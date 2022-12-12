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Судя по всему, пользователи ещё долго будут спорить о том, кто выпускает самые лучшие процессоры на планете. Участников только двое, но и этого достаточно, ведь противники не собираются сдаваться. Долгое время Intel считалась беспрекословным лидером, тогда как AMD предлагала лучшее соотношение между ценой и производительностью. В какой-то момент ситуация изменилась, а в итоге серия Ryzen 5000 закрепила за красными майку победителя. Сегодня в продаже есть новое поколения Ryzen 7000, но из-за целого ряда проблем, пользователи предпочитают обходить эти процессоры стороной.

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Если вы хотите собрать ультимативную машину для синтетических тестов, то берите Core i9-13900К. Нет никаких сомнений, что этот камень будет оставаться актуальным годами, а какое-то время у него и вовсе не будет равных противников. Вот только бескомпромиссных энтузиастов среди наших читателей единицы, а значит массовый пользователь не нуждается в таких мощностях. Учтите, что Core i9-13900К нужен геймерам только в том случае, если есть желание купить видеокарту уровня GeForce RTX 4090. Во всех остальных случаях, мы рекомендуем брать процессоры AMD. При этом обращайте внимание на камни предыдущего поколения, ну а мы поговорим о преимуществах каждой модели отдельно.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4080 MSI Gaming в продаже RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ryzen 9 5950X всё ещё остаётся флагманом, но стоит 40 тысяч рублей. По сравнению с новинками, которые обойдутся вам в 60 тысяч – это самая настоящая находка. Но даже если вы отыщите по этой цене процессор Intel предыдущего поколения, Ryzen 9 5950X окажется выгоднее. Давайте сразу определимся, что не предлагаем собирать компьютер для экстремалов, ну а нормальных людям не нужен разгон. Именно поэтому под этот камень вы можете купить недорогую материнскую плату с обычной оперативной памятью стандарта DDR4. Говорить о том, насколько быстрой будет система, не нужно, ведь многие из наших читателей видели тесты своими глазами.

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На целых 10 тысяч дешевле в наличии Ryzen 9 5900X. Это настоящий бестселлер, который предлагает разумное соотношение между ценой и производительностью и может стать основой как флагманской сборки, так и компьютера для экономного геймера. Многие любители компьютерных игр покупают Ryzen 9 5900X в качестве апгрейда. Неплохое решение, которое позволит владельцам процессоров предыдущих поколений получить буст без больших инвестиций. Intel так не умеет, ведь всего два поколения процессоров работают на одном сокете.

Ryzen 7 5800X остаётся в числе самых продаваемых камней на планете. Пользователи отдают предпочтение этому процессору из-за разумного соотношения между стоимостью и быстродействием, ведь Ryzen 7 5800X может не только решать рабочие задачи, но и вытягивать даже дорогие видеокарты. Брать GeForce RTX 4080 не рекомендуем, но GeForce RTX 3070 такой камень вытянет без проблем. Нашим читателям мы рекомендуем остановить выбор на материнской плате с чипсетом В550. Секрет кроется в поддержке интерфейса PCIe 4.0. Сегодня вам скоростной твердотельный накопитель не понадобится, но уже через пару лет всё может измениться. Не будете же вы менять всю систему ради покупки SSD?

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Если вы не считаете нужным покупать отдельную видеокарту, берите Ryzen 7 5700G. Он предлагает самую быструю встроенную графику на планете и прекрасно впишется в систему для танков и стрелялок. При этом процессорная часть впечатляет, а значит вы не будете чувствовать нехватку быстродействия. Если со временем вам захочется поиграть в более требовательные игры, то можно просто докупить видеокарту. Мощи Ryzen 7 5700G хватит для графического чипа аналогичного по быстродействию с GeForce RTX 3060.

Всего 14 тысяч стоит Ryzen 5 5600X. Подавляющему большинству пользователей более быстрый камень просто не нужен. В играх с видеокартой типа GeForce GTX 1660 большего и не требуется. Ну а одно из главных преимуществ такого камня заключается в том, что его можно поставить на старую систему, купленную 3 года назад. К примеру, у вас пылится медленный компьютер на базе Ryzen 5 1600. Просто замените процессор, а в результате можно докупить более мощную видеокарту, что позволит сделать апгрейд без переплат. Согласитесь, что Intel так не может.