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Неудачливый геймер, который нашёл в коробке из-под GeForce RTX4090 кусок металла, получил видеокарту
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Сервисы доставки стали современным ответом на медлительные государственные почтовые отделения, которые могут неделями перевозить небольшой конверт из одной части города в другую. Если вы думали, что почта медленная только в России, то сильно ошибались, ну а альтернативы долгое время считались панацеей. Возможно, в начале так и было, ведь мы не обращали внимание на неудобства, получая посылку намного быстрее, чем могли мечтать. По сути, если вы сегодня закажите товар на одном из московских магазинов, то уже через сутки сможете забрать его из ближайшего отделения на другом конце страны. При этом стоимость доставки не будет огромной, а многие торговые сети и вовсе предлагают акции, в рамках которых покупатель и вовсе ничего не оплачивает.

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В США наблюдается точно такая же ситуация, хотя и там не обходится без сбоев. Дело в том, что в любой даже самой крупной структуре существует человеческий фактор. Большинство людей работает более или менее качественно. Сотрудники выполняют свою работу исправно, но есть отдельные индивидуумы, которые предпочитают игнорировать предписания и даже неписанные правила. Автор данного материала был свидетелем того, как один из популярных операторов обращается с посылками из интернет-магазинов. Сотрудник переносил тяжёлые коробки из одной части склада в другую. В этом момент у него из рук выпала коробка со смартфоном. Парень не нашёл ничего лучше, как подпинывать её несколько метров, вместо того, чтобы отнести груз, а после вернуться и поднять упавший гаджет. Это был тот самый человеческий фактор, вот только конечному покупателю всё равно, ведь он получит повреждённый смартфон, за который придётся кому-то заплатить.

На прошлой неделе один из пользователей Reddit заявил, что купил GeForce RTX 4090 на Newegg, но вместо желанной видеокарты получил несколько металлических брусков. Что любопытно, сообщивший эту новость оказался популярным блогом с многомиллионной аудиторией, но даже несмотря на это Newegg заблокировала его аккаунт и игнорировала все обращения. После шумихи, которая поднялась в сети, представители магазина вышли на связь с потерпевшим, а после даже компенсировали видеокарту. Сообщается, что парень получил новенькую GeForce RTX 4090, вот только история действительно странная, с большим количеством нестыковок. Начнём с того, что потерпевший не предоставил видео распаковки. При этом он не спешил отвечать подписчикам на эту тему, а представители Newegg и вовсе заявили, что они тщательно взвешивали видеокарту до отправки в почтовый сервис.

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Мало того, служба доставки подтвердила повторное взвешивание. Якобы, расхождений по весу не было, а всё это время внутри была GeForce RTX 4090. Сложно сказать, сколько весят два куска металла, которые нашёл пользователь внутри своей коробки, но и здесь есть вопросы. Нам кажется, что практически невозможно подобрать точный вес. Примерный, где расхождения достигают сотни грамм – реально, но точный – нет. Это значит, что подмена могла произойти в двух местах. Первый, и наиболее вероятный – это курьер, который занимался доставкой. У этого парня было достаточно времени для этого, а получить видеокарту за пару тысяч долларов бесплатно мечтает любой геймер. Но не меньше вопросов к самому покупателю. Почему он не раскрыл коробку при курьере? Почему не снимал на видео процесс распаковки? Почему не раскрыл точный вес металлических утяжелителей и в целом довольно скупо делится информацией? Как вы уже поняли, вопросов намного больше, чем ответов. При этом представители Newegg всё же дали этому парню видеокарту. Неясно, кто утянул дорогостоящую GeForce RTX 4090, но сегодня для крупного магазина гораздо проще потерять несколько тысяч, чем вызывать народный гнев. Ну а всё это издержки, которые обязательно переложат на плечи других покупателей. Или вы думали, что щедрый владелец торговой сети сам всё оплатит?

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#видеокарты #geforce rtx 4090 #истории
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