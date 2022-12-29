Предполагается, что курс вернётся к отметке 65-к-1

Сегодня самое время подводить итоги 2022 года. Многие эксперты с опаской смотрят в будущее, ведь уже несколько последних лет нам казалось, что хуже не будет. В 2019 грянул коронавирус. Тогда ограничения только начали вводиться, ну а первый удар пандемии по Европе пришёлся только в 2020 году. Миллионы людей заполонили клиники, а смертельные случаи стали фиксироваться повсеместно. Были приняты суровые карантинные меры, когда во многих городах запрещали даже выходить из собственных квартир без веской причины. К пандемии в 2021 году добавился дефицит полупроводников. Продажи электроники били рекорды, а видеокарты подорожали в несколько раз. На поверхности появились майнеры, которые скупали всю игровую продукцию для добычи Эфира, а криптолихорадка заразила миллионы людей по всей Земле. Казалось, что в 2022 от части проблем точно удастся избавиться, но на смену пандемии пришёл глобальный экономический кризис, политическая нестабильность и специальная военная операция в Украине.

реклама

Неясно, что нас ждёт в 2023, но итоги текущего года далеки от идеальных. Проблема в том, что власти и народ смотрят на формирование курса национальной валюты под разными углами. Поскольку половину всех бюджетных поступлений обеспечивают доходы от продажи нефти и газа, то курс 75-к-1 для государства гораздо выгоднее, чем 60-к-1. Ну а население успело привыкнуть к дорогому рублю, поэтому происходящее сегодня воспринимается негативно. Ещё бы, ведь за несколько недель курс с 60-к-1 рухнул до 72-к-1, а многие эксперты вещают о том, что никаких перспектив возврата к позициям осени текущего года нет и не будет. В качестве причин происходящего называется введение потолка цен на российскую нефть, что привело к потере части доходов в результате прекращения поставок чёрного золота в Европу. Одновременно с этим страдает и экспорт в Азию, где такие страны, как Индия требуют высокие дисконты. Некоторые источники утверждают, что уже в середине декабря за 1 баррель российской нефти давали не больше 40 долларов, тогда как другие сорта торговались от 60 долларов и выше. Снижение поступлений в бюджет нужно компенсировать, а падение курса рубля поможет выйти на заявленные показатели.

Аналитики SberCIB Investment Research провели собственное исследование и полагают, что потолок цен на нефть – это лишь одна из причин происходящего, тогда как есть и другие. Прежде всего утверждается, что падение курса во многом связано с возросшим спросом на иностранную валюту. Многие российские компании нарастили импорт санкционных товаров перед Новым годом, что привело к колебаниям между спросом и предложением, а рубль пошёл вниз. Стоит также учитывать, что произошло падение экспорта нефти, тогда как в скором времени показатели удастся восстановить, а значит есть все основания ожидать, что уже в начале 2023 года курс рубля вернётся к отметкам середины декабря. Если точнее, то представители SberCIB Investment Research утверждают, что уже в январе курс национальной валюты будет торговаться на отметке 65-к-1.

В качестве ещё одной причины для оптимизма называется продажа больших объёмов валюты российскими экспортёрами нефти. Сучится это уже в самое ближайшее время, а ещё один позитивный сигнал несут выплаты дивидендов в размере 1.2 триллиона рублей. Всё это нефтегазовые доходы, которые в настоящее время находятся на счетах российских монополистов. Прежде чем выплачивать такие суммы, требуется конвертировать доллары в рубли, а значит помощь российской валюте уже рядом. Одновременно с этим ожидается снижение спроса на доллары среди импортёров, которые завозят в страну технику, электронику и многие другие товары. Праздники подойдут к концу, а покупательская способность населения снизится к нулевым значениям. В это время магазины предпочитают торговать тем, что уже было ранее закуплено, поэтому поток санкционных товаров снизится.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Поскольку прогноз был дан не экспертом с виртуального дивана, а солидной компанией, то стоит отнестись к нему со всем вниманием. Ну и от себя добавим, что всё это может говорить только об одном: цены на видеокарты и процессоры упадут. Ведь вы именно на это и надеялись?