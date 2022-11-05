Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Может ли Украина создать армию Гераней – и как военные РФ будут сбивать дроны над городами России

Стоит помнить, что оригинальные дроны-камикадзе изначально создавались инженерами украинского КБ "Луч"
[ ] для раздела Блоги
21
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Многие наши читатели уже могли слышать о том, что современные тактики ведения боевых действий кардинально отличаются от того, что можно было наблюдать в конфликтах 20-го века. Говорить на эту тему можно долго и обстоятельно, мы лишь отметим возрастающую роль беспилотных летательных аппаратов. Но если ещё совсем недавно казалось, что это игрушки, которые с трудом справляются с задачей фотографирования местности, то сегодня БПЛА превратились в мощное оружие.

реклама

В настоящее время украинские и российские военные используют дроны в нескольких сценариях. Самый очевидный состоит в патрулировании территории. Современные беспилотники оснащены камерами ночного видения, а также тепловизорами. Это позволяет проводить разведку в ночных условиях, ну а благодаря работе от аккумулятора появляется возможность изучения позиций потенциального противника с минимальным шансом обнаружения. В дневных условиях применяются мощные камеры с продвинутым зумом, что открывает самые мельчайшие детали, вскрывая тактическое передвижение войск и отдельных ДРГ. Но если всё это активно применялось обеими сторонами с большим успехом достаточно давно, то дроны-камикадзе Герань-2 оказались неприятным сюрпризом для украинских военных.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

О сложности обнаружения и тактике применения поговорим ниже, а сейчас напомним, что совсем недавно министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян обнародовал факты передачи украинскими военными планов и чертежей беспилотника Герань его стране ещё в 2008 году. Утверждается, что БПЛА был создан инженерами КБ "Луч", поэтому заслуженно считается детищем украинской ПВК. Судя по всему, находящиеся в те годы у власти политики предпочли заработать денег, ведь сделка с Ираном была запрещена действующими санкциями со стороны ООН. При этом всё было осуществлено таким образом, что даже находящиеся сегодня у руля власти ничего об этом не знали. И всё же, если в Украине один раз изобрели Герань, то смогут это сделать ещё раз.

Неясно, дана ли соответствующая команда местным инженерам, или политики предпочтут получать небольшое количество дронов-камикадзе бесплатно. Недавняя атака на Севастополь доказала, что подобные устройства у украинских военных есть, ну а оценить их эффективность сложно, ведь информации о повреждениях кораблей ВМС РФ крайне мало. Наиболее достоверные данные указывают на то, что атака проводилась как с использованием летающих, так и подводных дронов. И вот здесь и возникает вопрос: способна ли Украина производить аналоги Герани-2 в больших количествах?

реклама

Если обратить внимание на военную технику, которую месяцами завозят их Европы в Украину, то можно сделать однозначный вывод: украинские инженеры получат всё необходимое. Местный аналог потребует двигатель Limbach L550E, немного пластика, пару винтов и несколько дешёвых микросхем. Так называемый Shahed-136 основан на китайской копии иранского производства указанного выше двигателя, а в качестве плат используются самые бюджетные и массовые продукты. Это приводит к некоторым ограничениям. Например, БПЛА после вылета не способен изменить курс, а значит назвать подобное устройство высокотехнологическим не поворачивается язык. В то же время войскам не нужны дополнительные операторы, в выгоды в виде дешевизны производства перекрывают все недостатки. Пожалуй, Германия без проблем передаст двигатели, а всё остальное можно соорудить на любом предприятии, которое до этого собирало тракторы или даже газонокосилки.

Повторимся, в прессе нет информации о планах украинского командования построить собственную армию дронов-камикадзе. Это значит, что данные носят теоретический характер, но могут быть воплощены в реальность, поскольку ситуация на фронтах развивается крайне медленно. Но если предположить, что европейцы выдадут всё необходимое, то могут начаться проблемы, с которыми российское командование ещё не сталкивалось. Довольно давно Белгородская область подвергается регулярным обстрелам, вот только Герань-2 может пролететь больше 1000 километров, а значит падать такие БПЛА будут в самых неожиданных местах. При этом в ходе применения дронов удалось выяснить несколько закономерностей.

  • Большую часть времени дрон находится на высоте свыше 2 тысяч метров, что делает его визуальное обнаружение невозможным
  • Современные радиолокационные системы не видят беспилотник, поскольку он слишком мал и передвигается медленно
  • Идентификация осложняется и самой конструкцией, ведь металл там есть только в двигателе и в боевой части
  • Попытки сбивать БПЛА из стрелкового оружия имеют близкую к нулевой эффективность, а массированная огневая стена приводит к корректировке заданного курса. В результате дрон падает на гражданские объекты
  • Реально засечь Герань можно только тогда, когда она снижается незадолго перед выходом на цель

реклама

Как вы уже поняли, дешёвый и довольно примитивный дрон стал настоящим вызовом для украинских военных. Не стоит думать, что российские города защищены, ведь запущенный из Харькова дрон легко достигнет центральных районов РФ с минимальными шансами быть обнаруженным. Высказывается мнение, что необходимо оборудовать системы защиты на приграничных территориях, которые будут основаны на тепловизорах. Пожалуй, это единственный эффективный способ засечь дрон-камикадзе задолго до его подлёта к цели. Ну а учитывая, что Герань может находиться в воздухе 12 часов и больше, прилёты и удары по инфраструктурным объектам внутри России могут стать неприятным сюрпризом для обычных граждан.

Эксперты отмечают, что требуется комплексная защита, а наиболее эффективны для сбивания дронов ЗСУ-23-4, известные под названием «Шилка». Каждая такая машина может похвастать счетверённой 23-мм пушкой, способной выпускать до 3400 снарядов в минуту. Существуют и другие аналоги, но «Шилки» поступили на вооружение в 1964 году, поэтому на складах подобных самоходных установок могут быть сотни. Это не решит всех проблем, но при использовании тепловых сканеров и других средств вооружения, дроны могут быть сбиты ещё до пересечения границы. Отметим, что особое внимание Герани-2 оказывается не из-за её суперэффективности, а по причине низкой стоимости. Сегодня у украинских военных находятся западные образцы БПЛА. Многие из них переданы в дар, но это не значит, что они бесплатные, ведь каждая страна по итогу выставит свой счёт. Ну а бездумно сжигать дроны за 100 000 долларов – это расточительно даже для украинских властей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.1 из 5
голосов: 7
Добавить в закладки

Теги

военные технологии герань-2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
86
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
43
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29

Интересные материалы

Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
26 октября 2022 86

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авианосец GEORGE H.W.BUSH CVN 77 пришвартовался у берегов Хорватии
15
Видеокарта за 4700 рублей из магазина тянет все современные игры с высоким FPS
81
Американские эксперты сравнили российский танк Т-14 "Армата" с американским Abrams X
8
В США решили сравнить новейший Abrams X и российскую Армату
8
Halo Infinite получит поддержку рейтрейсинга от AMD в марте будущего года
+
Магазины РФ скинули цены на видеокарты за GeForce RTX 3060 Ti просят меньше, чем за GeForce RTX 3060
14
Google Play Games for PC теперь доступна еще в 8 странах
2
800 танков Т-62 будут модернизированы и первые уже отправлены в зону СВО
44
Найден способ простого отключения Starlink - слабым элементом оказались наземные терминалы
3
На Aliexpress дополнительно снизились цены в связи с коррекцией доллара США внутри площадки
5
8 пусковых установок NASAMS уже на пути на Украину и прибудут в ближайшее время
14
Золотой тигр украшает лимитированное издание Intel Arc A750 Gold Edition для Китая
+
Композитор Modern Warfare 2 уходит из команды: саундтрек не будет опубликован
+
Zotac 3070 за 23 тыс руб и другие интересные предложения на Aliexpress
12
ЦРУ и Моссад добрались до известного разработчика криптовалют – создатель DAI найден мёртвым
1
Двое из четырёх дельфинов, выброшенных в море из дельфинария Севастополя, уже найдены
1
Над Рашкой сербскими военными сбит неизвестный беспилотник
8
ASUS представила игровые видеокарты Radeon RX 7900 TUF - ждем на прилавках в декабре
4
Специалисты сравнили примерный уровень производительности Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4090
18
Криптозима завершилась – Биткоин пошёл вверх, а Киты наращивают инвестиции в цифровое золото
9

