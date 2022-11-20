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Швеция «почти» обвинила США в подрыве Северных потоков – когда Европа наберётся смелости
Пока сложно сказать, как долго будет длиться расследование диверсии на трубопроводах
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Не так давно в прессу попал любопытный доклад, который был опубликован шведской газетой Nya Dagbladet. Якобы, некая хакерская группировка получила доступ к секретным данным, после чего передала журналистам всю ключевую информацию. Документ носит название «Ослабление Германии» и составлен специалистами RAND. Это довольно странная контора, среди сотрудников которой за всё время существования числилось больше 40 лауреатов Нобелевской премии в различных дисциплинах. Это значит, что там работают действительно умные люди, обладающие фундаментальными знаниями по многим направлениям. RAND можно смело назвать задним двором американских секретных служб, ну а парни из Пентагона там бывают чаще, чем у себя дома. Изучить доклад вы можете по ссылке, а мы кратко подытожим.

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Прежде всего авторы констатируют, что США находятся в сложном экономическом положении, найти выход из которого можно за счёт внешних источников финансирования. Похоже, проще всего сделать это основательно ощипав Германию. Специалисты RAND, которые круглыми сутками пишут аналитические прогнозы и занимаются оценкой политики, экономики, финансов и многого другого с годовым бюджетом в 350 миллионов долларов, назвали это «контролируемый кризис». Поскольку именно немцы являются стержнем европейской экономики, то были найдены самые простые способы выбить почву из-под ног глиняного гиганта. Называются российские дешёвые ресурсы и французское электричество. Если с первым пунктом всё очевидно, то второй также оказался в сильной зависимости от России, поскольку поставки топлива для АЭС во Францию осуществляет Росатом. В качестве эффективных шагов по ослаблению Германии предлагается остановить прокачку газа по Северным потокам, а также вовлечь эту страну в войну между Россией и Украиной. Даже если немцы будут вести себя сдержанно, можно полагаться на представителей партии «Зелёных» Анналену Бербок и Роберта Хабека. Оба находятся у власти и, по мнению RAND, непрофессиональны и догматичны. Кризиса не избежать, а значит Германия окажется отрезана от российских ресурсов и энергетики, чем могут воспользоваться США. Всё это приведёт к коллапсу экономики ЕС, ведь только 400 000 немцев будут выброшены на улицу без работы. Крупный бизнес начнёт перетекать в США, а в итоге страна получит выгоду в размере до 9 триллионов долларов.

Можно сколько угодно иронизировать, но действительность такова, что абсолютно все пункты этого доклада оказались реализованы. Европа уже потратила на украинских беженцев около 400 миллиардов долларов, а в 2023 году ожидается удвоение бюджета на эти нужды. А ведь есть ещё и частные пожертвования, делающие сумму просто колоссальной. Как вы знаете, оба трубопровода Северный поток-1/2 были повреждены, а после получения доступа к местам взрывов, российская сторона даёт неутешительные прогнозы. Есть мнение, что по этим веткам газ больше никогда в Европу не поступит, что ставит под вопрос существование немецкой экономики в принципе. Как вы могли слышать, в первые часы после взрыва на трубопроводах европейские лидеры дружно обвинили в произошедшем Россию. Спустя месяцы приходит отрезвление, хотя громких заявлений никто не делает.

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Причина одна: страх. Никто не знает, как поведут себя представители Белого дома, когда Европа скажет о том, что трубопроводы были взорваны по решению команды Сонного Джо и Лиз Трас. Оба политика ничего не решают, но стоящие за ними кукловоды могут бурно отреагировать на такую откровенность. И вот здесь и начинается самое интересное. Дело в том, что все необходимые доказательства есть, но осталось только придумать, как их подать без вреда для тех, кто эти самые доказательства обнаружил. Проще говоря, нужно найти крупную газету, которая согласиться обнародовать факты. По данным службы безопасности Швеции, на местах взрывов были найдены некие предметы, а также «идентифицируемые» взрывчатые вещества. Ясно, что будь там российский след, то его бы уже давно обнародовали, но грязные делишки сонного Джо опасны, поэтому шведы пытаются говорить как можно более пространно. Неясно, насколько далеко зайдут эти игры, но примечательным здесь является тот факт, что новый премьер-министр Швеции Ульфе Кристерссоне назвал случившееся грубым саботажем, разрешив специалистам из РФ проводить осмотр мест взрывов. Находящаяся до недавнего времени на этом посту Магдалена Андерссон упорно отказывалась сотрудничать с Россией. Шведские журналисты пишут, что слова Ульфе Кристерссоне можно расценивать как прямое обвинение США в диверсии, а всё больше европейских политиков открывают глаза. Неясно, что эти ребята курили до этого, когда американцы отнимали у них дешёвые энергоносители взамен дорогого СПГ, но лучше позже, чем никогда.  

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#политика #северный поток
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