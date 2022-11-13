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Почему видеокарты так медленно дешевеют, и когда цены в магазинах РФ вернутся к рекомендованным
На первый взгляд всё кажется просто, вот только на самом деле причин для удорожания видеокарт очень много, а дешёвых видеокарт мы можем никогда не увидеть
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Есть такое понятие «рекомендованная стоимость». Производители процессоров и видеокарт тщательно оценивают рынок, а после с учётом всех за и против ставят на свою продукцию оптимальную цену, которая позволяет им покрыть расходы на выпуск самого чипа, а также разработку архитектуры. Многие наши читатели пишут о том, что в последние пять лет стоимость полупроводниковой продукции ощутимо возросла. Это так, вот только эксперты отмечают, что виной всему не только жадность того самого Дженсена Хуанга, но и другие факторы.

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Прежде всего называют удорожание разработки архитектуры. По некоторым данным, создание новых технологий обходится от 500 миллионов долларов до 1 миллиарда. Представьте себе, насколько глубока будет пропасть, если NVIDIA промахнётся, а инженеры не смогут выжать из новой архитектуры необходимую мощность. Но и это не всё, ведь есть ещё уменьшение технологического процесса, без которого инновации невозможны. Поскольку сегодня NVIDIA и AMD полагаются на мощности TSMC, то нет ничего удивительного в том, что обе компании зависят от тайваньского поставщика и вынуждены платить столько, сколько попросят. А просят немало.

Как вы поняли, видеокарты просто не могут стоить дёшево, а значит о времени, когда новый флагман стоил 700 долларов, придётся забыть. Ну а цены в российской рознице уже вернулись к рекомендованным, на момент выхода каждого графического чипа. Сегодня курс доллара иной, но логику вы поняли. Кроме того, рекомендованные цены не всегда доступны даже в США, ведь в некоторых штатах начисляется дополнительный налог, тогда как в РФ он выше 20%. Вот и получается, что есть целый ряд причин, о которых рядовому геймеру ничего не известно. Прибавьте сюда санкции и желание российских магазинов заработать, и вы получите самый настоящий замкнутый круг.

Сегодня мы разберём несколько видеокарт, которые за последние месяцы потеряли больше половины стоимости. К весне цены на эти графические чипы ещё упадут, но пока ожидать резких скачков не приходится. Для тех, кто готов потратиться на развлечения, мы рекомендуем купить GeForce RTX 3070 Ti. Эта видеокарта стоит до трёх раз дешевле нового флагмана NVIDIA, но всё ещё позволяет вам поиграть в разрешении 4К. Сравнивать количество кадров в секунду с GeForce RTX 4090 мы бы не рекомендовали, но, когда важны не попугаи, а реальные показатели, стоит думать о собственной выгоде.

Если мы говорим о зелёном лагере, то оптимальным решением до 35 тысяч будет GeForce RTX 3060 Ti. С этой видеокартой можно спокойно играть во все блокбастеры в 2К. Кстати, поскольку мониторы 4К есть на руках у всего пары процентов геймеров, то смысла в дорогих видеокартах и вовсе нет. Мы рекомендуем не тратиться впустую, ведь единственный плюс от флагмана заключается в том, что в тестах вы окажетесь намного быстрее своих знакомых с меньшим бюджетом.

Ну или берите Radeon RX 6650 XT. Фанатов красного лагеря среди наших читателей немного, а многие почитатели дядюшки Хуанга готовы переплачивать за бренды и терять производительность, но никогда не посмотрят в сторону продукции тётушки Су. С нашей точки зрения, это глупое решение, ведь геймеру стоит ориентироваться на оптимальную стоимость, а всё остальное лучше оставить экспертам и энтузиастам.

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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Не исключено, что GeForce RTX 3050 может неплохо выстрелить весной 2023 года. Дело в том, что в это время NVIDIA выпустит графические чипы среднего ценового сегмента. Скорее всего, это будет GeForce RTX 4060, но даже этот факт обрушит цену на GeForce RTX 3050. Если у вас есть возможность подождать, то мы рекомендуем дождаться лучших времён. Ну или берите GeForce RTX 3050 сегодня, ведь она стоит меньше рекомендованной стоимости на момент выхода в РФ. Впрочем, абсолютно все видеокарты из нашего списка подешевели. Например, за Radeon RX 6650 XT на момент выхода просили больше 400 долларов в США и 500 евро в Европе. Несложно подсчитать, что сегодня в российской рознице вы можете купить эту видеокарту по максимально близкой к официальной цене. Хотя, нам с вами хотелось бы ещё дешевле.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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