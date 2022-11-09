Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Эфир пошёл на дно, а майнеры могут начать распродавать видеокарты на фоне падения рынка криптовалют
Майнеры уже давно не получали прибыли, а падение рынка грозит огромными финансовыми потерями
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 60тр с началом
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Если человечество не уничтожит себя в испепеляющей ядерной войне, то происходящие сегодня события навсегда войдут в историю как первое крупное поглощение на рынке криптовалют. Всё дело в том, что даже сегодня представители данного сектора хотят казаться белыми и пушистыми. Так сложилось, что цифровые деньги всё ещё пытаются доказать всем вокруг, что они вне политики, занимая независимое положение в глобальном финансовом секторе. Вот только это не так, и санкции против России доказали, что никто не может стоять в стороне, пока дядюшка Сэм решает свои проблемы с конкурентами.

реклама

Как вы уже могли слышать, Binance устроила самую настоящую «кровавую баню». Учтите, что это не наше выражение, ведь сегодня многие ведущие аналитики используют данный термин для описания происходящих изменений на рынке криптовалют. Напомним, глава самой крупной биржи Чанпэн Чжао решил выбить дух из конкурента в лице FTX. Дела у пятой по величине биржи идут из рук вон плохо, а сама она катится в пропасть. Пока неясно, планирует ли Binance купить конкурента с большим дисконтом, или же просто хочет утопить мелкую рыбёшку. В любом случае всё это не могло не отразиться на курсе криптовалют. Биткоин обвалился ниже 18 тысяч долларов за 1 монетку, а Эфир вот-вот пробьёт отметку в 1200 долларов. Эксперты полагают, что всё это только начало, а криптозима будет длинной. Инвесторы окончательно теряют доверие к криптовалютам, что отчётливо видно по суточным торгам. Как видите, за прошедшие 24 часа держатели цифрового золота начали активно избавляться от своих накоплений. Так, если ещё недавно за сутки через биржи проходило не больше 40 миллиардов долларов, то сегодня сумма в 3 раза выше и растёт.

Что до Эфира, то налицо удвоение суточных торгов, что говорит о том, что многие инвесторы уже давно вывели свои сбережения из этой криптовалюты. Аналитики полагают, что паниковать не стоит, ведь со временем всё восстановится, но в краткосрочной перспективе ожидать хороших новостей не следует. Но если многие держатели могут и подождать, то у майнеров дела идут просто отвратительно. Известно, что большая часть фермеров перешла на Ethereum Classic. Даже сегодня хешрейт этой криптовалюты составляет 145 TH/s и превышает показатели всех остальных альткоинов. Это значит, что после блокировки Эфира большая часть шахтёров ушла именно на Ethereum Classic. Что же, дела у этих ребят идут просто отвратительно. Если ещё недавно за 1 монетку ETC давали 25 долларов, а в начале сентября и вовсе 38 долларов, то сегодня курс опустился до критической отметки в 20 вечнозелёных.

О том, чтобы уходить в плюс, уже давно никто не мечтает, ведь уже несколько месяцев майнеры не способны вернуть затраты даже на розетку. Похоже, положение ухудшается, а аналитики всё громче говорят о том, что приближается время больших распродаж видеокарт. Буквально вчера мы приводили статистику по крупнейшим компаниям, занимающимся добычей Биткоинов. Так вот, дела у этих ребят всё хуже, но по сравнению с теми, кто копает монеты на видеокартах, любители Биткоинов просто в шоколаде. Аналитики полагают, что финансовые резервы у шахтёров подходят к концу. Если речь идёт о небольшой ферме, то высокие расходы на розетку способны привести к разорению. Что до крупных компаний, то там проблема в кредитах, ведь многие брали ссуды под железо.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Получается, что добыча не приносит прибыли. Мало того, приходится оплачивать розетку, одновременно с этим отдавать деньги за находящееся в кредите железо. Неудивительно, если некоторые майнеры решат бросить всё и заняться чем-то другим. Главную проблему эксперты видят в том, что перспектив для роста криптовалют сегодня нет. Глобальный финансовый кризис нарастает, а Ethereum Classic и другие альткоины находятся в большой яме. Отметим, что российские шахтёры более устойчивы к подобным всплескам, чем их заокеанские коллеги. Дело в том, что цена на электричество в РФ ниже, а значит потери не являются критическими. И всё же, даже если один крупный игрок дрогнет, то на рынке могут появиться сотни тысяч видеокарт по бросовым ценам. Если такое случалось раньше, то сами майнеры выкупали оборудование без лишнего шума. Сегодня у этих ребят нет лишних денег на подобные вольности. Источники: 1, 2, 3.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #эфир
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Полиция нашла миллиард долларов в Биткоинах в банке из-под попкорна – всего конфисковано $3.36 млрд
Почему Binance уничтожила биржу FTX – закон джунглей в мире Китов и мелких рыбёшек рынка криптовалют
Майнинг-компании массово распродают оборудование для покрытия долгов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Aliexpress переполнен "одноразовыми" видеокартами — отвал GPU настигает в течение нескольких дней
80
Фильм Аватар 2 может стать кассовой бомбой, которая погубит карьеру Джеймса Кэмерона
48
«Неуязвимая» российская сверхзвуковая ракета Х-32 прошла боевое крещение в рамках СВО в Украине
2
Минобороны Украины сообщил о прибытии 2 батарей ЗРК NASAMS – чем это грозит армии РФ
68
Криптовалюта RXD вновь сделала майнинг прибыльным
26
Натовский самолет-разведчик Lockheed P-3 сбросил шпионский буй перед российской АПЛ "Князь Владимир"
13
Биржа FTX обанкротилась — токен FTT рухнул, выводы закрыты, Биткоин отреагировал падением
31
RTX 3070 за 22 тысячи рублей с Aliexpress уже попала в руки португальскому блогеру
26
ASRock представила лицензированную материнскую плату ASRock Z790 PG SONIC
2
5 видеокарт, за которые не будет стыдно – оптимальные игровые GPU по мнению автора Overclockers
6
MediaTek представила чипсет Dimensity 9200 c ядром Cortex-X3
3
Выпущена технология DirectStorage версии 1.1 с поддержкой распаковки игровых ресурсов на GPU
+
Илон Маск утверждает, что под его руководством численность аудитории Twitter достигла рекордных величин
+
В сети появились фото Nvidia RTX 4080 Founders Edition и графического процессора AD103
2
Похоже, некоторые производители видеокарт уже приступили к замене адаптеров питания RTX 4090
4
7 SSD на все случаи жизни – стоит ли переплачивать за PCIe 4.0 или геймерам хватит старого SATA 3
15
VR-игра Stranger Things выйдет в 2023 году
1
Российские геймеры выбирают NVIDIA – 5 видеокарт для тех, кто устал играть в ждуна
8
Известия: лучший момент для сборки игрового ПК в России – сейчас
4
NVIDIA представила A800 — специальный ускоритель для Китая, который не попадает под санкции
3

Популярные статьи

10 полезных утилит от Microsoft, о которых вы могли не знать
18
Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT
43
B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
14
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
24
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
17
Главные игры ноября 2022 года
14
Победа республиканцев в США приведет к уменьшению поддержки Украины
27
Арктические "мегапожары" общей площадью более 30 млн гектар выбросили 256 млн тонн CO2
5
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
45
Мои впечатления от игры Age of Empires II HD Edition. Часть 2
3

Сейчас обсуждают

RangerXP
15:09
Открытый бета-тест за деньги пользователей.
PCI-SIG изменит спецификации разъема 12VHPWR
Uzur
15:08
12600к хватит даже для 7090. 5 3600 в 2к выдавал 220 ФПС в пубге на ультра с 3080.а если вспомнить что у меня сейчас 4к 60, то нового 12600 мне хватит на 10 лет
Ryzen 9 7950Х и Core i9-13900K не заинтересовали геймеров – самые выгодные процессоры осени 2022г
aggile
15:02
3д не актуально, графоний уже не удивит, да сюжет может оказаться вне повесточки (с учетом что за 12 лет произошли глобальные перемены во взаимоотношениях государств, наций и полов, а у Кэмерона вря...
Фильм Аватар 2 может стать кассовой бомбой, которая погубит карьеру Джеймса Камерона
Евгений Калинин
15:01
Отрицательный рост? Знаем , проходили уже
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Alan Flow
15:01
Для России только Бояру будут завозить 😁
Виски из Индии и китайский Байцзю к Новому Году - в России дефицит импортного алкоголя
Эл-76
15:01
Забыл добавить в первой строчке: А все остальные страны нам завидуют.
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Евгений Сом
15:00
Они вообще то устраивают военные конфликты в странах где есть нефть а после садят своих марионеток. А когда не выходит то снабжают террористов оружием чтобы они свергли правительство по примеру Сирии,...
iPhone уличили в слежке за пользователями, даже если те запретили ее в настройках
warmuza
14:56
ну всё, поставил на закачку, 4090 пока не буду покупать тогда
Zoom представила собственный почтовый сервис и календарь
DiLouk
14:55
Какой профит от волхака во время силовых операций, даже вообразить страшно.
Ученые MIT совместно с Samsung создали камеру, которая позволяет видеть сквозь стены
warmuza
14:55
ты даже не понял, почему я тебе под тем комментом фейспалм влепил, и решил просто на шару ответку кинуть что за малолетние обиды, тебе сколько лет?
Штекер не до конца вставлен в разъём — возможная причина плавления адаптеров питания 12VHPWR
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем