Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Блогер нашёл в коробке из-под GeForce RTX 4090 металлическую шайбу – как не стать жертвой доставки
Коробка была куплена на Newegg
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

Одна из главных проблем, с которой так или иначе сталкиваются все покупатели розничной или онлайн-торговли заключается в человеческом факторе. Представьте себе ситуацию, когда укладчик конфет часами напролёт выполняет одно и то же монотонное действие убирая повреждённые сладости, аккуратно раскладывая хрупкие квадратики в коробку. Если перед нами профессионал, работающий на фабрике годами, то процент брака близится к нулю, но даже самые прокачанные специалисты ошибаются. Человек может прийти на работу после болезни, либо находиться на начальных её этапах, а значит чувствовать себя плохо. Ну или голова может быть забита какими-то семейными проблемами, ссорами или наоборот – ожиданием чего-то хорошего. Словом, вы можете открыть коробочку и найти там повреждённую конфетку, рядом с которой мирно спит муравей или таракан.

реклама

Но если обычно подобные вещи происходят непреднамеренно, то с доставкой и упаковкой товаров можно отследить обратную тенденцию. После открытия крупных складов, Amazon пришла к тому, что требуется ставить камеры абсолютно везде, при этом вменить в обязанности складских работников контроль деятельности других сотрудников. Любое отклонение от правил наказывается, а попытки присвоить себе товар или его часть пресекаются. Вот только всегда есть слабое звено, а значит не исключено, что один из участников цепочки захочет обмануть систему. Широкого известен случай, когда в руки блогеров канала Gamers Nexus попала уже использованная материнская плата. Контакты на процессоре были погнуты, но продавец в лице Newegg отказывался проводить замену. Только после обнародования произошедшего и широкой огласки ритейлер пошёл на уступки. Похоже, в Newegg снова проблемы, но пока сложно понять, на каком этапе всё началось.

Несколько дней назад на Reddit появилась любопытная история, которая только недавно получила огласку. Как сообщает один из пользователей под ником р/pcmasterrace, он заказал на Newegg видеокарту GeForce RTX 4090. Новый флагман NVIDIA обычно радует геймеров, а не расстраивает, но тут произошло весьма странное, ведь вместо мощного графического чипа внутри коробки были обнаружены два куска металла. Это большой плоский круглый, похожий на шайбу и квадратный брусок, который ранее мог использоваться во время взвешивания небольших грузов в качестве утяжелителей. Как вы уже поняли, никакой GeForce RTX 4090 внутри не оказалось, а обманутый покупатель остался ни с чем. При этом по словам бедолаги, после запроса в Newegg о происходящем с целью вернуть деньги, он столкнулся с блокировкой своего аккаунта в магазине.

Неясно на каком этапе произошла подмена, ведь точных данных предоставлено не было, вот только перед нами не совсем обычный пользователь. Так, р/pcmasterrace ведёт канал, на который подписано 6.7 миллиона человек, а значит история уже вышла за пределы скромной страницы на Reddit. Даже в этом случае доказать свою правоту пользователю будет сложно. Эксперты рекомендуют следовать простым правилам. Так, если вы пришли за чем-то ценным в почтовое отделение самостоятельно, то обязательно вскройте коробку. Вокруг вас установлены камеры, а значит всё происходящее фиксируется. Если же вам принесли товар на дом, то сделайте вскрытие при курьере. Достаточно того, что представитель почтового сервиса увидит подмену или любую проблему, а значит на вашей стороне будет 100% аргумент. Кстати, не стоит забывать о том, что многие почтовые сервисы осуществляют взвешивание перед отправкой клиенту. Такие данные обычно фиксируются в накладной на компьютере, поэтому при любых расхождениях по этому показателю, вы сможете предоставить неопровержимое доказательство в свою пользу. Ну и самое простое правило, которое сегодня способны выполнить абсолютно все, заключается в видеофиксации распаковки. Если вам лень это делать на почте, то смело включайте камеру. После предоставления видео ни одна даже самая крупная компания не рискнёт с вами спорить.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #geforce rtx 4090 #истории
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASUS выпустила видеокарты GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X
Генеральный директор Nvidia Korea объяснил отмену RTX 4080 12 ГБ
Отмененная RTX 4080 12 ГБ вряд ли станет RTX 4070 – та может оказаться слабее по характеристикам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае массово появились видеокарты от не сотрудничающих с Nvidia и AMD производителей
12
RAPIDFire: ВС Франции представили инновационную технологию для уничтожения военных дронов
6
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
22
Покупатель GeForce RTX 4090 вместо желанной видеокарты получил пару металлических брусков
28
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла, сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее, и в 2 раза дешевле
37
GeForce RTX 4090 не справилась с Gotham Knights – фрамрейт падает ниже 50 fps с лучами и DLSS
14
После шлифовки крышки AMD Ryzen 9 7950X со снятием 0,8 мм металла температуры снизились на 5…6°C
13
США запретили себе покупать уран из РФ и остались без топлива для атомных электростанций
14
Собянин пообещал запустить завод "Москвич" в декабре
8
Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521 – на что способен БПЛА и когда он прибудет в РФ
7
В РАН смоделировали последствия падения астероида Апофис в центр Москвы
10
Игровой компьютер за гроши – какой процессор купить для геймеров с минимальным бюджетом
1
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
53
Какой процессор лучше раскроет потенциал RTX 4090 — Ryzen 7 5800X против Core i9-12900K в тесте TPU
26
iPhone SE 2023 - дешевый телефон Apple с новым дизайном
1
В Иране показали новейший дрон-камикадзе Meraj-521 и ракеты средней дальности
5
Redmi Note 12: Xiaomi обещает самое большое обновление в истории популярных телефонов
1
Инсайдер разместил в сети фотографии четырехслотовой системы охлаждения RTX 4000 Titan
1
В 2026 году российские инженеры начнут производить процессоры по 7-нм техпроцессу, но это неточно
20
Я бы в майнеры пошёл, кто меня научит – сколько зарабатывают шахтёры и выгодно ли копать Биткоин
3

Популярные статьи

Делаем Windows 11 22H2 такой же удобной и функциональной, как Windows 10, за пару минут
13
Почему я не буду платить за видеокарты NVIDIA дорого, и сколько я готов дать за GeForce RTX 4090
22
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Октябрь)
20
О ценах на видеокарты в США и РФ – почему я не готов платить больше, и когда ждать скидок
21
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
15
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
15
Бесплатная криптовалюта от биржи Binance
10
Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам
21
Ускоряем старичка: небольшой апгрейд старого ноутбука Samsung 350V5C-S0Z (NP350V5C-S0ZRU)
14
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей: Часть 2
6

Сейчас обсуждают

wwr222
10:29
Мое приватное хоум видео даже за деньги смотреть не будут (кому безобразие кошек нужно?). Меня интересовал вопрос: вытянет ли 10-ку и как будет работать. Все. Лицуха пусть идет в пешее из-за своих нес...
Ускоряем старичка: небольшой апгрейд старого ноутбука Samsung 350V5C-S0Z (NP350V5C-S0ZRU)
Chimbal
10:27
"Не вводи читателей в заблуждение." - В первой части обзора как раз и велась речь про стоимость, там всё переведено в русские рубли и даже доллары.
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей: Часть 2
wwr222
10:26
За языком следи для начала. Итак, специально разобрал. Да, проц можно заменить, меня чел в СЦ ввел в заблуждение, когда я несколько лет назад спрашивал насчет апгрейда проца и сколько это будет стоить...
Ускоряем старичка: небольшой апгрейд старого ноутбука Samsung 350V5C-S0Z (NP350V5C-S0ZRU)
Андрей Касянчук
10:24
М-да... Это про то чудо, которое должно будет лепить свои котлеты путём использования рентген-излучения? Пойду сниму лапшу с ушей и подогрею...
В 2026 году российские инженеры начнут производить процессоры по 7-нм техпроцессу, но это неточно
Chimbal
10:22
F500EXR у меня лично есть, сенсор уверенно вытягивает только на 4 МП из заявленных 16 МП. Ну и до кучи еще мне попали в руки снимки от F750EXR, Fujifilm и в этой камере схалтурили на сенсоре явно уст...
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей: Часть 2
ReXaN
10:21
Зачем учить твоё очередное враньё?
Бесплатная криптовалюта от биржи Binance
Каа
10:11
Бесполезная игрушка на вентиляторах. Без антигравов массовых летающих автомобилей не будет.
Представлен летающий автомобиль за 300 тысяч долларов
WildHornet
10:10
Он всё ж таки четырехколесный, просто у задних очень узкая колея.
Автомобиль Microlino, не требующий прав для вождения, появился в продаже
Алексей Носков
10:05
да ладно. а у европейцев еще хуже. лучше отстрелю себе голову зато сосед чуть меньше кушать будет )))
Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
neSaint
09:59
Каких гирей - на снимке 2 ве щтанге
Покупатель получил две пары гирь вместо новой RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем