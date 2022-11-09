Майнеры уже давно не получали прибыли, а падение рынка грозит огромными финансовыми потерями

Если человечество не уничтожит себя в испепеляющей ядерной войне, то происходящие сегодня события навсегда войдут в историю как первое крупное поглощение на рынке криптовалют. Всё дело в том, что даже сегодня представители данного сектора хотят казаться белыми и пушистыми. Так сложилось, что цифровые деньги всё ещё пытаются доказать всем вокруг, что они вне политики, занимая независимое положение в глобальном финансовом секторе. Вот только это не так, и санкции против России доказали, что никто не может стоять в стороне, пока дядюшка Сэм решает свои проблемы с конкурентами.

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Как вы уже могли слышать, Binance устроила самую настоящую «кровавую баню». Учтите, что это не наше выражение, ведь сегодня многие ведущие аналитики используют данный термин для описания происходящих изменений на рынке криптовалют. Напомним, глава самой крупной биржи Чанпэн Чжао решил выбить дух из конкурента в лице FTX. Дела у пятой по величине биржи идут из рук вон плохо, а сама она катится в пропасть. Пока неясно, планирует ли Binance купить конкурента с большим дисконтом, или же просто хочет утопить мелкую рыбёшку. В любом случае всё это не могло не отразиться на курсе криптовалют. Биткоин обвалился ниже 18 тысяч долларов за 1 монетку, а Эфир вот-вот пробьёт отметку в 1200 долларов. Эксперты полагают, что всё это только начало, а криптозима будет длинной. Инвесторы окончательно теряют доверие к криптовалютам, что отчётливо видно по суточным торгам. Как видите, за прошедшие 24 часа держатели цифрового золота начали активно избавляться от своих накоплений. Так, если ещё недавно за сутки через биржи проходило не больше 40 миллиардов долларов, то сегодня сумма в 3 раза выше и растёт.

Что до Эфира, то налицо удвоение суточных торгов, что говорит о том, что многие инвесторы уже давно вывели свои сбережения из этой криптовалюты. Аналитики полагают, что паниковать не стоит, ведь со временем всё восстановится, но в краткосрочной перспективе ожидать хороших новостей не следует. Но если многие держатели могут и подождать, то у майнеров дела идут просто отвратительно. Известно, что большая часть фермеров перешла на Ethereum Classic. Даже сегодня хешрейт этой криптовалюты составляет 145 TH/s и превышает показатели всех остальных альткоинов. Это значит, что после блокировки Эфира большая часть шахтёров ушла именно на Ethereum Classic. Что же, дела у этих ребят идут просто отвратительно. Если ещё недавно за 1 монетку ETC давали 25 долларов, а в начале сентября и вовсе 38 долларов, то сегодня курс опустился до критической отметки в 20 вечнозелёных.

О том, чтобы уходить в плюс, уже давно никто не мечтает, ведь уже несколько месяцев майнеры не способны вернуть затраты даже на розетку. Похоже, положение ухудшается, а аналитики всё громче говорят о том, что приближается время больших распродаж видеокарт. Буквально вчера мы приводили статистику по крупнейшим компаниям, занимающимся добычей Биткоинов. Так вот, дела у этих ребят всё хуже, но по сравнению с теми, кто копает монеты на видеокартах, любители Биткоинов просто в шоколаде. Аналитики полагают, что финансовые резервы у шахтёров подходят к концу. Если речь идёт о небольшой ферме, то высокие расходы на розетку способны привести к разорению. Что до крупных компаний, то там проблема в кредитах, ведь многие брали ссуды под железо.

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Получается, что добыча не приносит прибыли. Мало того, приходится оплачивать розетку, одновременно с этим отдавать деньги за находящееся в кредите железо. Неудивительно, если некоторые майнеры решат бросить всё и заняться чем-то другим. Главную проблему эксперты видят в том, что перспектив для роста криптовалют сегодня нет. Глобальный финансовый кризис нарастает, а Ethereum Classic и другие альткоины находятся в большой яме. Отметим, что российские шахтёры более устойчивы к подобным всплескам, чем их заокеанские коллеги. Дело в том, что цена на электричество в РФ ниже, а значит потери не являются критическими. И всё же, даже если один крупный игрок дрогнет, то на рынке могут появиться сотни тысяч видеокарт по бросовым ценам. Если такое случалось раньше, то сами майнеры выкупали оборудование без лишнего шума. Сегодня у этих ребят нет лишних денег на подобные вольности. Источники: 1, 2, 3.