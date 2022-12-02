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История о том, как Польша, Дания и Норвегия пытались заменить газ из РФ, но у них ничего не вышло

Поучительная история с глубоким смыслом, реализация которой обошлась в миллиарды долларов, а платить за всё будут обычные жители Польши, закупающие газ по рыночным ценам
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Сотни европейских чиновников уже не раз заявляли о том, что хотят отказаться от российского газа. При этом, когда дело доходит до реальных действий, эти ребята начинают говорить о газовом шантаже. Такое поведение называется амбивалентным и в некоторых запущенных случаях требует психологической помощи и даже медикаментозного лечения. Посудите сами, если мы с вами отказываемся покупать хлеб в магазине по соседству, но при этом постоянно ругаем владельца за то, что тот начал завозить меньше продукции. Сегодня Европа живёт в неопределённом положении, когда одни связи разрушены, а другие ещё не выстроены. Мало того, есть все основания утверждать, что подобные инициативы обойдутся Старому свету очень дорого.

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Так, все нитки Северных потоков разрушены или не пригодны к работе, при этом за несколько месяцев альтернативные источники поступления газа так и не были найдены. США гонит в ЕС танкеры с СПГ, вот только такое топливо не может быть дешёвым. Во-первых, его нужно доставить через океан. Во-вторых, СПГ требует переработки, а значит речь снова идёт о вливании денег в производственные мощности. Ну а в США привыкли зарабатывать, а трубный газ всегда был и будет самым дешёвым. Вот и получается, что Европа с одной иглы перешла на другую, но будет платить за это намного больше.

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Несмотря на это судьба газа из РФ уже предрешена, а со временем ЕС полностью перейдёт на американские энергоносители. Процесс займёт время, а в итоге станет смертельным для бизнеса, который уже сегодня задумывается о целесообразности работы в Европе. Довольно жёстко по политике Старого света прошёлся Томас Шафер, занимающий пост исполнительного директора Volkswagen. По его словам, если в ЕС не будет снижена стоимость энергоресурсов, то вести бизнес здесь станет невыгодным. Политики уже сейчас должны решить данную проблему, а иначе Европу ждёт деиндустриализация. Учтите, что это второй по размеру автоконцерн на планете и самый крупный производитель в ЕС. Но если глава Volkswagen делает осторожные высказывания, то директор BMW Оливер Ципсе и вовсе полагает, что нужно в срочном порядке переносить производство из Европы в другие регионы.

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Одним словом, попытка отказаться от российского газа принесла массу проблем, решаются которые весьма сомнительными методами. Простой пример, ещё весной Польша заблокировала работу трубопровода Ямал-Европа, по которому ежегодно прокачивалось 32.9 миллиарда кубических метров газа в год. Предполагалось, что заменой российскому трубопроводу станет Baltic Pipe, построенный силами датского оператора Energinet. Это так называемый Балтийский газопровод, который напрямую соединит месторождения в Норвегии, направив газ в Польшу, прокачивая около 30 миллиардов кубометров в год. По бумагам всё кажется неплохо, но в реальности планы так и не удалось реализовать.

Трубопровод был запущен 1 октября, а на полную мощность должен был выйти 30 ноября. При этом польская компания PGNiG уже умудрилась забронировать 80% мощностей на целых 15 лет. Этого хватит на покрытие 60% внутреннего спроса Польши, вот только всё складывается не в пользу Baltic Pipe. Теоретическая мощность трубопровода составляет около 27.4 миллиона кубометров в сутки, но на данный момент удалось достичь 11 миллионов, а эксперты уверяют, что из-за слабого давления до Польши дойдёт всего 6 миллионов кубических метров голубого топлива. Неясно, когда планируется увеличить мощность, но пока от оператора и поставщика поступают противоречивые сведения.

Предполагается, что максимальная загрузка с текущих 40% в будущем может быть увеличена до 54-64%, но сроки не называются. При этом польская PGNiG пересмотрела количество газа, которое будет поступать с собственного месторождения этой компании в Норвегии. Если раньше расчёты исходили из 3.5 миллиарда кубометров в год, то уже сегодня цифра похудела до 3 миллиардов, но это ещё не финал истории. Довольно любопытную позицию заняли представители Energinet. По их словам, они смогут поставлять газ в Польшу при условии, что топливо будет покупаться по рыночной цене. Если вы как следует изучите стоимость российского трубного газа, который закупают европейцы, то сможете убедиться в том, что новый контракт окажется для поляков как минимум в 2 раза дороже. На самом деле в 3 и больше, но это уже проблемы местных жителей.  

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Ну и в качестве вишенки на торте приведём высказывание Алексея Гривача, занимающего должность директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). По его словам, добыча газа в Норвегии и так находится на пределе возможностей, а требования польских политиков не совместимы с реальностью. Если речь идёт о дополнительных объёмах, которые требует эта страна, то в таком случае поставщикам придётся снять их с других направлений, уменьшив количество газа в трубопроводах в Западную Европу. Получается, что заменить российскую ветку не выйдет, перспективы нового проекта сомнительны, ну а поляки будут платить за трубный газ столько, сколько он стоит на торгах в Нидерландах, с чем мы этих ребят и поздравляем.

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