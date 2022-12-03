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Принято говорить о том, что сегодня Россия воюет не с Украиной, а коллективным Западом, активно поддерживающим эту страну всеми доступными методами. Если не копать глубоко, то можно назвать как минимум несколько направлений, позволяющим делать такие выводы. Начнём с финансов, ведь сегодня экономика Украины скроена из денег, поступающих напрямую от США и ЕС, фондов поддержки и любых других структур, желающих выделить пару добрую сотню миллионов долларов. Часть денег конвертируется в национальную валюту, а после идёт на социальные выплаты, тогда как немало поступает на закупку тех или иных типов вооружений. Раз уж мы заговорили об оружии, то коллективный Запад активно наращивает военную мощь Украины, а многие страны передали сотни танков и БМП, ощутимо усиливших уровень украинской армии. Есть ещё информационная поддержка, когда те или иные события доносятся до читателей под правильным соусом, а в результате разобраться в том, где правда, а где вымысел, не представляется возможным.

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Но в последнее время всё чаще мы слышим о том, что украинская армия напрямую снабжается ценными разведывательными данными от стран НАТО. Может показаться, что речь идёт только о спутниках, которые позволяют снимать тут или иную территорию, вот только в реальности всё куда сложнее. Так, одна из главных проблем, о которой российские политики говорят всё более открыто, состоит в авиации дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Известно, что один из таких самолётов кружил над Чёрным морем в момент взрыва на Крымском мосту, а также находился недалеко от взрывов нескольких ниток Северного потока. Ни один из бортов не пересекает границу России или Украины, а значит теоретически имеет все основания выполнять свои задачи беспрепятственно. Вот только здесь не всё так просто.

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Скорее всего, ещё до начала спецоперации началось создание системы сопряжения, позволяющей объединить украинские ЗРК и средства ПВО с данными, которые поступают напрямую от стран НАТО. Вот и выходит, что самолёты ДРЛО становятся участниками конфликта, а значит в теории могут стать объектами для поражения со стороны России. Как вы уже могли неоднократно слышать, ПВО Украины в значительной степени ослаблена, но она всё есть существует, а западные страны пусть и не очень активно, но продолжают поставки тех или иных типов техники. В результате уже довольно давно российские самолёты вынуждены перейти на сверхнизкие высоты, выполняя боевые задачи как можно ближе к земле. Нет никаких сомнений, что авиация НАТО и украинские военные видят передвижения российских бортов, но возможности сбивать самолёты РФ до недавнего времени были сильно ограничены. Здесь на первый план выходит чистая физика, а в пользу авиации РФ играет кривизна Земли, которая не позволяет противнику использовать большую часть находящихся на вооружении комплексов.

И вот здесь на первый план выступает ЗРК NASAMS, который может изменить правила игры, поставив полёты российской авиации над территорией Украины под большой вопрос. Правильнее будет сказать, что вылеты будут, но риски вырастут многократно. Главная причина состоит в особенностях данного комплекса. Известно, что один или несколько таких ЗРК уже в Украине, но количество вырастет, а учитывая возможности проводить поражение целей без использования РЛС, подобная техника не только окажется способна сбивать российские самолёты, но и будет невидима для ответного удара, поскольку не оставляет радиолокационного следа. Почитать о возможностях ЗРК NASAMS вы можете в интернете, но суть сводится к тому, что комплекс способен использовать несколько типов ракет, значительно расширяющих радиус его применения до 180 километров. Неясно, какую ревизию ЗРК получит Украина, не говоря уже о доступе к самым современным ракетам, но пока нет и намёков на окончание СВО, поставки будут продолжаться.

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Очевидным последствием накачивания украинской армии ЗРК NASAMS станет невозможность полётов над Западной Украиной. Это позволит размещать там ремонтные мастерские, быстро восстанавливая повреждённую технику с фронта. Некоторые эксперты открыто говорят о необходимости ударов по американским самолётам, тогда как другие требуют сделать так, чтобы ЗРК уничтожались на границе с Украиной. Пока ничего подобного не происходит. Вагоны с танками из Польши беспрепятственно курсируют по территории Украины, а в итоге вся это пусть и сильно устаревшая, но вполне живая техника не может не оказывать влияния на затягивание СВО. Что до российских самолётов, то с увеличением количества ЗРК И ПВО, летать над Украиной будет всё опаснее.