Некоторые компании активно скупают железо п бросовым ценам, воспользовавшись бедственным положением коллег

Давайте представим себе простую ситуацию: вы решили выпекать на дому пирожки и продавать их у соседнего вокзала. Продукты для 100 пирожков обходятся вам в 1000 рублей, тогда как сами пирожки можно продать на 3000 рубчиков. Выгода очевидна, но в какой-то момент становится ясно, что нужно расширять дело. Вы отправляетесь в банк, где получаете кредит и вкладываете всё это в создание небольшого цеха по производству пирожков. Но вот незадача, продукты питания подорожали настолько, что теперь с учётом всех затрат приготовление сотни пирожков обходится вам в 2000 рублей. Но беда не приходит одна. Народ обеднел и уже не может позволить себе дорогие пирожки. В результате цена на 1 пирожок опустилась до 25 рублей, а рядом снуют конкуренты, которые того и гляди уведут оставшихся покупателей. Положение тяжёлое, а нечто подобное сегодня происходит с криптовалютами.

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Когда инвестиции в оборудование обходились намного дешевле прибыльности самого железа, то вопросов не было, вот только уже достаточно давно Биткоин не желает дорожать, остановившись на отметке в 20 тысяч долларов за одну монетку. Получается, что купленное за огромные деньги оборудование не способно приносить былой прибыли и даже вернуть вложения, что наводит майнеров на грустные мысли. Дело в том, что практически все крупные компании, занимающиеся добычей Биткоинов, имеют внушительную кредитную историю. В последние годы рынок криптовалют стремительно рос, поэтому финансовые структуры щедро одаривали фермеров, ну а сегодня пришло время платить по счетам. По данным The Wall Street Journal, сложившаяся ситуация довольно противоречива и способна поставить в тупик тех, кто плохо подготовился к криптозиме.

Как известно, на зиму стоить покупать тёплые вещи, а лучше запастись дровами или углём. Не мешает отложить лишних денег, которые позволят избежать форс-мажорных ситуаций. Судя по всему, с криптовалютами всё точно также. Сообщается, что сегодня лучшее время для вхождения в майнинг, ведь стоимость оборудования опустилась в 4 раза по сравнению с ноябрём 2021 года. Так, если год назад за примерная стоимость 100 терахеш обходилась в 106 долларов, то в настоящее время аналогичное по мощности железо можно купить за 24 доллара. Как вы уже поняли, очень многие шахтёры брали ASIC-майнеры в кредит. Какое-то время банки готовы были закрывать глаза на неплатёжеспособность фермеров, но долго так продолжаться не могло. Известно, что в результате резкого падения курса Биткоина на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, многие фермеры просто не способны отдать кредит. Ну а результат очевидный: начались массовые распродажи оборудования.

При этом на рынок попадают как новые устройства, которые даже не были активированы, так и старые. Очевидно, что за первые можно выручить больше, хотя даже это меньше, чем сами майнеры платили за оборудование несколько месяцев назад. Что до железа, которое уже занималось добычей Биткоинов, то цены на него и вовсе бросовые. Компания Argo Blockchain PLC сообщает, что вынуждена была избавиться сразу от 3800 ASIC-майнеров, что позволило решить финансовые трудности с кредиторами. Можно было бы перезанять несколько десятков миллионов долларов под акции самих компаний, но и здесь беда, ведь на фоне падающего биржевого сектора, криптовалютные компании рухнули ниже плинтуса. Например, Core Scientific умудрилась подешеветь на 99%, Stronghold Digital Mining стала стоить на 94% меньше, TeraWulf растеряла 93% своей стоимости, а Riot Blockchain – 74%. Вот и получается, что перезанять денег под акции нельзя, а в итоге крупные компании приступили к распродаже железа.

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Если вы думали, что все шахтёры находятся в плачевном положении, то сильно ошиблись. Судя по всему, грядёт передел рынка криптовалют, а совершенно внезапно может появиться новый игрок. Сегодня оборудование для майнинга стоит 5-10 раз дешевле, чем в 2021 году. Поскольку некоторые шахтёры не тратили свои активы, старательно накапливая их на чёрный день, то значительная часть железа может всплыть у небольшой компании, которая раньше не отличалась размерами и хешрейтом. В любом случае никто не знает, когда завершится криптозима, поэтому инвестиции в оборудование для добычи Биткоинов выглядят рискованными.