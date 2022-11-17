Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Цены на процессоры AMD пошли вниз – 12-ядерный Ryzen 9 7900X скинул 100 долларов на eBay
Даже после этого покупка Core i7-13700K кажется более выгодной
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Если вы ещё ничего не знаете о раскладе сил на процессорном рынке, то самое время провести небольшой ликбез, а после приступить к изложению основного материала.  Итак, серия Ryzen 5000 вышла в 2020 году и предложила не только значительный рост производительности в многоядерных задачах, но оказалась лучшей в игровых сценариях. 11-я серия Intel ничего не решила, слегка приблизившись к флагману в лице Ryzen 9 5950Х. Вот только время шло, 2021 год завершился, а AMD так и не представила наследников легендарной серии. В итоге только совсем недавно Ryzen 7000 появились на прилавках. Назвать камни плохими мы не можем, ведь инженеры проделали большую работу, но руководство допустило несколько ошибок, которые мешают нормальным продажам. Прежде всего потенциальные покупатели столкнулись с высокими ценами на материнские платы, согласитесь, что брать под Ryzen 5 7600Х плату за 500 долларов – это несусветная глупость. Ну а о дороговизне оперативной памяти нового поколения вы могли слышать из других материалов. 

реклама

Вот и получилось, что для сборки компьютера на новом процессоре Ryzen 7000 вам придётся потратить намного больше денег, чем это было ещё пару лет назад. Кто-то из экспертов уверяет, что это однократные инвестиции, ведь AMD перешла на новый сокет и использует много продвинутых технологий. Оставим этих умников и дальше писать подобные глупости, ведь в розницу уже поступили новинки Intel. И вот тут и начинается самое интересное, ведь Core i9-13900K совершенно внезапно оказался быстрее Ryzen 9 7950X, обходя красный флагман почти во всех сценариях. Мало того, даже Core i5-13600K в играх показывает более впечатляющие результаты. Вот и получается, что новая линейка процессоров AMD оказалась никому не нужна, а значит спасать положение будут распродажи и скидки. Мы очень сомневаемся, что это поможет делу, но очень часто покупатели ведут себя довольно странно. На самом деле нужно скидывать цены на материнские платы и оперативную память, но пока есть неплохие предложения только по процессорам. 

Как сообщается, Ryzen 9 7900X скинул почти 100 долларов на распродаже по случаю скорого прихода «Чёрной пятницы». Если раньше 12-ядерник можно было купить за 549 долларов, то сегодня на этой площадке он стоит 454 доллара. Стоит учитывать, что мы говорим о рекомендованной производителем стоимости, тогда как очень часто магазины делают свои накрутки. Ну а здесь учтены все налоги и прочие выплаты, а в итоге цена приятно удивляет. Если абстрагироваться от стоимости материнской платы и оперативной памяти, то теперь Core i7-13700K уже не кажется выгоднее, а значит у красного камня появились некоторые перспективы. Кстати, синие ведь тоже работают с DDR5, а ОЗУ предыдущего поколения покупают в качестве экономии, поэтому разница уже не такая большая, а при выборе дорогой материнской платы сборка на обоих процессорах будет стоить одинаково. 

Что до Ryzen 7 7700X, то многие эксперты называли его самым перспективным камнем, который способен ворваться в топ продаж 2022 года. Увы, ничего подобного не произошло, ну а пока мы лишь укажем, что данный камень подешевел с 400 до 355 долларов. Стоит помнить, что 6-ядерный Core i5-13600K быстрее в играх и стоит дешевле. Если вы не планируете его разгонять, то можете купить материнскую плату за 100 долларов, а также сэкономить, взяв оперативную память DDR4. Даже после этого Core i5-13600K будет быстрее в играх, хотя очень многое зависит от видеокарты. Если вы купите сверхмощную Radeon RX 6950 XT, то Ryzen 7 7700X действительно будет на вторых ролях, ну а с видеокартой уровня Radeon RX 6600 XT, разница между камнями стирается.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Повторимся, что не считаем данное предложение выгодным, ну а многие эксперты и вовсе советуют Лизе Су выпустить как можно скорее линейку материнских плат на недорогом чипсете (например, А620), который будет включать интерфейс PCIe 4.0, но обойдётся без модного PCIe 5.0. Этот шаг позволит удешевить материнские платы, а вот с поддержкой оперативной памяти предыдущего поколения всё сложно. Судя по всему, камни не знакомы с DDR4 на аппаратном уровне, поэтому красным придётся придумывать другие схемы, теряя прибыль и маржу, ведь лишиться доли рынка – это не лучшая затея. Многие аналитики констатируют, что грядёт сильное снижение спроса на компьютеры, а значит Лизе Су стоит цепляться за каждую соломинку. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #core i7-13700k #ryzen 9 7900x
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Анонсирован мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 2 с поддержкой камер 200 Мп и скоростей W-Fi 7
В сеть попали спецификации пяти мобильных процессоров Intel Raptor Lake серии HX
Мобильный процессор AMD Ryzen 9 7845X появился в тесте Ashes of the Singularity
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
11
Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России, за глумление над героем СВО
24
Новенькую GeForce RTX 3060 можно приобрести всего за 26 тысяч рублей, RTX 3050 больше не нужна
25
Власти США сделают ощутимый даунгрейд беспилотников MQ-1C Gray Eagle перед отправкой в Украину
2
Lanius: Израильская компания Elbit Systems представила небольшой барражирующий беспилотник
+
Магазин DNS заподозрили в искусственном подогревании спроса на RTX 4080 и создании дефицита
25
Корабль NASA Orion сделал первый снимок Земли во время полета к Луне на скорости более 8000 км/ч
10
Realme 10 Pro получит рамку 1мм, стереовибрацию, 120Гц 6,7" Amoled, 5000mAh батарею, цену около 20тр
1
Ученые: Ваши кости могут быть черными, и вы можете даже не знать об этом
+
2 британские фирмы разрабатывают космические мусоровозы для утилизации неработающих спутников
1
Бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 NASA получил собственный двигатель
1
Предварительная загрузка Warzone 2 поставила игроков в тупик
1
В России стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4080 — смотрим цены
21
В сети появился первый случай расплавления 16-контактного разъема на RTX 4090 Founders Edition
7
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
59
Ryzen 7 7700X vs Ryzen 7 5800X – как собрать игровой компьютер с выгодой до 2 раз
+
Проблема не в глюкозе: Исследователи обнаружили ключевую причину диабета 2-го типа
+
Вышли многочисленные обзоры видеокарты NVIDIA RTX 4080 - пожалуй лучший выбор для геймера
17
Asus опубликовала требования к блоку питания для питания AMD RX 7900 XTX
1
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
5

Популярные статьи

Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
118
8 простых и работающих способов продлить жизнь SSD-накопителю
24
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
78
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
48
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
29
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
75
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
14
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
24
Почему мне было сложно решиться на покупку Modern Warfare 2
11

Сейчас обсуждают

Иван Иванов
12:16
Потому что гладиолус...
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Невеселый Молочник
12:09
это говорит об уровне специалистов
Игровая выручка NVIDIA просела в два раза
Y-Dr. Now
12:09
>>>можно продавать свой кастомный контент за премиум-валюту Продавать моды пытались и в стиме. Чем это закончилось - все прекрасно знают. В идеале моды не продавать надо, а добавить кнопку с донатом ...
Релиз редактора Unreal для Fortnite отложили до января
Мимо
12:08
С тобой в бане общаются только педерасты. Активные.
Минобороны РФ опровергло информацию о том, что российские ракеты нанесли удар по территории Польши
Дмитрий Гарин
12:07
Как обстоят дела с современной техникой в России, загадка, для простого гражданина и солдата в окопе. Но одно ясно, совершенно не так как освещало нам ТВ.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Мимо
12:06
У тебя когнитивный диссонанс? А как же - "Хрюкраина - це эйропа"?
Минобороны РФ опровергло информацию о том, что российские ракеты нанесли удар по территории Польши
Jean
12:05
Дайте народу карты нового поколения за 300-$600 и рынок БУ карт вам уже не будет таким конкурентом. Где средний сегмент карт?
NVIDIA была вынуждена признать, что ситуация на криптовалютном рынке снизила спрос на новые видеокарты
НеБрат Шеши
12:02
а котов?
Какие ракеты, помимо Калибров, может применить и применяет Россия в ходе СВО
NEON_ft
12:02
С какого перепугу вернется рост? Бу рынок ломится от переизбытка.
Игровая выручка NVIDIA должна вернуться к росту уже в этом квартале
Jean
12:01
Я так понимаю, в связи с огромными запасами карт прошлого поколения, доступные карты 4000 серии Нвидиа будет придерживать еще долго? Пока все старье не раскупят, 4060 и 4070 мы не увидим.
За год складские запасы NVIDIA выросли вдвое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем