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Почему Binance уничтожила биржу FTX – закон джунглей в мире Китов и мелких рыбёшек рынка криптовалют
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Когда криптовалюты только начали свой путь в кошельки сотен миллионов людей, отцы-основатели уверяли нас в своей высокой морали. Утверждалось, что новые деньги станут символом свободы и независимости, а любой человек на планете сможет получить возможности, о которых ранее нельзя было и мечтать. Вот только всё пошло не по плану. Вначале криптовалюты превратились в инструмент для торговцев наркотиками и оружием, позволяя преступникам переводить миллиарды долларов без риска быть пойманными. После этого новоиспечённые биржи переняли принципы работу своих коллег из банковского сектора, а поддержка санкций – это только начало масштабных и затяжных трансформаций. Криптовалюты взрослеют, а груз обещаний мешает развиваться. Очевидно, что цифровые деньги станут в один ряд с фиатными, при этом как в США, так и в других странах планируют взять транзакции под контроль. Разница лишь в масштабе. Например, если тех же французов интересуют исключительно собственные налогоплательщики, то дядюшка Сэм хочет держать весь рынок в узде.

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Пока это только планы, реализовать которые непросто, ведь на рынке слишком много участников, а отдельные альткоины и вовсе ведут себя не совсем демократично. Например, есть настолько закрытые экосистемы, отследить переводы в которых невозможно технически. Пожалуй, в ближайшие годы начнётся охота на разработчиков, ведь очень часто это полностью анонимные люди из мировой паутины. Но очищение рынка уже идёт, а гиганты интуитивно поглощают мелкую рыбёшку. Вчера многие издания писали о том, что происходит с биржей FTX, упуская из виду простой факт: глава Binance совершил очевидный удар, целью которого было ослабление конкурента. На момент написания данного материала кажется, что именно ослабление, а не уничтожение, но давайте разберём происходящее детальнее.

Всё началось с публичного заявления Чанпэна Чжао. Основатель Binance отметил, что опасается слишком большого воздействия инвестиционной компании Alameda Research на собственные токены биржи FTX (токен называется FTT). Якобы, ликвидация не будет быстрой, а Binance сделает всё возможное, чтобы обезопасить рынок от падения. Представители FTX попытались удержать ситуацию под контролем, но снежный ком уже набирал силу. Если ещё вчера FTX заявляла о том, что имеет достаточно ликвидности, чтобы выкупить все клиентские обязательства и даже готова забрать все альткоины FTT принадлежащие Binance, то уже к вечеру настроение руководства поменялось. Дело в том, что тысячи пользователей FTX единовременно бросились выводить свои деньги, а за несколько дней чистый отток средств составил невероятные 6 миллиардов долларов.

На этом фоне делать хорошую мину при плохой игре уже было невозможно, в результате представители FTX обратились за помощью к Binance. Реакция Чанпэна Чжао была быстрой, а сам он тут же заявил, что готов купить падающую в пропасть биржу. Таким образом нехватка ликвидности будет решена, а клиенты не пострадают. Что любопытно, Чанпэн Чжао уточнил, что пока это только один из вероятных сценариев, ведь ситуация развивается так быстро, что предугадать исход не представляется возможным. Эксперты отмечают, что атака была проведена с хирургической точностью, а Чанпэн Чжао ждёт, когда токен биржи FTX обвалится ещё сильнее. Здесь всё просто: чем дешевле станет FTT, тем меньше денег можно будет дать за саму биржу. Пока токен рухнул на 80%, но ещё не вечер, а в рукаве у главы Binance остались козыри. К примеру, он может начать сливать находящиеся на балансе биржи монеты. На первый взгляд такое поведение несёт убытки, но на самом деле только усложнит положение FTX, а токен и вовсе потеряет 99% своей начальной стоимости.

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На фоне происходящего поглощения резко подешевел Биткоин. Если ещё пару дней назад актив медленно дорожал, поднимаясь выше 21 тысячи долларов за одну монету, то вечером 8 ноября цена цифрового золота опускалась ниже 18 000 долларов. Эксперты уверены, что до разрешения текущего кризиса ожидать роста криптовалют не приходится. Ну а чем всё завершится, сказать сложно. Не исключено, что Binance захочет полностью уничтожить конкурента вместе с набившей оскомину компанией Alameda Research. Учтите, что FTX занимает 5 место по суточным торгам, поэтому очистка рынка для Binance принесёт очевидную пользу, ведь клиентов станет больше.  

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#криптовалюты #биткоин #binance #ftx
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