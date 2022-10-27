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Есть мнение, что уже очень скоро мы увидим самые настоящие звёздные войны. К несчастью, это будет не очередная серия популярной саги, а реальное противостояние государств, происходящее на орбите Земли. Украинский конфликт доказал, что США не намерены придерживаться взятых на себя обязательств. Так, ещё совсем недавно подписывались договорённости, согласно которым космос объявлялся ареной для сотрудничества, где нет места диверсиям и противостоянию. Космос огромен, а значит любой желающий может там найти тихую гавань для проведения научных исследований и ведения коммерческой деятельности. Одновременно с этим объявлялось, что гражданские объекты не могут использоваться в военных целях. Как знают многие наши читатели, Илон Маск открыто поддержал украинскую сторону конфликта, отправив туда 20 тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink. Не так давно миллиардер пытался сойти с поезда, переложив ответственность на правительство США, но дядюшка Сэм довольно неглупый старик, поэтому Илон посыпал голову пеплом и продолжил шпионить на благо украинского правительства.

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Эксперты отмечают, что вклад Starlink в ход противостояния огромен, поскольку позволяет украинским военным иметь постоянный доступ к интернету в самых отдалённых районах, не полагаясь на другие средства связи. Похоже, проблемой заинтересовались не только аналитики, но и правительство России. Сегодня стало известно о заявлениях, озвученных Константином Воронцовым в рамках заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. По словам заместителя директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства иностранных дел РФ, действия США и их союзников вызывают обеспокоенность и явно идут в разрез с ранее озвученными демократическими принципами. Константин Воронцов подчеркнул, что беспрецедентное использование гражданских спутников и даже целых космических группировок для военных целей приведёт к очередной гонке вооружений. При этом на этот раз под ударом спутниковые системы, которые не должны стать объектами двойного назначения. Пока никаких точных данных озвучено не было, но Константин Воронцов предупредил, что Россия рассматривает подобные объекты в качестве законных целей и может нанести по ним массированный удар.

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Представитель РФ призвал Запад воздержаться от эскалации конфликта в космосе, поскольку от работы супников сегодня зависит жизнь сотен миллионов людей на планете. Одновременно с этим была предложена резолюция о неразмещении оружия в космосе. Проект уже поддержали 30 стран, а в ближайшие месяцы резолюция будет внесена на голосование Генассамблеи ООН. Неясно, какое мнение на этот счёт есть у представителей США, но происходящие изменения в области космических технологий становятся опасной тенденцией. Отметим, что сегодня у России есть оружие, способное сбивать спутники. При этом стоит понимать, что пока планов по атаке на спутники Илона Маска озвучено не было, но даже предупреждение должно стать хорошим сигналом для миллиардера и других бизнесменов, которые сегодня превратили свои мирные спутники в военные объекты.

На самом деле проблема не только в Starlink, ведь за последние 8 месяцев мы видели, как активно США и их союзники используют собственные спутниковые системы для слежки за российскими военными объектами. Недавно в прессу попали данные, согласно которым с подачи американцев украинская сторона узнала о точном местонахождении крейсера Москва, после чего и были произведены пуски ракет. Не нужно быть экспертом, чтобы осознавать, что без спутникового наведения система HIMARS вообще не будет стрелять. Примеров множество, а эксперты констатируют нарушение статуса-кво. Любители строить гипотезы уже сегодня обсуждают, как можно отучить США использовать спутниковые группировки во вред России. Предлагается как психологическая атака, когда специализированные спутники начнут следить за Starlink, перехватывая те или иные данные, так и создание физических и ЭМИ помех, препятствуя нормальной работе системы. В прессу попадают абсурдные идеи, когда за счёт направленного взрыва на определённой высоте создаётся радиоактивное облако. Поскольку российские группировки находятся намного выше, чем спутники Starlink, то можно рассчитывать всё таким образом, что вся группировка Илона Маска окажется уничтожена. Мало того, это сделает невозможным размещение подобных спутников на этой высоте в будущем.

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Всё это уже начало тех самых звёздных войн, о которых мы писали в начале материала. Мы не верим, что разум возобладает. США продолжат свою подрывную деятельность, а значит перспективы для мира ничтожно малы. Возможно, если бы союзники РФ были бы также едины, как Западный блок, то можно было бы добиться мира куда более простыми средствами. Но пока о единстве можно только мечтать, ведь Индия и Китай играют в свою игру, надеясь получить как можно больше дивидендов от глобальной напряжённости.