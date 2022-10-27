Именно об этом сообщил министр иностранных дел Ирана

Пожалуй, сегодня в РФ не осталось никого, кто бы не знал о применении дронов-камикадзе Герань-2 в рамках проведения СВО. Эксперты всех калибров и мастей пытаются разобраться в происходящем, указывая на очевидные минусы и однозначные плюсы беспилотников. Мы не раз уделяли этой теме внимание, поэтому предлагаем вам материалы для внеклассного чтения (1 и 2). Резюмируя все за и против отметим, что мы имеем дело с довольно большим дроном с размахом крыльев около 3.5 метра и весом 200 килограмм вместе с боевой частью до 50 килограмм. Похоже, сам беспилотник создан из дешёвых материалов, полагаясь на двигатель внутреннего сгорания. Это приводит к тому, что дрон достаточно шумный, что позволяет слышать его местным жителям, которые чаще всего и фиксируют Герань-2 задолго до подлёта к цели. В остальном всё крайне туманно, ведь реальную цену устройства мы не знаем, как не знаем и о том, откуда вообще этот дрон взялся.

реклама

Самая распространённая версия свидетельствует о том, что беспилотник привезли из Ирана, где он ранее был разработан под именем Shahed-136. Журналисты проводили собственные расследования, а в результате смогли узнать о том, что несколько месяцев назад из Ирана проводились поставки неизвестных типов вооружений, о чём официально не сообщалось. Предполагается, что самолёты доставляли дроны, которые после этого перекрашивались в России с нанесением другого названия. Других сведений нет, но американцам хватило и этого, ведь представители США открыто обвинили Иран в поставках подобного типа вооружения в Россию. Казалось бы, что такого, ведь Пентагон десятилетиями накачивает террористов самыми последними новинками инженерной мысли, но пока всё выглядит как комедия.

Сегодня в прессе появились неожиданные данные, опровергающие все ранее существовавшие гипотезы. Прежде всего в дело вступил министр иностранных дел Ирана. Хоссейн Амир-Абдоллахиян категорически не согласен с обвинениями США, при этом он готов не только громко кричать, как это делают любители сенсаций из Европы и Америки, но и предоставить доказательства того, что Герань-2 не имеет ничего общего с поставками военной техники из Ирана. Хоссейн Амир-Абдоллахиян уже передал документы в главный офис ООН, но куда интереснее то, что стало достоянием общественности. Как выяснилось, семейство беспилотников Герань было создано в 2005-2008 годах в застенках КБ Луч. Представьте себе, что это Украина, а значит здесь всё гораздо запутаннее, чем может показаться на первый взгляд.

Самое очевидное, что приходит в голову, сводится к тому, что в какой-то момент правительство Украины в обход санкций международного сообщества передало Ирану всю документацию с разработками перспективного беспилотника. После этого иранские инженеры как следует поработали над готовым материалом, что стало началом для появления нескольких перспективных серий, которые продолжают развиваться до сих пор. Почитайте о том, что собой представляют иранские крылатые ракеты в нашем материале. Всё это основано на советских разработках, которые были проданы Ирану той же Украиной в лихие 90-е годы. Это не значит, что Герань-2 была произведена в России, но даёт пищу для размышления. Получается, что в свою очередь уже Иран передал технологическую документацию российской стороне, после чего в сторону Украины полетели дроны-камикадзе.

рекомендации В полтора раза подешевела 3080 в Регарде RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Неясно, получим ли мы исчерпывающие ответы на вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня. Какие точно данные были переданы в ООН, не уточняются, но уверенность с которой руководство Ирана держит удар, позволяет сделать вывод, что озвученная выше точка зрения если и не является истинной, то не далека от неё. Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя уже делал аналогичные заявления, называя выдумки американских властей фейками. И вот здесь и возникает самое настоящее дежавю, ведь долгое время украинские власти обвиняли Иран в поставках дронов. Неужели высшее руководство страны ничего не знало о сделке? Или не хотело знать, ведь деньги благополучно распилили предыдущие команды политиков.