Коробка была куплена на Newegg

Одна из главных проблем, с которой так или иначе сталкиваются все покупатели розничной или онлайн-торговли заключается в человеческом факторе. Представьте себе ситуацию, когда укладчик конфет часами напролёт выполняет одно и то же монотонное действие убирая повреждённые сладости, аккуратно раскладывая хрупкие квадратики в коробку. Если перед нами профессионал, работающий на фабрике годами, то процент брака близится к нулю, но даже самые прокачанные специалисты ошибаются. Человек может прийти на работу после болезни, либо находиться на начальных её этапах, а значит чувствовать себя плохо. Ну или голова может быть забита какими-то семейными проблемами, ссорами или наоборот – ожиданием чего-то хорошего. Словом, вы можете открыть коробочку и найти там повреждённую конфетку, рядом с которой мирно спит муравей или таракан.

реклама

Но если обычно подобные вещи происходят непреднамеренно, то с доставкой и упаковкой товаров можно отследить обратную тенденцию. После открытия крупных складов, Amazon пришла к тому, что требуется ставить камеры абсолютно везде, при этом вменить в обязанности складских работников контроль деятельности других сотрудников. Любое отклонение от правил наказывается, а попытки присвоить себе товар или его часть пресекаются. Вот только всегда есть слабое звено, а значит не исключено, что один из участников цепочки захочет обмануть систему. Широкого известен случай, когда в руки блогеров канала Gamers Nexus попала уже использованная материнская плата. Контакты на процессоре были погнуты, но продавец в лице Newegg отказывался проводить замену. Только после обнародования произошедшего и широкой огласки ритейлер пошёл на уступки. Похоже, в Newegg снова проблемы, но пока сложно понять, на каком этапе всё началось.

Несколько дней назад на Reddit появилась любопытная история, которая только недавно получила огласку. Как сообщает один из пользователей под ником р/pcmasterrace, он заказал на Newegg видеокарту GeForce RTX 4090. Новый флагман NVIDIA обычно радует геймеров, а не расстраивает, но тут произошло весьма странное, ведь вместо мощного графического чипа внутри коробки были обнаружены два куска металла. Это большой плоский круглый, похожий на шайбу и квадратный брусок, который ранее мог использоваться во время взвешивания небольших грузов в качестве утяжелителей. Как вы уже поняли, никакой GeForce RTX 4090 внутри не оказалось, а обманутый покупатель остался ни с чем. При этом по словам бедолаги, после запроса в Newegg о происходящем с целью вернуть деньги, он столкнулся с блокировкой своего аккаунта в магазине.

Неясно на каком этапе произошла подмена, ведь точных данных предоставлено не было, вот только перед нами не совсем обычный пользователь. Так, р/pcmasterrace ведёт канал, на который подписано 6.7 миллиона человек, а значит история уже вышла за пределы скромной страницы на Reddit. Даже в этом случае доказать свою правоту пользователю будет сложно. Эксперты рекомендуют следовать простым правилам. Так, если вы пришли за чем-то ценным в почтовое отделение самостоятельно, то обязательно вскройте коробку. Вокруг вас установлены камеры, а значит всё происходящее фиксируется. Если же вам принесли товар на дом, то сделайте вскрытие при курьере. Достаточно того, что представитель почтового сервиса увидит подмену или любую проблему, а значит на вашей стороне будет 100% аргумент. Кстати, не стоит забывать о том, что многие почтовые сервисы осуществляют взвешивание перед отправкой клиенту. Такие данные обычно фиксируются в накладной на компьютере, поэтому при любых расхождениях по этому показателю, вы сможете предоставить неопровержимое доказательство в свою пользу. Ну и самое простое правило, которое сегодня способны выполнить абсолютно все, заключается в видеофиксации распаковки. Если вам лень это делать на почте, то смело включайте камеру. После предоставления видео ни одна даже самая крупная компания не рискнёт с вами спорить.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



