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B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета

В США потратят 60 миллиардов долларов на тактический ядерный бомбардировщик B-21 Raider. Боевая машина получит сверхнизкую заметность и будет стоить по 550 миллионов за 1 самолёт
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Неясно, когда в головы руководства США пришла мысль о выпуске тактического бомбардировщика следующего поколения B-21 Raider, но воз и ныне там. Довольно долго шли дебаты о том, кто станет подрядчиком, а по итогу выбор пал на Northrop Grumman. При этом у Boeing и Lockheed Martin были неплохие предложения, но в итоге ключевой причиной того или иного выбора стали деньги. Детали держатся в строжайшем секрете, но эксперты уверяют, что только разработка оценивается в 50 миллиардов долларов. При этом Пентагон уже сделал заказ на 100 самолётов, каждый из которых будет стоить около 550 миллионов долларов. Сумма невероятная и кажется нереалистичной, но таковы реалии, ведь современный тактический бомбардировщик не может стоить дёшево.

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Деньги нашли, разработка началась, но детали попадают в прессу в час по чайной ложке. Представители Northrop Grumman не склонны заигрывать с журналистами, но иногда потчуют их новыми данными. Например, в начале 2022 года сообщалось, что в производстве находится сразу 6 самолётов. Журналистам поведали, что только один из прототипов почти полностью собран и уже вот-вот отправится на испытательный стенд. Что до остальных, то с этим вопросом всё сложно, ведь некоторые из бомбардировщиков представляют собой конструктор лего в коробочке. После этого прессу ждало длительное молчание, а в мае Northrop Grumman с гордостью заявили о том, что первый этап наземных испытаний прошёл успешно. Мало того, для придания аутентичности, на самолёт даже нанесли покрытие, а сам он стал выглядеть почти рабочим. Теоретически, полёт должен был состояться в конце текущего года, но по непонятным причинам, решено было отложить подобные эксперименты на 2023.

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Информации о причинах заминки нет, но совсем недавно представители разработчика сообщили, что первый прототип B-21 Raider собран. Опубликовали красивую рекламу, где самолёт можно рассмотреть в деталях. Известно, что бомбардировщик покажут публике только в декабре, но ждать так долго мы не можем, ведь многим интересно, что собой представляет столь грозная машина. Прежде всего возникает вопрос: зачем армии США 100 самолётов подобного класса? Но и это не всё, ведь есть все основания полагать, что Пентагон рассчитывать получить 150 боевых машин. Разработка B-21 Raider идёт медленно, но официальные представители уверены в том, что самолёт удастся завершить в указанные рамки. Предполагается, что первый полностью готовый тактический бомбардировщик будет готов к 2026 году. Northrop Grumman оговорила для себя отсрочку, благодаря чему может задержать выпуск на небольшой срок. Непонятно каким образом, но уже в 2027 году на боевой пост должна заступить целая эскадрилья B-21 Raider, а это уже не меньше 8 самолётов. В середине следующего десятилетия планируется нарастить выпуск до 80 бортов, а там и до 145 недалеко.

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Эксперты отмечают, что B-21 Raider сможет предложить недостижимый для обычных бомбардировщиков уровень заметности. Предполагается, что самолёт станет меньше, находящихся на вооружении аналогов, при этом предложит рост всех характеристик. Но если предсказать скорость и другие показатели пока не представляется возможным, то заметность станет ключевым преимуществом новинки. Агрессивная форма B-21 Raider позволит ему сливаться с ночным небом, а нестандартное расположение выхлопных труб снизит тепловое излучение. В результате даже в инфракрасном свете борт будет почти невидим для многих современных систем, а за счёт технологий охлаждения горячих газов двигателя, можно добиться ещё более внушительных показателей заметности. Аэродинамические показатели превосходят существующие аналоги, а сам B-21 Raider идёт на замену B-1B Lancer и B-2A Spirit. Ко второй половине 30-х годов парк тактических бомбардировщиков должен увеличиться до 220 боевых машин, что станет настоящим рекордом.

Время от времени в прессу попадает информация о том, что инженеры сталкиваются с трудностями по созданию подобных машин. Сами разработчики уверяют, что способны уложиться в отведённые сроки, а заказчик в роли правительства США и вовсе не делает громких заявлений. Неясно, насколько B-21 Raider окажется эффективен, но есть все основания полагать, что к началу 30-х годов он потеряет все преимущества, на которые рассчитывают Northrop Grumman. Всё дело в том, что в современные вооружённые столкновения могут развиваться согласно новым лекалам. Ключевую роль отводят дронам, которые могут стоить на 4 порядка дешевле, нанося условному противнику критические повреждения. Да, B-21 Raider способен переносить ядерное тактическое оружие, вот только никто не позволит ему пролететь достаточно далеко, чтобы провести сброс бомбы. На этом фоне инвестиции в размере 50 миллиардов кажутся чрезмерными, а логика применения теряется. Ну и учтите, что всё большую роль играют сверхзвуковые тактические ракеты. При этом российские военные уже доказали, что для запуска не требуется самолёт, ведь пуски можно проводить даже с подводных лодок. Вопросов к B-21 Raider слишком много, ведь военная гонка снова в силе, а значит даже такая перспективная боевая машина может устареть ещё до того, как поступит на вооружение.

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