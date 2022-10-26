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Спустя несколько недель после начала СВО, американские журналисты разразились скандальными материалами, утверждая, что Россия израсходовала уже половину всех своих крылатых ракет. Шли недели, месяцы, эксперты всех мастей старательно подсчитывали количество «Калибров» и «Искандеров», но так и не могли понять, почему ракеты всё ещё летят. Если верить американским специалистам, то уже к началу мая запасы должны были быть полностью исчерпаны. Если обратить внимание на удары после 10 октября, то станет ясно, что ничего подобного не произошло, ведь на вооружение есть не только указанные выше ракеты, но и другие, которые регулярно отправляются по тем или иным украинским целям.

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И всё же, нет никаких сомнений, что за время СВО количество подобных ракет на складах стало меньше, а значит существует острая необходимость пополнения запасов. Ожидалось, что проблемы будут решаться за счёт отечественного ВПК, но журналисты The Washington Post совершенно внезапно выдали сенсационный материал, в рамках которого рассказывалось о планах Ирана поставить свои ракетные комплексы в Россию. На первый взгляд может показаться, что это глупая шутка и домыслы англосаксов, ведь мы говорим о стране, которая десятилетиями находится под санкциями. Вот только всё не так просто. Наши читатели уже знают о том, насколько эффективным средством стали иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Под именем Герань-2 эти беспилотники уже больше месяца используются в рамках спецоперации, нанося тяжёлые удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

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Киам-1

Что же, если иранские инженеры умудрились создать неплохой БПЛА, то может у них есть и ракеты? И вот тут и наступает время для любопытных подробностей. Вся пикантность ситуации в том, что в 1987 году Россия присоединилась к международному договору РКРТ. Документ ратифицировали 34 государства, а вот Китай и Израиль предпочти постоять в сторонке. Как вы уже поняли, Иран никто не приглашал, поэтому местные инженеры спокойно продолжили копировать советские и американские разработки. Вот и получается, что пока российские специалисты были скованы по рукам и ногам, в Иране трудились не покладая рук. На тот момент Ирану предложить миру было нечего, но время шло, а сегодня исламская страна готова к настоящему прорыву. Дело в том, что для рекламы оружия нужен полигон. Часто это международные форумы, где показывают те или иные модели. Увы, ничего из этого не стреляет, а потенциальные заказчики куда охотнее покупают то, что уже доказало свою эффективность в реальном бою.

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Неясно, сколько Калибров находится сегодня в российских складах. На самом деле это не так важно, ведь иранские аналоги будут стоить в несколько раз дешевле, а значит выгодны с точки зрения их боевого применения. Точной информации о поставках нет, как нет данных и о появлении первых комплексов иранского производства на фронте. Пока нет. Поскольку интерес к этому вопросу высок, мы рассмотрим несколько вариантов, а всё остальное оставим для внеклассного чтения. Поехали. Прежде всего нужно понимать, что украинская ПВО построена на устаревших системах, поэтому способна сбивать из десяти летящих ракет от трёх до семи. Решения проблемы нет и не предвидится, а значит дело в количестве. Если отправить не десять ракет, а сотню, то есть реальная возможность перегрузить ПВО, что приведёт к тому, что процент поражения значительно вырастет. Это работает против любой современной ПВО, поэтому не стройте иллюзий. В то же время, если российские ракеты дорогие и довольно сложные в производстве, то Иран пошёл простым путём.

Фатех

Первым кандидатом считается Фатех-110» («Fateh-110»). Он имеет дальность до 300 километров, несёт ударную боеголовку до 500 килограмм и никуда не попадает, поскольку обладает довольно посредственной точностью. Фатех стал основой для иранских ракетных войск, а благодаря развитию технологий удалось создать куда более интересные боевые единицы. Например, в 2016 году представили семейство «Зульфикар» («Zolfaghar»), где более совершенная ракета могла пролететь 700 километров и поразить цель с точностью до 50 метров. Это уже неплохо, тем более что полный контроль находился у оператора, что делало ракету действительно современной.

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Зульфикар

«Сумар» появилась на свет благодаря Украине. Именно так, именно украинские власти продавали Ирану советские крылатые ракеты Х-55. В результате ракету, которая изначально запускалась с воздуха, превратили в пригодную для наземных пусковых установок. «Сумар» – клон Х-55, но более дешёвый. Ракета способна пролететь 700 километров, а для её запуска не требуются продвинутые средства, поскольку ускорительный блок достаточно прост и лёгок в транспортировке. Существуют и другие ракеты, способные пролететь расстояние до 2000 километров. Например, «Саджиль». Местная пресса получает минимальные сведения, а правительство тщательно скрывает подобные ракеты, предпочитая хранить их в качестве сюрприза потенциальным противникам. Не исключено, что некоторые из этих перспективных разработок будут опробованы российской стороной.

Сумар

Ещё раз подчеркнём, что информации о количестве российских ракет у нас нет, а смысл закупки иранского вооружения не всегда очевиден. Если всё дело в массовости и цене, то нет никаких сомнений, что ракеты уже вскоре будут применяться. Ну а американские санкции сегодня Иран волнуют меньше всего.