Популярные статьи

Может ли Украина создать армию Гераней – и как военные РФ будут сбивать дроны над городами России
21
Почему Россия может сдать Херсон, когда закончится СВО в Украине, и при чём тут Илон Маск
35
О последних драйверах NVIDIA - производительность подросла, но появились рандомные проблемы
69
AMD опубликовала полные спецификации видеокарт Radeon RX 7000, сравним с конкурентом
32
7 проверенных способов выжать максимум FPS из старой видеокарты в 2022 году
10
Безработных украинцев могут обязать работать "за еду"
102
New Hellraiser (ужасный ужас)
6
Аналитика рынка криптовалют — когда закончится криптозима
17
NVIDIA GeForce RTX 4090, переходники и плавящиеся разъемы питания – разбираемся в ситуации
31
Сравниваем известных лидеров волонтерских движений России и Украины - Подоляку и Притулу
25

Сейчас обсуждают

Negue
01:59
У меня корпус ITX (Fractal Design Nano), 2080S Turbo, проц 9900К. Еще и AIO влезла 240. Всё отлично живёт уже года три. Не люблю "гробы". В наше время и в небольшом можно всё что надо уложить. А про N...
Mini-ITX корпус Cougar QBX KAZE и кулер Noctua NH-D15 - попытка впихнуть невпихуемое
kilobait3
01:57
по этому сценарию тут все 100% пойдут туда, а вот хватит ли котлов!?
Безработных украинцев могут обязать работать "за еду"
den fed
01:53
А что написанно якобы одним самолетом прилетят ? Даже идиоту понятно что будет несколько рейсов !
В Москве приземлился грузовой Ил-76 с «Шахидами» – Иран может поставить в РФ 2400 дронов Герань-2
kilobait3
01:53
простой народ жалко. заипали эти чудо правители всех и во всем мире.
Безработных украинцев могут обязать работать "за еду"
den fed
01:51
ты личинка ослоеба .....
В Москве приземлился грузовой Ил-76 с «Шахидами» – Иран может поставить в РФ 2400 дронов Герань-2
ACDCOVER
01:50
Чего-то у тебя все не сходится, один коммент противоречит другому. Допустим: 7ампер на коннектор, их 12 штук. 84ампера на блямбу 12VHPWR ~ 500вт. Но напряжение в блоке питания не 5,95 вольт ,а 12 воль...
Есть первый случай выгорания NVIDIA RTX 4090 с использованием блока питания ATX 3.0 без переходника
REY_B_
01:49
Вопрос готовки.. Я вот пиццерию знаю... Только там не фастфуд, всё по настоящему. Дешевле чем в маке и кфс. Вкус!!!!! С ним проблема... Пока пиццу ждёшь, салатик возьмёшь... то.. сё... И всё такое!!!!...
KFC уходит их России, вслед за Макдоналдсом, компания продает свою сеть фастфудов
kilobait3
01:47
штаты не пойдут на такое. это будет началом мировой войны. мексика уже ждет, там готовы резать янки с утра и до глубокой ****!
США и ЕС могут поставить в Украину десятки зенитно-ракетных комплексов – чем это грозит армии РФ
RedStone
01:46
"Если нужна компактность и/или мобильность, то ноутбук без вариантов" Т.е. нюки и им подобные - блаж и срань ? Ну-ну, эксперт.
Mini-ITX корпус Cougar QBX KAZE и кулер Noctua NH-D15 - попытка впихнуть невпихуемое
Эовейн Триада
01:44
Если не нужна видеокарта, то ITX отлично, жаль, что платы не массовые и дорогие. С видеокартой достаточно микро АТХ. А полный АТХ сейчас мало кому реально нужен, никто кроме видеокарты (ну и может е...
Mini-ITX корпус Cougar QBX KAZE и кулер Noctua NH-D15 - попытка впихнуть невпихуемое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем