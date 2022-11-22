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NVIDIA снимает сливки с рынка видеокарт, цены не снижаются, а AMD продолжает радовать геймеров
Даже в американской рознице цены на видеокарты перестали падать
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Если взглянуть на стоимость видеокарт в российской рознице, то можно смело заявить о том, что мы с вами ожидали совсем другой картины. Казалось, что выход графических чипов NVIDIA нового поколения значительно улучшит положение, а цены пойдут вниз. Вот только Дженсен Хуан реализовал продуманный план, позволивший ему провести часть энтузиастов. Дело в том, что летом стоимость флагманом начала снижаться. Чуть позднее скидки пришли и к российским геймерам, но суть в том, что на фоне падения спроса NVIDIA была вынуждена устраивать распродажи. Дошло до того, что в некоторых американских магазинах за GeForce RTX 3090 просили не 1500 долларов, а всего 700. Скидки быстро сошли на нет, а новое поколение не только не улучшило, но и ухудшило положение геймеров. 

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Как оказалось, GeForce RTX 4090 стала ещё дороже, а искусственный дефицит привёл к тому, что даже в американской рознице купить флагман дешевле 1800 долларов нереально. Согласно статистике eBay, за это время было реализовано 1100 штук GeForce RTX 4090, а цены на некоторые модели доходили до невероятных 2300 долларов. Несложно подсчитать, что перед нами начальная стоимость флагмана в российской рознице. Но если с GeForce RTX 4090 всё сложно, то главные надежды связывались с GeForce RTX 4080. Вот только Дженсен Хуанг решил продавать эту видеокарту за 1200 долларов (700 стоила GeForce RTX 4080). В результате низкого спроса, цены на эту видеокарту пошли вниз, а сегодня в РФ можно найти её за 110 тысяч рублей. Вот только новинки интересуют небольшую часть геймеров, ведь многие полагают, что сегодня наступает самое лучшее время для поиска скидок на поколение предыдущее. Специалисты Tom’s Hardware изучили этот вопрос детальнее, а мы посмотрим, действительно ли цены пошли вниз.

За GeForce RTX 3090 Ti просят от 1117 долларов. Может показаться, что это очень неплохая цена, ведь изначально такая видеокарта стартовала с 2000 долларов, вот только времена изменились, а майнеры уже не расхватывают все доступные модели с прилавков. Ну и учтите, что более скоростная GeForce RTX 4080 стоит всего на 100 долларов дороже. За GeForce RTX 3090 просят 834 доллара, а значит по сравнению с летом мы видим довольно значительный рост. Аналитики отмечают, что тогда нам предлагали акционные видеокарты, но обычного геймера терминология не волнует. Ну а GeForce RTX 3080 Ti оценивается в 754 доллара. Это довольно высокая стоимость, ведь начальная рекомендованная цена стартовала с 1200 долларов. Не радуют и середняки. На самом деле уже два поколения подряд NVIDIA не желает выпускать графические чипы начального уровня. Судя по всему, вскоре видеокарта за 350 долларов будет считаться низким ценовым сегментом. Так вот, нас уверяют в том, что GeForce RTX 3060 скинула 8.6%, вот только ничего подобного не происходит, ведь магазины просто манипулируют ценами, повышая и понижая их во имя маркетинга. Подобное легко заметить по стоимости GeForce RTX 3050. Рекомендованная цена этой видеокарты равняется 250 долларов. Как видите, цена всё ещё выше установленной на начало продаж.

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А вот с видеокартами AMD ситуация немного иная. Скидки там заметны, хотя цены всё ещё слишком высоки. Например, за Radeon RX 6950 XT просят 795 долларов. Учитывая, что уже вскоре в продажу поступит флагман нового поколения, такая видеокарта смотрится не идеально. А вот Radeon RX 6600 XT за 238 долларов кажется нам подарком судьбы. В переводе на российскую валюту выходит 14 500 рублей, тогда как отечественные магазины просят за такую видеокарту в 2 раза дороже. Всего 140 долларов стоит Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта создана для тех, кто не может себе позволить растраты на виртуальные развлечения. По производительности она не может конкурировать с более дорогими графическими чипами, но это не мешает ей достойно себя показывать в 1080р. Как вы понимаете, в российской рознице всё немного иначе. AMD действительно выгоднее, а NVIDIA продолжает гнуть свою линию. Когда дела пойдут лучше, пока неясно. Если у вас есть время, почитайте некоторые размышления на эту тему.

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#nvidia #видеокарты
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