыты артиллерией в Дружковке, где взорвался склад с боекомплектом из 800 снарядов. На воздух взлетели 6 различных автомобилей, которые использовались для перевозки личного состава или транспортировки боекомплекта. Отдельно указывается о поражении сразу 4 систем RM-70 Vampire. Данные РСЗО были переданы Чехией и уступают HIMARS по всем показателям. При этом комплекс обладает высокой маневренностью и способен после нанесения удара быстро покинуть место дислокации. Ещё две установки HIMARS поражены в Краматорске. Есть данные об ударах по другим объектам, но они представляют меньший интерес, чем указанные выше РСЗО.

В данном случае нужно напомнить нашим читателям о том, что недавно мы писали о смене тактики вооружёнными силами РФ. Так, теперь применяются ракеты-имитаторы, оснащённые линзами Люнеберга. Благодаря этому продвинутая система ПВО, созданная специалистами НАТО, оказывается дезориентирована, поскольку выстреливает боезапас по ложным целям. Прилетающие следом беспилотники и крылатые ракеты наносят более эффективный урон РСЗО, поскольку обслуживающий персонал просто не успевает заряжать системы ПВО. Эксперты отмечают, что преувеличивать эффективность HIMARS не стоит, но в данном случае большой плюс подобной системы заключается в высокой точности. Именно поэтому из таких систем наносятся удары не только по вооружённым силам РФ, но и по мирному населению. По данным Минобороны РФ, 2 HIMARS в Краматорске прямой наводкой в течение длительного времени били по Донецку. Неясно, станет ли в городе тише после поражения американской РСЗО.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Ну и напомним, что в Киев уже едет Patriot. Сами американцы не ставят точных сроков, настаивая на том, что украинские специалисты пройдут курс обучения в третьей стране, после чего смогут самостоятельно управлять сложной ЗРК. Пока речь идёт об одной батарее, тогда как на подготовку украинских специалистов уйдут месяцы. Это значит, что нечто подобное может появиться только к концу весны, хотя не исключено, что поставки будут более интенсивными. Мы уже приводили мнение экспертов, которые полагают, что подобные планы могут меняться в ту или иную сторону только в результате эффективной работы российской группировки.