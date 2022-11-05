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Многие наши читатели уже могли слышать о том, что современные тактики ведения боевых действий кардинально отличаются от того, что можно было наблюдать в конфликтах 20-го века. Говорить на эту тему можно долго и обстоятельно, мы лишь отметим возрастающую роль беспилотных летательных аппаратов. Но если ещё совсем недавно казалось, что это игрушки, которые с трудом справляются с задачей фотографирования местности, то сегодня БПЛА превратились в мощное оружие.

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В настоящее время украинские и российские военные используют дроны в нескольких сценариях. Самый очевидный состоит в патрулировании территории. Современные беспилотники оснащены камерами ночного видения, а также тепловизорами. Это позволяет проводить разведку в ночных условиях, ну а благодаря работе от аккумулятора появляется возможность изучения позиций потенциального противника с минимальным шансом обнаружения. В дневных условиях применяются мощные камеры с продвинутым зумом, что открывает самые мельчайшие детали, вскрывая тактическое передвижение войск и отдельных ДРГ. Но если всё это активно применялось обеими сторонами с большим успехом достаточно давно, то дроны-камикадзе Герань-2 оказались неприятным сюрпризом для украинских военных.

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О сложности обнаружения и тактике применения поговорим ниже, а сейчас напомним, что совсем недавно министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян обнародовал факты передачи украинскими военными планов и чертежей беспилотника Герань его стране ещё в 2008 году. Утверждается, что БПЛА был создан инженерами КБ "Луч", поэтому заслуженно считается детищем украинской ПВК. Судя по всему, находящиеся в те годы у власти политики предпочли заработать денег, ведь сделка с Ираном была запрещена действующими санкциями со стороны ООН. При этом всё было осуществлено таким образом, что даже находящиеся сегодня у руля власти ничего об этом не знали. И всё же, если в Украине один раз изобрели Герань, то смогут это сделать ещё раз.

Неясно, дана ли соответствующая команда местным инженерам, или политики предпочтут получать небольшое количество дронов-камикадзе бесплатно. Недавняя атака на Севастополь доказала, что подобные устройства у украинских военных есть, ну а оценить их эффективность сложно, ведь информации о повреждениях кораблей ВМС РФ крайне мало. Наиболее достоверные данные указывают на то, что атака проводилась как с использованием летающих, так и подводных дронов. И вот здесь и возникает вопрос: способна ли Украина производить аналоги Герани-2 в больших количествах?

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Если обратить внимание на военную технику, которую месяцами завозят их Европы в Украину, то можно сделать однозначный вывод: украинские инженеры получат всё необходимое. Местный аналог потребует двигатель Limbach L550E, немного пластика, пару винтов и несколько дешёвых микросхем. Так называемый Shahed-136 основан на китайской копии иранского производства указанного выше двигателя, а в качестве плат используются самые бюджетные и массовые продукты. Это приводит к некоторым ограничениям. Например, БПЛА после вылета не способен изменить курс, а значит назвать подобное устройство высокотехнологическим не поворачивается язык. В то же время войскам не нужны дополнительные операторы, в выгоды в виде дешевизны производства перекрывают все недостатки. Пожалуй, Германия без проблем передаст двигатели, а всё остальное можно соорудить на любом предприятии, которое до этого собирало тракторы или даже газонокосилки.

Повторимся, в прессе нет информации о планах украинского командования построить собственную армию дронов-камикадзе. Это значит, что данные носят теоретический характер, но могут быть воплощены в реальность, поскольку ситуация на фронтах развивается крайне медленно. Но если предположить, что европейцы выдадут всё необходимое, то могут начаться проблемы, с которыми российское командование ещё не сталкивалось. Довольно давно Белгородская область подвергается регулярным обстрелам, вот только Герань-2 может пролететь больше 1000 километров, а значит падать такие БПЛА будут в самых неожиданных местах. При этом в ходе применения дронов удалось выяснить несколько закономерностей.

Большую часть времени дрон находится на высоте свыше 2 тысяч метров, что делает его визуальное обнаружение невозможным

Современные радиолокационные системы не видят беспилотник, поскольку он слишком мал и передвигается медленно

Идентификация осложняется и самой конструкцией, ведь металл там есть только в двигателе и в боевой части

Попытки сбивать БПЛА из стрелкового оружия имеют близкую к нулевой эффективность, а массированная огневая стена приводит к корректировке заданного курса. В результате дрон падает на гражданские объекты

Реально засечь Герань можно только тогда, когда она снижается незадолго перед выходом на цель

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Как вы уже поняли, дешёвый и довольно примитивный дрон стал настоящим вызовом для украинских военных. Не стоит думать, что российские города защищены, ведь запущенный из Харькова дрон легко достигнет центральных районов РФ с минимальными шансами быть обнаруженным. Высказывается мнение, что необходимо оборудовать системы защиты на приграничных территориях, которые будут основаны на тепловизорах. Пожалуй, это единственный эффективный способ засечь дрон-камикадзе задолго до его подлёта к цели. Ну а учитывая, что Герань может находиться в воздухе 12 часов и больше, прилёты и удары по инфраструктурным объектам внутри России могут стать неприятным сюрпризом для обычных граждан.

Эксперты отмечают, что требуется комплексная защита, а наиболее эффективны для сбивания дронов ЗСУ-23-4, известные под названием «Шилка». Каждая такая машина может похвастать счетверённой 23-мм пушкой, способной выпускать до 3400 снарядов в минуту. Существуют и другие аналоги, но «Шилки» поступили на вооружение в 1964 году, поэтому на складах подобных самоходных установок могут быть сотни. Это не решит всех проблем, но при использовании тепловых сканеров и других средств вооружения, дроны могут быть сбиты ещё до пересечения границы. Отметим, что особое внимание Герани-2 оказывается не из-за её суперэффективности, а по причине низкой стоимости. Сегодня у украинских военных находятся западные образцы БПЛА. Многие из них переданы в дар, но это не значит, что они бесплатные, ведь каждая страна по итогу выставит свой счёт. Ну а бездумно сжигать дроны за 100 000 долларов – это расточительно даже для украинских властей.