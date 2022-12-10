Всё чаще взятки дают в Биткоинах, пытаясь скрыть анонимные переводы

Нет никаких сомнений, что современная сеть Биткоина далека от тех идей, которые озвучивал Сатоши Накамото. На самом деле мы даже не знаем, существовал ли такой человек, или перед нами афера международного масштаба. Дело в том, что в последнее время американские спецслужбы и ФБР стало все чаще получать доступ к закрытым кошелькам крупных преступных группировок. Эти ребята просто берут деньги, а после переводят их себе, лишая наркоторговцев миллионных капиталов. Есть и другие прецеденты, но всё это вызывает вопросы, ответов на которые мы никогда не получим. Но даже если предположить, что Биткоин был создан энтузиастом с благими намерениями, то в данный момент перед нами сложная паутина, в которой сотни тысяч держателей выполняют роль мух, и ограниченное число Китов медленно вытягивают деньги из карманов неподготовленных инвесторов, словно пауки. Падения и взлёты сеют панику, ну а крупные игроки всегда в плюсе.

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Эксперты отмечают, что в последние годы количество грязных денег, вливаемых в цифровое золото, снизилось. Речь идёт и преступных группировках, отмывающих миллионы при помощи криптовалют. Точных данных нет и не может быть, но тенденция заметна. Скорее всего, эти ребята ушли на более защищённые монеты, которые гарантируют полную анонимность и созданы для того, чтобы ни одно правительство не могло назвать конечного бенефициария кошелька. Похоже, российские чиновники плохо осведомлены о мировых тенденциях, поскольку предпочитают брать взятки в Биткоинах. Как сообщается, в последнее время правоохранительные органы фиксируют в России всё больше попыток дать взятку с помощью криптовалют.

В пример приводится начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков в Хакасии. Он открыто сотрудничал с оператором интернет-магазина, занимавшимся продажей крупных партий наркотических веществ. По договорённости с взяткодателем был задержан человек, который нанёс взяткодателю финансовый ущерб (похитил партию наркотиков). Также должностное лицо осуществляло информирование своего подельника о проведении оперативно-розыскных мероприятиях, что позволяло дилеру оставаться в тени Фемиды. Наркоторговец получил ценные сведения, позволяющие ему грамотно построить бизнес так, чтобы его не заметили правоохранители, ну а в итоге обе задержаны. Представитель закона получал взятки в Биткоинах, после конвертировал из в цифровые деньги с помощью Qiwi, а дальше выводил на карту. Детали дела не уточняются, а итогом стал 5-летнию тюремный срок. Не исключено, что банк заинтересовался крупными суммами, которые получал клиент, а в результате совместного расследования раскрылась правда.

Эксперты отмечают, что взятки с помощью Биткоинов действительно становятся популярными. При этом многие из тех, кто занимают те или иные должностные места, плохо разбираются в нюансах. Мало того, что криптовалюты уже не обладают той анонимностью, которая была присуща цифровым активам 5 лет назад, так всегда есть человеческий фактор. Взятки в наличных деньгах куда опаснее, поскольку деньги передаются из рук в руки. В то же время, такой способ надёжнее с точки зрения дальнейших трат. Чиновник мог прийти в магазин и купить там за наличные телевизор за 1 миллиону рублей. Ну или договориться с автосалоном, где ему продали бы машину за наличных 100 000 долларов, не говоря уже о недвижимости, которая в подавляющем большинстве продаётся за доллары, переходящие из рук в руки. Именно поэтому банковский счёт остаётся слабым местом взяточников. Согласимся, что кто-то умудряется уходить от Фемиды, а самым простым способом является выплата с криптовалют налога.

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Эксперты пишут, что сегодня у каждого дворника могут быть 100 монет в Биткоинах, которые он купил или получил на начальных этапах формирования экосистемы цифровых денег. Выплата государству процентов от собственных вкладов отличается от попытки выводить деньги по частям. Согласимся, что не всем такой способ подходит, ведь сегодня каждый может видеть налоговую декларацию того или иного чиновника, ну а крупная сумма, полученная от инвестирования в Биткоины может вызвать много вопросов.