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Дмитрий Медведев «наванговал» распад ЕС и войну в США – сможет ли Илон Маск стать президентом

Нам кажется, что многие пункты прогноза осуществимы, но только в аспекте событий, происходящих в ближайшее десятилетие
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Если у вас нет никаких мыслей о том, каким будет 2023 год, то смело можете закрывать данный материал, а после весь следующий год сидеть в библиотеке, изучая историю за последние десятилетия. Очевидно, что предугадать те или иные события со 100% вероятностью не представляется возможным, но некоторые из них кажутся вполне реальными. Для этого нужно понимать, почему сегодня происходят те или иные события, ну а последствия можно увидеть в прошлом, ведь всё повторяется. Уже не раз Британия пыталась ослабить Россию чужими руками, при этом никогда не вступая с русскими в открытую конфронтацию. Судя по всему, где-то на подкорочке англосаксы осознают, чем для них всё это может окончиться, поэтому ведут закулисные игры. Повторимся, что сегодня у нас не урок истории, поэтому вспоминайте сами, ну а мы перейдём к любопытному прогнозу на 2023 год, которые дал Дмитрий Медведев. Надеемся, что вы знаете, что это экс-президент России, а ныне Зампред Совбеза РФ, а также Первый Зампред Военно-промышленной комиссии. Последний пост был получен буквально пару дней назад, ну а сам Дмитрий Медведев славится тем, что самостоятельно ведёт блог в Твиттере, где не раз привлекал внимание Илона Маска. Давайте будем изучать по одному прогнозу, давая комментарии на эту тему.

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Дмитрий Анатольевич ожидает рост стоимости нефти до 150 долларов и газа до 5000 долларов за 1 тысячу кубических метров. Вполне возможно, но многое будет зависеть от погодных условий и умения России находить альтернативные рынки сбыта. Пока энергетические ресурсы дешевеют, поскольку ноябрь и декабрь выдались на редкость тёплыми. 

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Возврат Британии в ЕС выглядит сомнительно, поскольку сегодня эта структура переживает не лучшие времена, а удачный выход из содружества оказался весьма кстати. Создастся такое впечатление, что Англия готовилась к событиям 2022 года, поэтому приложила максимум усилий для получения политической независимости от ЕС. 

Распад Евросоюза может случиться, но точно не в 2023 году. Стабилизационный фонд огромен, а давление со стороны США удерживает эту структуру от развала. Европейские политики будут ещё много лет верно служить заокеанским сюзеренам, ну о потере евро своего статуса и вовсе не стоит говорить.

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Что до попытки Польши и Венгрии отхватить часть Западной Украины, то такой шаг возможен, но только в том случае, если будет найден компромисс с Россией. Территории могут стать разменной монетой в переговорном процессе и позволят избавиться от санкций. 

Создание Четвёртого Рейха и вовсе кажется неосуществимым, хотя в перспективе после распада Евросоюза многие страны попытаются укрыться под крылом Германии.

Войну между Францией и Четвёртым Рейхом обсуждать даже не будем, ну а раздел Польши не исключён. Слишком много поляки себе стали позволять, забывая о том, что живут на немецкой земле. 

А вот отделение Северной Ирландии от Британии может осуществиться в ближайшие годы. Точно не в 2023, но с падением экономической и политической мощи англосаксов всё это суровая реальность, с которой стоит считаться. 

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Гражданская война в США обсуждается достаточно давно. Противоречий в Америке предостаточно, но они не такие явные, чтобы об этом говорить в обозримой перспективе. Жители Калифорнии и Техаса давно считают большую часть США дармоедами, но распад государства пока невозможен. Это значит, что пока Мексике не стоит мечтать о возврате своих территорий, который ранее были аннексированы американцами (не может быть, неужели самая демократическая страна на такое способна). А вот победа Илона Маска на президентских выборах вполне вероятна. Случится это точно не в 2024, но миллиардер точно справится лучше находящихся сегодня у руля элит.

Перенос крупнейших фондовых площадок из США и ЕС в Азию обязательно случится. Судя по темпам проведения СВО политическому кризису в Европе, точно не в 2023 году. 

Точно то же можно сказать и о крушение Бреттон-Вудской финансовой системы. МВФ обладает огромной экономической и политической силой. Прежде чем говорить об отказе от доллара и евро, нужно найти альтернативы. Китай не хочет использовать юань для этих целей, ну а золотой стандарт – это скорее красивая фраза. Переход на цифровые фиатные валюты также перспективен, но не в 2023 году, поскольку технология слишком сырая. Если уж на то пошло, то мы бы назвали данный прогноз не на 2023 год, а на десятилетие. В таком видео он более интересен и осуществим. 

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