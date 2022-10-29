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AMD признала поражение от Intel в текущем поколении и уже начала снижать цены на серию Ryzen 7000
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Релиз процессоров AMD Ryzen 7000-й серии казался идеальным до тех пор, пока первые покупатели не потянулись в магазины. Рекламные проспекты рассказывали о преимуществах новых технологий, вот только платить за всё это астрономические суммы решились немногие. Что и говорить, если сборка на новом Ryzen 7 7700Х (материнская плата, процессор и оперативная память) будет стоить как минимум в 2 раза дороже, чем на Ryzen 7 5800Х. Вот только при самых идеальных условиях вы получите до 20% буста в играх, тогда как в разрешениях 2К и 1080р с видеокартой среднего ценового сегмента разница будет и вовсе нулевой. Было бы довольно странно, если бы после этого геймеры бросились покупать резко подорожавшую сборку. Инсайдеры сообщают, что геймеры действительно ждали до последнего, надеясь на то, что цены на материнские платы снизятся, либо AMD выпустит недорогие платы без PCIe 5.0, но красные не хотят или не могут повлиять на происходящее, поэтому любители компьютерных игр массово скупают Ryzen 7 5800X3D. Этот скромный 8-ядерный камень не только умудрился обойти новинки AMD, но и занимает сегодня место самого быстрого процессора на планете. При этом купить в США его можно за 350 долларов.

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Но если спрос на Ryzen 7000 изначально был слабым, то выход новой серии процессоров Intel Raptor Lake с флагманом Core i9-13900K и вовсе обрушил продажи Ryzen 9 7950X. Оказалось, что лидер красной команды вырывается вперёд всего в нескольких играх и в некоторых синтетических приложениях, тогда как в большинстве случаев сильно уступает Core i9-13900K. Фанаты Лизы Су начали придумывать всяческие оправдания происходящему, уверяя в том, что это всё проблемы Windows, тогда как Microsoft снова ведёт подрывную деятельность в пользу Intel. Дошло до того, что геймеры и вовсе заметили, как в некоторых играх Ryzen 7 7700X обходит Ryzen 9 7950X с большим отрывом. Судя по всему, проблема оказалась такой серьёзной, что специалисты AMD самостоятельно решили протестировать несколько актуальных процессоров с видеокартой GeForce RTX 4090.

Прежде всего красные поставили точку в спорах о том, какой процессор самый быстрый в играх. Согласитесь, что при наличии любых проблем с Windows представители AMD обязательно упомянули бы это в отчётах. А между тем отмечается несколько проблем. Прежде всего были найдены неполадки в коде NVIDIA, который оказался неоптимизированным, а значит эту проблему будут решать в первую очередь. Но куда страннее слышать пространные измышления на тему того, что в некоторых случаях играм требуется меньше ядер. Якобы, конструкция чиплетов с соединением Infinity Fabric не всегда показывает себя в играх идеально. Проблема давно известна, а в результате процессы с меньшим количеством ядер и потоков могут получать преимущество. При этом специалисты обещают поработать над оптимизацией кода, но уже сегодня ясно, что это настоящий провал. Добиться паритета с Intel не удалось, а в итоге ваш дорогостоящий Ryzen 9 7900Х и вовсе может быть медленнее Ryzen 5 7600Х в играх. Отличное решение.

Как мы уже писали выше, в настоящее время позиции красных сильны, но только за счёт Ryzen 7 5800X3D, который раскупают быстрее, чем его успевают производить на фабриках. Ну и очень солидно продаётся вся серия Ryzen 5000. Цены на эти процессоры крайне выгодны, тогда как энтузиасты вынуждены платить дороже за доступ к новинкам. Кстати, об оплате, судя по всему, уже вскоре мы увидим массовое снижение цен на линейку Ryzen 7000. Эксперты пишут, что AMD необходимо решить проблему со стоимостью материнских плат и оперативной памяти. Похоже, в некоторых американских магазинах процесс пошёл. Например, в Microcenter вам подарят 32 Гб DDR5-5600 G.Skill Flare X5 вместе с любым процессором серии Ryzen 7000 (кроме Ryzen 5 7600Х). Комплект оперативной памяти стоит 190 долларов, поэтому скидка очень солидная. Ну и в том же Microcenter вы можете получить скидку в 50 долларов, если решитесь на покупку материнской платы на платформе AM5. Лёд тронулся, но к акции подключились не только магазины в США. К примеру, японский ритейлер Tsukumo на комплект Ryzen 9 7950X и X670E Taichi даёт скидку в размере 1000 иен.

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Эксперты полагают, что AMD продолжит сокращать производство процессоров серии Ryzen 7000, поскольку планирует перевести геймеров на более продвинутые Ryzen 7000 3D. Ожидается, что релиз состоится в рамках CES 2023, ну а нам остаётся только мечтать о том, какими быстрыми окажется архитектура Zen 4 на базе технологии 3D V-Cache.

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#процессоры #ryzen 7000
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konstantininform
11:39
Цену гляньте перед тем как статью писать . А то я уж перепугался, чуть не побежал срочно скидывать свои 0.001 биточка.
Биткоин снова пошёл ко дну и может пробить отметку в $19 000 уже в начале ноября
Deepness93
11:39
У меня паскаль, таких проблем не наблюдал. Да и не смотрю в диспетчере загрузку, зачем это вообще? Есть же афтербернер и Gpu-z
NVIDIA подтвердила проблему завышенных показателей нагрузки на GPU в диспетчере задач Windows
jsth
11:37
Странное решение, ведь на русском языке говорят не только в России. Кстати, сами американцы (и англичане кстати тоже) русский язык изучают и с каждым годом все больше. Видимо они что-то знают...
AMD убрала с официального сайта русский раздел
konstantininform
11:37
Может 21к цена на сегодня?
Биткоин снова пошёл ко дну и может пробить отметку в $19 000 уже в начале ноября
11:36
Ты у поляков уже сосёшь там, да? Не отвлекайся на меня.
AMD убрала с официального сайта русский раздел
commodore64
11:33
Протоукры в своём репертуаре 🤡 Узбагойтесь, чумные скакатели. Вашей "самой древней" в мире мо(й)вы никогда не было ни на сайте AMD, ни в одном её продукте.
AMD убрала с официального сайта русский раздел
Тимофей Юрьевич
11:32
Дружище, они сложные потому что, на геймпаде в них играете, Клавомышь решила бы эту проблему 😉
Как консоли PlayStation и Xbox вредят развитию игровой индустрии
Freeman00
11:30
Симетричный ответ ? Россия отовсюду удалит английский и запретит AMD не территории РФ ? Какое возмездие ?
AMD убрала с официального сайта русский раздел
Никита Мерчук
11:26
С небольшим даунвольтингом кстати говоря i9 13900k не особо то и греет в играх это максимум 50°, в стрессе до 90, что вполне норм, хоть и пришлось на него арктик 420мм поставить, но тут уж глупо покуп...
AMD признала поражение от Intel в текущем поколении и уже начала снижать цены на серию Ryzen 7000
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