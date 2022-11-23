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Тема военной помощи Украине не только стала основной для сотен политиков Европы и США, но и позволила многим эти них заработать целые состояния, участвуя в коррупционных схемах. Согласно официальным данным, только одна Америка умудрилась передать помощи на 21.5 миллиарда долларов, а это 88 тысяч тонн техники, боеприпасов и других типов оружия. С этой целью использовались все доступные способы транспортировки, включая морские пути, а также военную авиацию. Сложно подсчитать, сколько помощи направили сочувствующие граждане, а главная проблема заключается в оценке всего этого имущества. Давайте детальнее: 180 различных типов орудий с более чем 1 миллионом снарядов; 38 реактивных систем залпового огня M142 с полным боекомплектом; 110 тысяч противотанковых комплексов (включая знаменитые Джавелины); 1400 переносных зенитных комплексов, чуть больше 10 000 различных автоматов и другого стрелкового оружия, а к ним 70 миллионов патронов.

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Эксперты отмечают, что очень часто Вашингтон указывает цены на каждую единицу в несколько раз выше рыночных. На самом деле имеет право, ведь всё это подарок, а сам даритель вправе оценивать свои дары так, как ему угодно. Но если Украина получила 88 тысяч тонн смертоносного оружия, то лоббисты военных компаний в США вправе рассчитывать на живые деньги. Всё это военные контракты, которые оплачиваются заранее, а производство идёт полным ходом. Казалось, что дела у западных коррупционеров идут прекрасно, вот только в погоне за длинным долларом эти ребята забыли о безопасности. Журналисты Le Monde сообщают, что запасы вооружения на складах США достигли критического уровня. Точные цифры не указываются, но проблема носит системный характер, а местные компании просто не успевают выпускать нужное количество оружия, поскольку политики выгребают склады намного быстрее. Приводятся следующие факты: в какой-то момент украинская армия тратила до 20 тысяч снарядов в сутки, тогда как специалисты из Пентагона настаивали на том, что необходимо снизить это количество до 7 тысяч в день. Поскольку ВСУ не прислушалась к рекомендациям, США пришлось расконсервировать неприкосновенный запас.

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По данным журналистов, которые ссылаются на военных экспертов, находящиеся сегодня в распоряжении США запасы настолько малы, что их оказывается недостаточно для проведения учений и подготовки специалистов. А ведь есть ещё и нужды безопасности, поскольку политики всё громче говорят о большой войне с Китаем. Но если у США дела идут с переменным успехом, то европейские страны никогда не имели на складах больших запасов оружия. В едином порыве местные политики поддержали большого брата, а в результате приходится форсировать производство отдельных видов техники и боезапаса. К примеру, Франция умудрилась отдать 25% от всех находящихся гаубиц Caesar. Бьют тревогу и в Германии, где запасы некоторых видов вооружений почти истощены. Речь идёт о снарядах для 155-мм зенитных комплексах Stinger, а также Джавелинов. В дефиците противорадиолокационные ракеты HARM и многое другое.

Несмотря на всё это, Европа и США продолжают накачивать Украину вооружениями. Несколько дней назад завершился Форум по международной безопасности, проводимый под эгидой НАТО. Именно там выступали высокопоставленные чиновники и военные, подтвердившие опасения журналистов. По словам адмирала Роба Бауэра, занимающего пост председателя Военного комитета НАТО, запасы находятся в критическом состоянии не только из-за Украины, но и по причине халатности чиновников. Как оказалось, военно-политическая ситуация не требовала наращивания складских запасов оружия, а в результате по многим направлениям количество было в два раза ниже установленных требований. Сегодня те или иные страны НАТО вынуждены вести подсчёт запасов, пытаясь не навредить собственной безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.

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В данном случае возникает только один вопрос: откуда у России столько запасов? Западные политики не раз писали о том, что ракеты и танки у РФ вот-вот исчерпаются, но пока всё идёт к тому, что склады полны, а проблем с дефицитом нет. Неясно, как с минимальным бюджетом руководство России умудрилось наштамповать столько оружия, ведь с бюджетом в 1 триллион США оказалась на грани паники даже не принимая участия в вооружённом конфликте. Есть мнение, что Россия активно использует советские запасы, но в данном случае аналитики сходятся в том, что многие годы был взят курс на производство оружия, что сегодня позволяет избежать дефицита.