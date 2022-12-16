Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские магазины начали поднимать цены на видеокарты после небольшого падения курса рубля
Особенно дорого просят за видеокарты NVIDIA
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

Ещё летом эксперты отмечали, что российский рубль должен подешеветь к концу года. Среди причин называли расхождения между заложенным в бюджет курсом и реальной стоимостью национальной валюты. При этом регулятор делал несколько попыток вернуть курс к отметкам начала 2022 года, а в результате удалось добиться стабилизации на уровне 60 рублей за 1 доллар. Летом за 1 бакс и вовсе давали 56 рубликов, но длилось это недолго. На этой неделе стартовал новый виток падения курса национальной валюты, а эксперты полагают, что в самое ближайшее время мы увидим 1 доллар за 70 рублей.

реклама

Поскольку все товары за рубежом закупаются за валюту, то нет ничего удивительного в том, что полупроводники всегда первыми реагируют на курсовые перепады. Увы, но если вы не успели купить видеокарту или процессор неделю назад, то перед Новым годом заплатите дороже. Это своеобразный подарочек, ну а выбора нет. Кстати, на этот раз курс рубля снизился незначительно, а вот цены на видеокарты подросли ощутимо. Скорее всего, магазины сделали это сознательно, ведь на носу праздники, а значит нужно получить фору, чтобы предлагать геймерам скидки. И всё же, даже сегодня есть товары, которые подорожали незначительно или вовсе стоят на месте. Давайте изучим наиболее оптимальные видеокарты. 

Radeon RX 6650 XT уже стоила около 30 тысяч рублей, ну а сегодня за неё просят чуть больше 32 тысяч. Переплата небольшая, а разница почти незаметна. Нам эта видеокарта кажется перспективной, поскольку предлагает впечатляющую производительность по разумной цене. Сам графический чип нетребовательный и прекрасно справляется с любыми играми в 1080р на максимальных графических настройках. 

Пожалуй, только Radeon RX 6700 может предложить лучшее соотношение цены и быстродействия. У этой видеокарты 10 Гб видеопамяти, что делает её более интересной для разрешения 2К. В целом видеокарты AMD не пользуются популярностью, а значит тот факт, что Radeon RX 6700 совсем не подорожала, связан только с тем, что ритейлеры опасаются, что не смогут реализовать товар из-за низкого спроса. Разумные геймеры оценят преимущества этой видеокарты, ну а фанаты зелёного лагеря могут проходить мимо. 

Radeon RX 6500 XT остаётся привлекательной для тех, у кого ограниченный бюджет и подорожала на 2000 рублей. Мы в целом не одобряем все эти подорожания, но раз уж приходится выбирать, то стоит признать, что смысл от покупки Radeon RX 6500 XT есть для немалой категории геймеров. Видеокарта тянет все игры в 1080р, хотя рассчитывать на максимальные настройки качества в данном случае было бы наивным.

Почти не подорожала Radeon RX 6800. Пару дней назад за видеокарту просили 49 тысяч рубликов, а здесь у нас просят заплатить всего 53 тысячи. Можно сделать вывод, что магазин не делал пересчёт в долларах по курсу, а просто поднял цены в ручном режиме. Это значит, что отдельные модели и графические чипы будут более привлекательные, а некоторые стоит обходить стороной.

А вот Radeon RX 6800 XT не радует. Совсем недавно такая видеокарта стоила на уровне 60 тысяч рублей, а здесь подорожание более чем на 6000 рублей. Это уже перебор, ну а нам остаётся надеяться, что перед Новым годом стоимость придёт в норму, ведь пока покупать Radeon RX 6800 XT мы вам не рекомендуем. 

Если вам показалось, что видеокарты AMD теперь стоят слишком дорого, то вы не видели цен на NVIDIA. Простой пример, за GeForce RTX 3060 Ti ещё недавно просили 34 тысячи рублей, ну а сегодня такая видеокарта обойдётся вам в 41 590 рубликов. А ведь это ещё не конец. Не исключено, что через несколько часов или дней за неё будут просить ещё больше, ну а мы констатируем, что сегодня GeForce RTX 3060 Ti находится за пределом досягаемости для разумных геймеров. 

К сожалению, дальше будет только хуже, ведь GeForce RTX 3070 Ti стоит 57 тысяч рублей. А ведь неделю назад цена была на 10 тысяч дешевле, что позволяло купить мощный графический чип без больших переплат. GeForce RTX 3070 Ti легко справляется с играми в 2К и подходит даже для 4К, вот только сегодня она стоит настолько дорого, что лучше взять паузу и подождать. Не исключено, что перед праздниками нам дадут небольшую скидку, но какое-то время GeForce RTX 3070 Ti точно не будет стоить дешевле 50 тысяч рублей. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новейший i9 13900KF немного дешевле
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Ну и GeForce RTX 3080 за 76 тысяч – это настоящий грабёж средь бела дня. В какой-то момент цена на этот графический чип опускалась до 60 тысяч рублей, ну а сегодня впору закрыть страницу с товаром, ведь нет никаких поводов переплачивать за GeForce RTX 3080 больше 15 тысяч рублей. Такое удорожание никак нельзя привязать к падению курса рубля, поэтому мы полагаем, что это самое худшее предложение из нашего списка на сегодня.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Кому нужны скоростные SSD PCIe 4.0, и стоит ли в 2022 году покупать жёсткие диски для фильмов и игр
Core i9-13900K vs Core i9-12900K - какой флагман выбрать и стоит ли экономить на покупке старого CPU
MSI выпустит видеокарты Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT не раньше первого квартала 2023 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
95
Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
114
GeForce RTX 4070 Ti показалась в Geekbench тесте OpenCL — производительность RTX 3080 Ti
13
Intel N95 Alder Lake-N набирает 781 балл в Geekbench
+
Стоит ли смотреть на 75-летнего Сталлоне в роли крутого мачо-мафиози в новом сериале «Король Талсы»
6
Китай: США «обманули» TSMC, заставив ее перенести передовые узлы в Аризону
33
CDPR подтвердила, что не вырезала никакой контент из обновлённой версии «Ведьмака 3»
+
Microsoft признала ошибку в обновлениях для Windows 11 и Windows 10 22H2
+
Стоит ли тратить на компьютер 100 000р – почему обычным геймерам не нужны процессоры дороже 20 000р
14
Через пару лет будут введены в строй новые мощности по выпуску 28-нм чипов
1
На Украину может быть поставлен высокоэффективный французский зенитный комплекс SAMP-T "Мамба"
35
Видео с российской межконтинентальной ядерной ракетой Ярс вызвало панику среди западных журналистов
1
Павел Дуров признан самым богатым человеком в ОАЭ - местные шейхи значительно беднее
+
Биткоин пережил последний отчёт ФРС США за 2022 год – что ждать от цифрового золота под Новый год
+
Исследование: сколько стоит собрать игровой ПК в разных странах в 2022 году
23
Курс доллара на Aliexpress поднялся выше 71 рубля
10
The Witcher 3 оказалась неиграбельна – даже GeForce RTX 4090 не способна вытянуть культовую игру
17
Процессоры и видеокарты сильно подорожают – кто виноват, и что предпримут NVIDIA, AMD и Intel
5
На российском процессоре Эльбрус-8С запустили легендарные игры от приставок Dendy и Sega
8
Google назвала лучшие расширения для браузера Chrome по итогам 2022 года
1

Популярные статьи

Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
1172
Очередные проблемы Linux систем - как лишиться операционной системы просто установив драйвер
138
Оптимизируем Sony PlayStation 4 Pro для комфортной игры
22
Обзор Machenike S15C: игровой ноутбук с i7 и RTX 3060 по адекватной цене
36
Пользователи массово уходят с Windows 10 — разбираемся, не пора ли переходить на Windows 11
38
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
217
Приедет ли в Россию новое компьютерное железо, и что будет с ценами – прогноз на 2023 год
21
Может ли Россия победить США и Европу в экономической войне, и стоит ли ждать помощи от союзников
180
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
25
Diablo IV - русским и белорусам вход запрещён
14

Сейчас обсуждают

Asmodeus
00:20
Вот это разумно. Поддерживаю.
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Сева Шевченко
00:19
Ты дважды ошибся уже, значит - грамотность не твой конек.
Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
ronoho
00:17
https://www.youtube.com/watch?v=vKAibFmoXMI
Истребитель KF-21 выводит Южную Корею в лидеры экспортёров оружия
Антон Васильев
00:17
Это я прекрасно знаю, я с двумя сразу общаюсь, с тобой и ещё одним человеком, по этому не совсем контролирую процесс
Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
Asmodeus
00:16
Вот я бы не стал брать карты сейчас ни от кого в последнем поколении. Пусть аппетиты поумерят все 3 производителя. Насчёт лучей согласен. Пока это недолучи. Поколений черерез 5 только возможно чём-то ...
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Vorvort
00:16
Сколько в мире пользователей Windows и Linux? Можешь сравнить?
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Сева Шевченко
00:16
Извини за бестактность, но глаголы с мягким знаком пишутся не всегда. Надо задать вопрос - что делать, что сделать. Пример: она нравится? что делает - нравится, нет мягкого знака Пример 2: Она любит ...
Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
beltar
00:16
Да ничего не нужно, все дураки.
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Антон Васильев
00:16
Так, давай заключим перемирие? Ты про политику ни слова, и мы к тебе не лезем, идёт?
Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
Crazik
00:16
Обновил два компа дома на Intel на одном 12400 на другом 12100, и оба разогнал до 5,1 Ггц благодаря плате B660m Mortar Max считаю за свои деньги очень даже топчик. А по поводу ssd на pcie 5.0 не упёрл...
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем