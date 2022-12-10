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Почему флагманы NVIDIA не дешевеют – лучшие видеокарты для зажиточных геймеров со 100 000р в кармане
Особенно дорого стоят флагманы NVIDIA предыдущего поколения
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Если сегодня вы решите купить видеокарту, то к своему удивлению обнаружите, что за последние месяцы флагманы NVIDIA не подешевели ни на копейку. Что любопытно, менее дорогие графические чипы время от времени появляются по приятным ценам, ну а самые мощные представители графического царства продолжают оставаться недоступными даже для энтузиастов. Можно сколько угодно пытаться обвинять ритейлеров, вот только мы говорим об общемировой тенденции, а происходящее фиксируют аналитики в США и Европе.

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Особенно плохо идут дела у флагманов предыдущего поколения, а в качестве причины можно назвать нежелание Дженсена Хуанга предоставлять скидки партнёрам. Скорее всего, графических чипов предыдущего поколения на складах уже не так много, как было этим летом, а значит у всех ключевых игроков нет никакой заинтересованности торговать себе в убыток. Ну и прибавьте к этому тот факт, что мы так и не увидели недорогих видеокарт нового поколения на полках магазинов. Инсайдеры пишут, что за GeForce RTX 4070 Ti будут просить 799 долларов, а значит впервые в истории GeForce RTX 4060 может стоить дороже 400 долларов (или 500). Ожидать скидок не приходится, ну а мы посмотрим, какие видеокарты достойны нашего внимания, а какие лучше обходить стороной.

Начать предлагаем с GeForce RTX 4080. Это не самая быстрая видеокарта на планете, мало того, впервые в истории графический чип этой серии будет стоить невероятные 1200 долларов, тогда как в 2020 за GeForce RTX 3080 просили 700 долларов. Прирост производительности укладывается в погрешность перехода между поколениями, ну а сама GeForce RTX 4080 продаётся очень плохо. В целом, это дорогое предложение, которое не окупит вложение, вот только мы говорим о российской рознице, где всё идёт не так, как нам бы хотелось. Именно поэтому GeForce RTX 4080 выглядит вполне неплохо за свои 106 тысяч рублей. Давайте в этом убедимся. 

За GeForce RTX 3090 Ti просят 122 тысячи рубликов. Учтите, что эта видеокарта уступает GeForce RTX 4080 примерно на 15% во всех играх, ну а причина такой высокой цены может быть банальна. К примеру, магазин купил 30 штук GeForce RTX 3090 Ti несколько месяцев назад, когда закупочная цена была выше, чем сегодня розничная. Продавать дешевле нет смысла, ну а держать такой товар на полке и вовсе невыгодно. Скорее всего, вскоре GeForce RTX 3090 Ti подешевеет, ну а пока весь расчёт на то, что найдутся не разбирающиеся в видеокартах энтузиасты, у которых в кармане есть 122 тысячи рублей. 

Ещё веселее положение у GeForce RTX 3090, за которую также просят больше, чем за GeForce RTX 4080. Мы призываем вас не обращать внимания на количество памяти и красивые цифры, ведь между поколениями большая разница в производительности, а в результате GeForce RTX 3090 может быть на 20% медленнее GeForce RTX 4080. Нет ни одной причины, которая бы могла заставить вас купить менее скоростную видеокарту, поэтому думайте головой.

97 тысяч просят за GeForce RTX 3080 Ti. Даже если вам кажется, что такая видеокарта выгодна для покупки, закрывайте страничку и идите дальше. На самом деле новая GeForce RTX 4080 на 25% и больше превосходит GeForce RTX 3080 Ti, поэтому здесь действует тот же сценарий, который мы применяли выше. Повторимся, что рано или поздно цены пойдут вниз, ну а если вам действительно хочется мощную видеокарту здесь и сейчас по оптимальной цене, то, как это не странно, но GeForce RTX 4080 выгоднее всех флагманов NVIDIA. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Фанаты Дженсена Хуанга будут недовольны, но мы не можем не написать о том, что Radeon RX 6800 XT стоит всего 58 тысяч рублей. По нашему мнению, это самый выгодный флагман, который вы только можете купить. Рассказы о том, что видеокарта намного медленнее указанной выше GeForce RTX 4080 оставим любителям синтетических тестов, ведь в реальном мире на не самом дорогом процессоре разница будет не такой огромной, как в идеальных условиях. Теоретически, новинка быстрее на 40%, но с процессором уровня Core i5-12400 вы максимум получите 15% прироста. Если вы терпеть не можете продукцию AMD, то проходите мимо, вот только идти уже некуда, ведь продукция зелёного лагеря жутко дорогая. 

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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