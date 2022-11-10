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Ещё совсем недавно казалось, что первоначально изделие Shahed-136 было создано иранскими инженерами. После этого барражирующий боеприпас поступил в Россию, где и был промаркирован как Герань-2. Всё просто, но совсем недавно появилась другая версия, которая ставит крест на подобных измышлениях. Согласно официальным документам, которые были предоставлены иранской стороной в ООН, изначально украинское БК «Луч» разработало дрон-камикадзе Герань-2, а после со всей сопутствующей документации продало в Иран. Ходят и другие слухи, авторы которых упрямо заявляют, что подобные разработки велись и в России, а значит исключать факта передачи беспилотника в Иран со стороны РФ не стоит. История запутанная, а найти крайних невероятно сложно. При этом военные эксперты уверяют, что большая часть разработок иранской военной промышленности – это модернизированные или переосмысленные иностранные технологии. Может и так, но инженеры не стоят на месте, а явным доказательством тому служит уникальная ракета, имя для которой вначале придумали американцы.

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Известно, что изделие «358» впервые появилось в руках у йеменской группировки «Ансар Аллах» в 2019 году. Морским путём из Ирана происходила доставка груза, а после новый тип ракеты использовался в военных действиях. Долгое время американские инженеры не могли идентифицировать новый тип вооружения, но в конце 2019 году умудрились перехватить судно, в трюме которого хранились все запасные части и пусковые установки для ракеты. После этого не составило труда собрать ракету по частям, но иранская сторона хранила молчание вплоть до сентября 2022 года, где на параде был показан комплекс Saqr-1, который американцы назвали изделие «358».

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Как оказалось, речь идёт о гибридной ракете, которая сочетает в себе черты обычного зенитного комплекса с барражирующим боеприпасом. По некоторым данным Saqr-1 замечена и в других горячих точках, что совсем неудивительно, ведь ракета имеет целый ряд уникальных характеристик. Известно, что она имеет длину около 2.75 метра и диаметр 152 мм. Масса не превышает 50 килограмм, а запуск осуществляется с помощью твердотопливного двигателя, который навешивается на корпусе. Агрегат длиной 1.8 метра и массой 15 килограмм поднимает ракету на нужную высоту и разгоняет до требуемой скорости. После этого в дело вступает штатный турбореактивный двигатель в хвостовике, который способен разогнать Saqr-1 до скорости 600 м/с. После этого скорость снижается в 2 раза, продолжая в таком режиме полёт к цели. Максимальное расстояние может варьироваться исходя из веса боекомплекта и не превышает 100 километров. Осколочно-фугасная часть не может превышать 10 килограмм. При этом ракета способна работать в нескольких режимах.

Как обычная зенитная установка она просто поражает выявленную цель, а взрыв происходит на небольшом расстоянии от земли. В результате ударная волна поражает как беспилотники, так и технику потенциального противника, нанося ощутимый урон живой силе и слабо защищённым целям.

В случае, если требуется дополнительное наведение в дело вступает инфракрасная головка, которая способна находить цели в автоматическом режиме. Ракета меняет курс, а после поражает цели по указанному выше принципу.

Но бывает и так, что цель найти не удаётся. В этом случае можно использовать её в качестве барражирующего боеприпаса. Saqr-1 поднимается на заданную высоту, после чего находится в поиске цели на протяжение 15 минут. Всё это время ракета описывает восьмёрку, изучая местность с помощью инфракрасного наведения и 16 лазерных датчиков.

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Не менее интересна и конструкция ракеты. Как оказалось, иранским инженерам сразу поставили задачу сделать Saqr-1 разборной для лёгкой транспортировки. Отсеки с теми или иными частями легко прикручиваются на место, а собрать ракету может даже непрофессионал. Для запуска достаточно наклонной рельсовой платформы, а сама ракета может управляться с помощью специализированного пульта. Последний для американцев так и остался загадкой, поскольку в комплекте на перехваченном судне его не было. Можно сделать вывод, что Saqr-1 функционирует на стыке технологий, используя лучшие наработки для достижения поставленных задач. Неясно, будут ли осуществляться такие поставки российским военным, поэтому данный вопрос оставим открытым. В то же время мы видим, как не менявшийся десятилетиями зенитный снаряд становится умным. Не исключено, что в будущем любые боеголовки получат возможности управления, что ощутимо расширит область их применения и эффективность в реальном бою.