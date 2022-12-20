Что происходит на рынке криптовалют, и есть ли перспективы для роста

На прошлой неделе были озвучены основные финансовые показатели США, а также приняты ключевые решения, направленные на снижение инфляции. Как оказалось, уровень безработицы немного снизился, а негативные факторы не так очевидны, как казалось ещё месяц назад. Рост инфляции удалось остановить, а сегодня речь о длительной рецессии уже не идёт. В результате ФРС принял решение повысить ключевую ставку всего на 50 пунктов. На самом деле даже того слишком много в текущих условиях, ведь в кулуарах ФРС продолжают циркулировать ястребиные настроения, а планы на 2023 год туманны. При этом большинство экспертов сходится во мнении, что происходящее стало скорее позитивным сигналом, а значит наступило лучшее время для подорожания всех криптовалютных активов.

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Если вы обратите на графики ниже, то сможете убедиться в том, что чуда не произошло. Биткоин торгуется ниже 17 тысяч долларов, а суточные операции с первой криптовалютой всё ещё в 4 раза меньше тех, что мы наблюдали ровно год назад. Аналитики полагают, что шансы на рывок остаются, но глобальная неопределённость и постоянные встряски не позволяют цифровому золоту набрать оборотов. Крах FTX, опасения относительно падения Binance и желание регулятора ЕС и США взять под контроль все цифровые активы, сбивает инвесторов с толку, ведь вкладывать деньги в рискованный актив сегодня решаются единицы. По данным экспертов, если в мире не случится ничего экстраординарного, то впору ожидать медленного включения основных финансовых учреждений в торговлю криптовалютами. После падения 2022 года может наступить ренессанс, когда ключевые игроки проявят интерес к цифровым активам, но случится это только в том случае, если геополитическая ситуация будет стабильной.

По мнению экспертов, сегодня Binance остаётся самой стабильной платформой, а слухи о падении криптобиржи явно преувеличены. Это значит, что основная часть рынка окажется на плаву, а вот исключать глобальных встрясок нет никакой возможности. Ну и не стоит забывать, что в 2023 году ФРС США намерена продолжить принятый в текущем году курс на повышение ключевой ставки, а значит о стабильности можно забыть. В связи с этим аналитики полагают, что в ближайшее время ожидать подъёма курса Биткоина не стоит. С высокой вероятностью первая криптовалюта снова протестирует дно на уровне 15 600 долларов, но может уйти намного ниже ноябрьских отметок. Оптимистичных прогнозов мало, но есть группа лиц, которую подобные мелочи не волнует. Речь идёт о майнерах. 2022 оказался для многих крупных компаний, занимающихся добычей Биткоина, крайне сложным. Проблема в кредитах, которые банки и различные фонды щедро раздавали шахтёрам под залог оборудования. В результате, когда пришлось платить по счетам, то у майнеров просто не нашлось нужной суммы денег. Единственным решением стала массовая продажа накопленных Биткоинов и оборудования для его добычи.

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Аналитики полагают, что основная часть находящегося в кредите железа уже ушла на рынок, а результате появились более крупные игроки, которые купили оборудование по выгодной цене. Как сообщается, постоянное увеличение мощности ферм привело к тому, что сложность майнинга достигла очередного рекорда в 35,36 T. Получается, что пока рынок испытывает не лучшие времена, крупные компании активно инвестируют не в покупку биткоинов, а в наращивание мощностей для добычи криптовалюты. Логика в этом есть, ведь когда цифровые активы начнут дорожать, вырастет спрос и на железо, а значит самое время использовать находящиеся в руках резервы для получения преимущества перед конкурентами. Ну а аналитики напоминают, что близится сезон праздников. Это значит снижение деловой активности со всеми вытекающими последствиями. Так, если Биткоин в ближайшие дни не подорожает, то курс его может надолго остаться низким, а дальше полная неопределённость. Источники: 1, 2, 3, 4.