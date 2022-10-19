Судя по всему, нас ждёт большое противостояние, а в выигрыше будут геймеры

Релиз GeForce RTX 4090 не принёс геймерам ничего кроме споров о жадности полупроводниковых компаний. Проблема такова, что Дженсен Хуанг мечтает ощутимо поднять среднюю стоимость графических чипов. Глава NVIDIA с грустью вспоминает 2021 год, когда это показатель достигал 1000 долларов. Увы, но майнеры перестали играть первую скрипку, а геймерам дорогие видеокарты не нужны. Продажи GeForce RTX 4090 идут довольно неплохо, но ведь и автомобили за 1 миллион долларов не залёживаются на полках, поэтому делать какие-либо выводы пока слишком рано. Ясно одно, цены на видеокарты огромные, а NVIDIA делает всё возможное, чтобы сохранить статус-кво.

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И вот здесь главной надеждой экспертов остаётся графическая архитектура AMD RDNA 3 следующего поколения. Ещё несколько месяцев назад в прессу попали основные технические характеристики всех видеокарт, поэтому мы оставим эту информацию для внеклассного чтения, а изучить больше данных вы можете в таблице ниже. Поскольку до анонса серии Radeon RX 7000 осталось совсем немного времени, то инсайдеры начали выдавать всё больше секретной информации. Сегодня Greymon55 вывалил целую гору интригующих данных. Прежде всего он заявил, что Radeon RX 7900 ХТ уже находится на тестировании у проверенных партнёров AMD. Якобы, он получил восторженные отзывы, поскольку эталонная модель оказалась потрясающей.

Отмечается, что производительность по сравнению с флагманами текущего поколения удалось поднять в 2 раза. Даже если исходить из того, что мы говорим о Radeon RX 6900 ХТ, то итоговый результат окажется впечатляющим. Можно предположить, что Radeon RX 7900 ХТ сможет легко превзойти GeForce RTX 4090, и только GeForce RTX 4090 Ti будет вправе соперничать с красным флагманом. Не менее интересно увеличение производительности в трассировке лучей. Инсайдер заявил, что здесь также ожидается двукратный рост быстродействия, хотя для противостояния с GeForce RTX 4090 этого будет мало. Если сведения правдивы, то мы получим уровень трассировки лучей равный GeForce RTX 3090. Это вполне неплохо, ведь AMD пришла на праздник высоких технологий с двухгодичным опозданием, поэтому вынуждена наращивать потенциал более быстрыми темпами, чем NVIDIA.

Не изменилась позиция инженеров красной команды и относительно масштабирования. Известно, что DLSS 3.0 поднимет эту технологию на недосягаемые высоты с помощью ещё более продвинутого ИИ. А вот у AMD будет очередная версия FSR. Нет никаких сомнений, что с точки зрения реализации в играх такая технология смотрится лучше. Так, даже сегодня поддержку масштабирования FSR имеют намного больше игр, чем DLSS от NVIDIA. По этому поводу вопрос открытый, поскольку многим любителям компьютерных игр обе технологии не нравятся, ведь картинка действительно выглядит мыльной.

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По словам инсайдера, особенно впечатляюще выглядят показатели энергопотребления. Ранее представители AMD заявляли о том, что добились успехов на этом направлении. Якобы, производительность на ватт оказалась намного меньше графических решений NVIDIA текущей линейки. По предварительным данным, озвученным руководством красной команды, сделать какие-то выводы сложно, поскольку они говорили о росте энергоэффективности на 50% по сравнению с предыдущей архитектурой. В то же время не стоит забывать, что речь об эталонном графическом чипе, тогда как в реальности всё может быть иначе. Эксперты отмечают, что крайне важно, насколько продвинутым окажется технология Infinity Cache следующего поколения. Во многом именно благодаря её в поколении текущем удалось достичь таких высоких показателей. Инженеры AMD вполне могли добиться на этом направлении прорыва. Кстати, по сети гуляют слухи, что Лиза Су намерена установить цены на уровне 999 за флагман и аналогичные тому, что считались рекомендованными на момент релиза серии Radeon RX 6000 в 2020 году.