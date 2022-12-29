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Аналитики Сбера ожидают ощутимого укрепления рубля в январе 2023 года – видеокарты снова подешевеют
Предполагается, что курс вернётся к отметке 65-к-1
рекомендации
-19% на 3070 Gigabyte = самая низкая цена
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Сегодня самое время подводить итоги 2022 года. Многие эксперты с опаской смотрят в будущее, ведь уже несколько последних лет нам казалось, что хуже не будет. В 2019 грянул коронавирус. Тогда ограничения только начали вводиться, ну а первый удар пандемии по Европе пришёлся только в 2020 году. Миллионы людей заполонили клиники, а смертельные случаи стали фиксироваться повсеместно. Были приняты суровые карантинные меры, когда во многих городах запрещали даже выходить из собственных квартир без веской причины. К пандемии в 2021 году добавился дефицит полупроводников. Продажи электроники били рекорды, а видеокарты подорожали в несколько раз. На поверхности появились майнеры, которые скупали всю игровую продукцию для добычи Эфира, а криптолихорадка заразила миллионы людей по всей Земле. Казалось, что в 2022 от части проблем точно удастся избавиться, но на смену пандемии пришёл глобальный экономический кризис, политическая нестабильность и специальная военная операция в Украине.

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Неясно, что нас ждёт в 2023, но итоги текущего года далеки от идеальных. Проблема в том, что власти и народ смотрят на формирование курса национальной валюты под разными углами. Поскольку половину всех бюджетных поступлений обеспечивают доходы от продажи нефти и газа, то курс 75-к-1 для государства гораздо выгоднее, чем 60-к-1. Ну а население успело привыкнуть к дорогому рублю, поэтому происходящее сегодня воспринимается негативно. Ещё бы, ведь за несколько недель курс с 60-к-1 рухнул до 72-к-1, а многие эксперты вещают о том, что никаких перспектив возврата к позициям осени текущего года нет и не будет. В качестве причин происходящего называется введение потолка цен на российскую нефть, что привело к потере части доходов в результате прекращения поставок чёрного золота в Европу. Одновременно с этим страдает и экспорт в Азию, где такие страны, как Индия требуют высокие дисконты. Некоторые источники утверждают, что уже в середине декабря за 1 баррель российской нефти давали не больше 40 долларов, тогда как другие сорта торговались от 60 долларов и выше. Снижение поступлений в бюджет нужно компенсировать, а падение курса рубля поможет выйти на заявленные показатели. 

Аналитики SberCIB Investment Research провели собственное исследование и полагают, что потолок цен на нефть – это лишь одна из причин происходящего, тогда как есть и другие. Прежде всего утверждается, что падение курса во многом связано с возросшим спросом на иностранную валюту. Многие российские компании нарастили импорт санкционных товаров перед Новым годом, что привело к колебаниям между спросом и предложением, а рубль пошёл вниз. Стоит также учитывать, что произошло падение экспорта нефти, тогда как в скором времени показатели удастся восстановить, а значит есть все основания ожидать, что уже в начале 2023 года курс рубля вернётся к отметкам середины декабря. Если точнее, то представители SberCIB Investment Research утверждают, что уже в январе курс национальной валюты будет торговаться на отметке 65-к-1.

В качестве ещё одной причины для оптимизма называется продажа больших объёмов валюты российскими экспортёрами нефти. Сучится это уже в самое ближайшее время, а ещё один позитивный сигнал несут выплаты дивидендов в размере 1.2 триллиона рублей. Всё это нефтегазовые доходы, которые в настоящее время находятся на счетах российских монополистов. Прежде чем выплачивать такие суммы, требуется конвертировать доллары в рубли, а значит помощь российской валюте уже рядом. Одновременно с этим ожидается снижение спроса на доллары среди импортёров, которые завозят в страну технику, электронику и многие другие товары. Праздники подойдут к концу, а покупательская способность населения снизится к нулевым значениям. В это время магазины предпочитают торговать тем, что уже было ранее закуплено, поэтому поток санкционных товаров снизится. 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
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Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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Поскольку прогноз был дан не экспертом с виртуального дивана, а солидной компанией, то стоит отнестись к нему со всем вниманием. Ну и от себя добавим, что всё это может говорить только об одном: цены на видеокарты и процессоры упадут. Ведь вы именно на это и надеялись? 

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#экономика #рубль
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