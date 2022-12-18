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На дворе вторая половина декабря, а «Генерал Мороз» так и не пришёл. Европейские эксперты отмечают, что сегодня уже не так важно, будут ли последующие два месяца холодными, ведь благодаря тому, что ноябрь и декабрь оказались неожиданно мягкими, удалось сэкономить огромное количество газа. В результате хранилища заполнены на 90%, а значит прохождение зимнего периода окажется для европейцев намного легче, чем надеялись российские политики. Всё это ставит много вопросов, ведь уже ясно, что европейские политики удержатся у руля даже несмотря на свои разрушительные действия по отношения к собственной экономике. Германия и Франция изыщут нужное количество денег, ну а резервные фонды на сотни миллионов евро ещё даже не раскупоривались. Всё это значит, что поставки оружия в Украину не прекратятся, а война затянется. Сроков никто не даёт, ведь многие говорили о том, что под давлением экономических проблем Европа пойдёт на уступки. Не пойдёт, ведь там прекрасно научились печатать деньги, а до катастрофы ещё далеко.

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По мнению Дмитрия Журавлёва, занимающего пост директора Института региональных проблем, давление на Россию будет нарастать, а значит стоит отбросить все иллюзии о том, что Запад пойдёт на переговоры. Возможно, какая-то часть населения там недовольна происходящим, но до смены власти точно не дойдёт. Ну а декабрь оказался насыщенным, ведь произошло много интересных событий. Прежде всего стоит напомнить, что с недавнего времени был введён так называемый потолок цен на российскую нефть. Вчера наши читатели могли узнать о том, что из-за этого РФ уже продаёт чёрное золото намного дешевле рыночных цен, а партнёры требуют скидок. Это оказало негативное влияние на доходы от продажи нефти, а уже скоро ЕС ведёт потолок цен на газ. В таких условиях наполнить бюджет 8 триллионами рублями от нефтегазовых доходов может оказаться сложной задачей.

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Недавно был введён девятый пакет санкций, принятый после длительных торгов, когда отдельные страны получили возможность не исполнять те или иные пункты. Например, по трубопроводу Дружба нефть качается без всяких ограничений в цене, но на этом Европа точно не остановится. Будет принят десятый и даже одиннадцатый пакет санкций. По словам Дмитрия Журавлёва, всё это прекратится только после того, как Россия возьмёт Львов. Мы не будем спорить с политологом, но спустя 9 месяцев после начала СВО ситуация развивается таким образом, что путь до Западной Украины может занять несколько десятилетий. Ну а после потолка цен на газ, будет потолок цен на цветные металлы, удобрения, пшеницу и любую другую продукцию из РФ. В США полагают, что таким образом удастся склонить Россию к диалогу, ведь в результате экономика страны рухнет. Пока всё кажется стабильным, ну а эксперты предлагают дождаться хотя бы середины 2023 года, ведь пока делать выводы о последствиях тех или иных ограничений слишком рано.

Что до европейской экономики, аналитики недооценивают прочность системы. Как мы уже писали выше, резервные фонды позволяют закрывать дыры ещё много лет, а за счёт субсидирования цен на энергоносители, местные жители будут платить значительно дешевле рыночных тарифов. Тот факт, что неверные решения завели Европу на биржу, где стоимость энергоносителей выше, оказывает дополнительное давление, ну а попытки США перетянуть на себя одеяло уже даже не пытаются отрицать. По этому поводу высказывался даже Макрон, но пока президента Франции в Америке предпочитают не слышать. Есть опасения, что крупные производители из ЕС начнут перетекать в США, поскольку там дешевле энергоносители. Вполне возможно, но примеров пока не было. В то же время всё больше аналитиков констатирует усталость партнёров России от длительного СВО.

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США использует массу рычагов давление на те или иные страны, которые не поддержали санкции. Какое-то время сопротивляться было нетрудно, но захочет ли Индия идти на обострение отношений с Американцами из-за России? Точно такая же проблема и с Китаем. Товарооборот между Поднебесной и США в разы превышает аналогичный с Россией, а значит приоритеты могут быть выстроены не в пользу РФ. Ну и по поводу решения проблем с санкциями путём выхода на границу Украины и ввода войск в Львов есть большие сомнения. Сегодня сделать это военным путём практически невозможно, ведь украинское командование получило огромное количество оружия, ну а удары по энергетической инфраструктуре не приведут к сдаче, ведь чиновникам и руководству страны не угрожает ни холод, ни голод.