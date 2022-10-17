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Всю прошлую неделю Илон Маск заигрывал с публикой. Он активно намекал на то, что может прекратить обслуживание украинских терминалов спутниковой связи, а после даже потребовал у правительства США денег за свою работу. Окончилось всё довольно неожиданно, а о причинах можно только догадываться. Как стало известно, уже на этих выходных, основатель Tesla скупо констатировал, что выбора у SpaceX нет, а значит Starlink продолжит оказывать бесплатные услуги правительству Украины. Тон миллиардера был явно не радостный, а сам он неоднократно говорит о необходимости сворачивания военных программ. Логике в подобных словах не откажешь, ведь деньги любят тишину, а все технологии, которые сегодня развиваются под руководством Илона Маска, будут никому не нужны во время глобальной войны. При этом эксперты всё чаще говорят о том, что нас ждут неприятные столкновения, которые необязательно будут происходить на Земле.

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После диверсии на трубопроводах Северного потока стало всё чаще звучать мнение, что одна из следующих атак произойдёт на спутники одной из стран. В настоящее время количество государственных аппаратов США на орбите намного превышает число российских, а ситуация меняется не в лучшую сторону для РФ. Проблема в том, что теоретически группировка Starlink может быть использована в военных целях, что позволяет увеличить потенциал американской армии. Нет никаких сомнений, что под давлением дядюшки Сэма даже Илон Маск не будет сопротивляться, а в итоге пусть и не самый прозрачный, но мирный объект станет очередным оружием. В связи с этим довольно интересно звучат заявления Министерства обороны РФ, рассказавшие о том, что в начале октября были проведены некоторые эксперименты со спутниковыми группировками западных стран. Нет никакой возможности узнать, о чём вообще говорят представители Минобороны, но есть некоторые догадки, некоторым из которых мы сегодня уделим внимание.

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Прежде всего стоит знать, что сегодня доказательство наличия противоспутникового вооружения продемонстрировали всего три страны. В 2000-х годах эксперименты проводили США, в 2017 году успешно уничтожить свой спутник удалось Китаю, ну а в ноябре 2021 году Россия сбила мёртвый спутник «Космос-1408». Если вы слышали об этих испытаниях, то могли читать критику, с которой западная пресса набросилась на Россию. Американцы обвиняли РФ в подрыве глобальной безопасности, хотя сами ранее проводили подобные акции на регулярной основе. Не станем отрицать, что уничтожение спутника таит в себе высокую опасность для других объектов, ведь на орбите уже скопилось огромное количество космического мусора, а реальных решений этой проблемы ни у кого нет.

Противоракета системы ПРО А-235

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Возвращаясь к событиям ноября 2021 года, стоит отметить, что использовалась система А-235 «Нудоль». Известно, что дальность полёта ракеты достигает 1500 км, со скоростью от 3000 м/с. Поскольку мы говорим о выстреле в воздух, то здесь ни о каких перехватах не может быть и речи, по крайней мере пока такая технология не разрабатывается. Кроме отработки ударов по спутникам, в арсенале РФ есть малые спутники, занимающиеся инспектированием работающих объектов на орбите. До недавнего времени подобные аппараты отслеживали работу только отечественных систем, но в 2020 году спутники «Космос-2542» и «Космос-2543» занимались изучением американского разведывательного спутника USA-245. Неясно, идёт ли речь о перехвате данных, но потенциально такая технология кажется перспективной, поскольку позволит получать ключевые сведения без следов и разрушения оборудования. Ну и в российском арсенале есть и другие космические программы. Например, ещё в советское время был разработан спутник-камикадзе. Проект закрыт, но ничто не мешает возобновить его работу. Известно о вооружении, способном ослеплять чужие спутники на орбите, выводя из строя фотоэлементы, но подобная технология может иметь низкую эффективность, а реальных испытания не проводилось.

Военные эксперты беспокоятся переносом боевых действий в космос. Правительство США уже доказало, что способно на самые агрессивные действия, включая военные операции в других странах. Кто знает, может эти ребята захотят отбросить человечество на столетие назад в угоду своих имперских амбиций. Какие бы технологии не имели на вооружении страны, будем надеяться, что разум возобладает. Любая попытка уничтожения спутника другого государства и тем более спутниковой группировки приведёт к ответному удару. Не факт, что это будет удар по спутникам, ведь горячие головы могут прибегнуть к ядерному оружию. Ну а сбив пару десятков или даже сотен спутников можно рассчитывать на то, что орбита будет не пригодна для работы подобных систем, не говоря уже о любых других возможных последствиях для человечества. Источник.