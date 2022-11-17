Даже после этого покупка Core i7-13700K кажется более выгодной

Если вы ещё ничего не знаете о раскладе сил на процессорном рынке, то самое время провести небольшой ликбез, а после приступить к изложению основного материала. Итак, серия Ryzen 5000 вышла в 2020 году и предложила не только значительный рост производительности в многоядерных задачах, но оказалась лучшей в игровых сценариях. 11-я серия Intel ничего не решила, слегка приблизившись к флагману в лице Ryzen 9 5950Х. Вот только время шло, 2021 год завершился, а AMD так и не представила наследников легендарной серии. В итоге только совсем недавно Ryzen 7000 появились на прилавках. Назвать камни плохими мы не можем, ведь инженеры проделали большую работу, но руководство допустило несколько ошибок, которые мешают нормальным продажам. Прежде всего потенциальные покупатели столкнулись с высокими ценами на материнские платы, согласитесь, что брать под Ryzen 5 7600Х плату за 500 долларов – это несусветная глупость. Ну а о дороговизне оперативной памяти нового поколения вы могли слышать из других материалов.

реклама

Вот и получилось, что для сборки компьютера на новом процессоре Ryzen 7000 вам придётся потратить намного больше денег, чем это было ещё пару лет назад. Кто-то из экспертов уверяет, что это однократные инвестиции, ведь AMD перешла на новый сокет и использует много продвинутых технологий. Оставим этих умников и дальше писать подобные глупости, ведь в розницу уже поступили новинки Intel. И вот тут и начинается самое интересное, ведь Core i9-13900K совершенно внезапно оказался быстрее Ryzen 9 7950X, обходя красный флагман почти во всех сценариях. Мало того, даже Core i5-13600K в играх показывает более впечатляющие результаты. Вот и получается, что новая линейка процессоров AMD оказалась никому не нужна, а значит спасать положение будут распродажи и скидки. Мы очень сомневаемся, что это поможет делу, но очень часто покупатели ведут себя довольно странно. На самом деле нужно скидывать цены на материнские платы и оперативную память, но пока есть неплохие предложения только по процессорам.

Как сообщается, Ryzen 9 7900X скинул почти 100 долларов на распродаже по случаю скорого прихода «Чёрной пятницы». Если раньше 12-ядерник можно было купить за 549 долларов, то сегодня на этой площадке он стоит 454 доллара. Стоит учитывать, что мы говорим о рекомендованной производителем стоимости, тогда как очень часто магазины делают свои накрутки. Ну а здесь учтены все налоги и прочие выплаты, а в итоге цена приятно удивляет. Если абстрагироваться от стоимости материнской платы и оперативной памяти, то теперь Core i7-13700K уже не кажется выгоднее, а значит у красного камня появились некоторые перспективы. Кстати, синие ведь тоже работают с DDR5, а ОЗУ предыдущего поколения покупают в качестве экономии, поэтому разница уже не такая большая, а при выборе дорогой материнской платы сборка на обоих процессорах будет стоить одинаково.

Что до Ryzen 7 7700X, то многие эксперты называли его самым перспективным камнем, который способен ворваться в топ продаж 2022 года. Увы, ничего подобного не произошло, ну а пока мы лишь укажем, что данный камень подешевел с 400 до 355 долларов. Стоит помнить, что 6-ядерный Core i5-13600K быстрее в играх и стоит дешевле. Если вы не планируете его разгонять, то можете купить материнскую плату за 100 долларов, а также сэкономить, взяв оперативную память DDR4. Даже после этого Core i5-13600K будет быстрее в играх, хотя очень многое зависит от видеокарты. Если вы купите сверхмощную Radeon RX 6950 XT, то Ryzen 7 7700X действительно будет на вторых ролях, ну а с видеокартой уровня Radeon RX 6600 XT, разница между камнями стирается.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Повторимся, что не считаем данное предложение выгодным, ну а многие эксперты и вовсе советуют Лизе Су выпустить как можно скорее линейку материнских плат на недорогом чипсете (например, А620), который будет включать интерфейс PCIe 4.0, но обойдётся без модного PCIe 5.0. Этот шаг позволит удешевить материнские платы, а вот с поддержкой оперативной памяти предыдущего поколения всё сложно. Судя по всему, камни не знакомы с DDR4 на аппаратном уровне, поэтому красным придётся придумывать другие схемы, теряя прибыль и маржу, ведь лишиться доли рынка – это не лучшая затея. Многие аналитики констатируют, что грядёт сильное снижение спроса на компьютеры, а значит Лизе Су стоит цепляться за каждую соломинку.