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Сегодня самые высокопоставленные военные стран НАТО не стесняются говорить о том, что используют Украину в качестве полигона для отработки новых стратегий боевых действий. Сюда входит координация родов войск, попытки разработать новые тактики разведывательных и военных операций, а также многое другое, о чём прессе не сообщают. В данном случае уже не так важно, насколько рассказы о биолабораториях и использовании тех или иных препаратов на живой силе соответствуют реальности. Можно отметить, что дыма без огня не бывает, ну а всё остальное можно найти в интернете, где есть масса любопытных материалов.

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Но не обходится без неожиданностей. Так, большим сюрпризом для стран НАТО и тем более украинского командования стало применение дронов-камикадзе Герань-2. Вчера мы с вами разбирали официальную позицию властей Ирана, согласно которой подобный тип барражирующего боеприпаса был разработан украинскими инженерами в 2000-е годы, а после документация и все ценные данные переданы иранской стороне. В любой другой момент это вызвало бы бурную реакцию западных стран, поскольку подобная сделка происходила в обход международных санкций. Ну а сегодня страны НАТО стараются не замечать происходящего, поскольку прекрасно усвоили, что США предпочитают слепоглухонемых союзников, готовы биться до последней капли крови за демократические ценности американских элит.

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Возвращаясь к дронам, стоит отметить, что они оказались крайне сложными для поражения. Большие системы ПВО (например, С300) слишком дорогие и громоздкие, а попытки сбивать Герань-2 из подобных типов вооружения привели к тому, что ракеты сами падают на города, так и не поразив цель. Вполне возможно, что виной всему время, ведь снаряды для С300 могли храниться десятилетиями в ненадлежащих условиях, сказать сложно, но штатный взрыватель, который должен был привести к самоуничтожению ракеты после прохода мимо цели, иногда не срабатывает. За пределами города всё это не так страшно, хотя нельзя не заметить большую разницу в стоимости дрона и снаряда для С300. В любом случае всё это производилось ещё в советское время, поэтому никто ни за что не платит, а вот новые поставки обходятся недёшево. Дело в том, что сегодня противовоздушная оборона Украины пестрит всеми цветами радуги. Там есть немецкие системы Iris-T, американские NASAMS и даже испанские Hawks. Местная пресса предпочитает умалчивать, что в большинстве случаев передаются сильно устаревшие комплексы, которые хранились на складах и расконсервируются для передачи украинской стороне. Даже это лучше, чем ничего, ведь страны НАТО передают не только системы, но и обучают специалистов для работы с ПВО, а также снабжают снарядами.

Недавно в прессе стали мелькать новости о том, что в Украину могут поступить ПВО Mamba, которые находятся на боевом посту во многих странах НАТО, а также представляют собой последнюю модификацию наиболее эффективных систем для радиолокационного отслеживания ракетных и зенитных пусков. При этом зенитный ракетный комплекс неплохо справляется именно с дронами, которые доставили украинским военным столько проблем. Как оказалось, речь о таком продвинутом оружии не идёт, а вот с передачей комплекса Crotale, похоже, президент Франции уже всё решил. Согласно некоторым данным, Украина получит 3-4 боевых системы Crotale из личных запасов Франции, при этом сегодня на боевом дежурстве этой страны находится всего 12 комплексов.

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Mamba

Журналисты упускают из виду, что есть несколько модификаций Crotale, поскольку первые подобные комплексы появились ещё в далёком 1972 году. Самая продвинутая модификация доступна под названием Crotale NG и была закуплена Нидерландами, Португалией, Южной Кореей и многими другими. Ключевой особенностью называется способность обнаруживать цели, летящие на малых высотах, что характерно для дронов. При этом при необходимости комплекс способен поражать объекты на высоте до 6 километров и дальностью до 10 километров. Развёртывание в полевых условиях занимает всего 5 минут, а сама система способна поражать сразу 4 цели. Ракеты выстреливают со скоростью до 3.5 Маха (немногим меньше 4 тысяч метров в секунду) с радиусом поражения до 8 метров. Перезарядка длится около двух минут с помощью специального подъёмника.

На первый взгляд Crotale NG выглядит впечатляюще, вот только с высокой долей вероятности украинская сторона получит несколько единиц старых модификаций, а значит озвученных показателей не удастся достичь. Мало того, 4 комплекса – это мало для защиты одного города, а значит системы растворятся и могут никогда не встретится с дронами Герань-2. Ну и немаловажным будет напомнить, что ракеты для Crotale стоят дороже целой партии дронов-камикадзе. А ведь никто не сказал, что Crotale всегда попадает в цель.



