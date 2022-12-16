Особенно дорого просят за видеокарты NVIDIA

Ещё летом эксперты отмечали, что российский рубль должен подешеветь к концу года. Среди причин называли расхождения между заложенным в бюджет курсом и реальной стоимостью национальной валюты. При этом регулятор делал несколько попыток вернуть курс к отметкам начала 2022 года, а в результате удалось добиться стабилизации на уровне 60 рублей за 1 доллар. Летом за 1 бакс и вовсе давали 56 рубликов, но длилось это недолго. На этой неделе стартовал новый виток падения курса национальной валюты, а эксперты полагают, что в самое ближайшее время мы увидим 1 доллар за 70 рублей.

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Поскольку все товары за рубежом закупаются за валюту, то нет ничего удивительного в том, что полупроводники всегда первыми реагируют на курсовые перепады. Увы, но если вы не успели купить видеокарту или процессор неделю назад, то перед Новым годом заплатите дороже. Это своеобразный подарочек, ну а выбора нет. Кстати, на этот раз курс рубля снизился незначительно, а вот цены на видеокарты подросли ощутимо. Скорее всего, магазины сделали это сознательно, ведь на носу праздники, а значит нужно получить фору, чтобы предлагать геймерам скидки. И всё же, даже сегодня есть товары, которые подорожали незначительно или вовсе стоят на месте. Давайте изучим наиболее оптимальные видеокарты.

Radeon RX 6650 XT уже стоила около 30 тысяч рублей, ну а сегодня за неё просят чуть больше 32 тысяч. Переплата небольшая, а разница почти незаметна. Нам эта видеокарта кажется перспективной, поскольку предлагает впечатляющую производительность по разумной цене. Сам графический чип нетребовательный и прекрасно справляется с любыми играми в 1080р на максимальных графических настройках.

Пожалуй, только Radeon RX 6700 может предложить лучшее соотношение цены и быстродействия. У этой видеокарты 10 Гб видеопамяти, что делает её более интересной для разрешения 2К. В целом видеокарты AMD не пользуются популярностью, а значит тот факт, что Radeon RX 6700 совсем не подорожала, связан только с тем, что ритейлеры опасаются, что не смогут реализовать товар из-за низкого спроса. Разумные геймеры оценят преимущества этой видеокарты, ну а фанаты зелёного лагеря могут проходить мимо.

Radeon RX 6500 XT остаётся привлекательной для тех, у кого ограниченный бюджет и подорожала на 2000 рублей. Мы в целом не одобряем все эти подорожания, но раз уж приходится выбирать, то стоит признать, что смысл от покупки Radeon RX 6500 XT есть для немалой категории геймеров. Видеокарта тянет все игры в 1080р, хотя рассчитывать на максимальные настройки качества в данном случае было бы наивным.

Почти не подорожала Radeon RX 6800. Пару дней назад за видеокарту просили 49 тысяч рубликов, а здесь у нас просят заплатить всего 53 тысячи. Можно сделать вывод, что магазин не делал пересчёт в долларах по курсу, а просто поднял цены в ручном режиме. Это значит, что отдельные модели и графические чипы будут более привлекательные, а некоторые стоит обходить стороной.

А вот Radeon RX 6800 XT не радует. Совсем недавно такая видеокарта стоила на уровне 60 тысяч рублей, а здесь подорожание более чем на 6000 рублей. Это уже перебор, ну а нам остаётся надеяться, что перед Новым годом стоимость придёт в норму, ведь пока покупать Radeon RX 6800 XT мы вам не рекомендуем.

Если вам показалось, что видеокарты AMD теперь стоят слишком дорого, то вы не видели цен на NVIDIA. Простой пример, за GeForce RTX 3060 Ti ещё недавно просили 34 тысячи рублей, ну а сегодня такая видеокарта обойдётся вам в 41 590 рубликов. А ведь это ещё не конец. Не исключено, что через несколько часов или дней за неё будут просить ещё больше, ну а мы констатируем, что сегодня GeForce RTX 3060 Ti находится за пределом досягаемости для разумных геймеров.

К сожалению, дальше будет только хуже, ведь GeForce RTX 3070 Ti стоит 57 тысяч рублей. А ведь неделю назад цена была на 10 тысяч дешевле, что позволяло купить мощный графический чип без больших переплат. GeForce RTX 3070 Ti легко справляется с играми в 2К и подходит даже для 4К, вот только сегодня она стоит настолько дорого, что лучше взять паузу и подождать. Не исключено, что перед праздниками нам дадут небольшую скидку, но какое-то время GeForce RTX 3070 Ti точно не будет стоить дешевле 50 тысяч рублей.

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Ну и GeForce RTX 3080 за 76 тысяч – это настоящий грабёж средь бела дня. В какой-то момент цена на этот графический чип опускалась до 60 тысяч рублей, ну а сегодня впору закрыть страницу с товаром, ведь нет никаких поводов переплачивать за GeForce RTX 3080 больше 15 тысяч рублей. Такое удорожание никак нельзя привязать к падению курса рубля, поэтому мы полагаем, что это самое худшее предложение из нашего списка на сегодня.