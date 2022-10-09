За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Вчера AMD опубликовала данные по продажам процессоров и графических чипов за третий квартал 2022 года. Судя по всему, Лиза Су выбрала самое худшее время для подобных решений, ведь хороших новостей оказалось явно недостаточно, а в итоге компанию ждут нелёгкие месяцы, когда придётся доказывать инвесторам, что проблемы носят глобальный характер и никак не связаны с неудачными решениями руководства. Похоже, у Intel положение не лучше, но синие предпочли постоять в сторонке, пока весь мир будет обсуждать поражения AMD.

реклама

Вообще, если обратить внимание на цифры, то не всё так плохо, ведь доходы от продажи графических чипов увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а серверное подразделение приросло на 45% за тот же срок. Но биржевым акулам всё это уже не так важно, ведь они вцепились в падение выручки в сегменте пользовательских процессоров на 40%. Уже вскоре отчёты опубликуют NVIDIA и Intel. Многие эксперты ожидают резкого падения спроса. В сложившихся условиях производители могут начать скидывать цены на продукцию. Это логичный шаг способный подстегнуть покупательский спрос. Проблема в том, что текущее поколение выпущено на крайне дорогостоящем 5-нм технологическом процессе, поэтому скидок на новые процессоры и видеокарты не будет, а вот предыдущие поколения могут стать выгоднее.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Пока это всего лишь предположения. Если видеокарта нужна вам здесь и сейчас, то мы можем констатировать, что в последнее время на российском рынке фиксируются отличные скидки. Сегодня обратимся к продукции AMD. Рекордсменом нашего списка слала Radeon RX 6800. Это мощная перспективная видеокарта, которая отлично вписывается в бюджет состоятельного геймера. Оценить все преимущества графического чипа смогут только владельцы мониторов с разрешением 4К, ну а модель от PowerColor ещё и подешевела на 24%. Это одно из самых выгодных предложений для энтузиастов, поэтому советуем присмотреться к такой видеокарте внимательнее.

реклама

Почти на 9 тысяч похудела Radeon RX 6700 XT. Ещё совсем недавно этот графический чип вынужден был конкурировать с GeForce RTX 3070, а в итоге выбор был не в пользу AMD, а сегодня благодаря скидке Radeon RX 6700 XT перешла в менее дорогой сегмент, где смотрится более выгодно. Именно поэтому, если вы планировали потратить на развлечения около 40 тысяч, то стоит присмотреться именно к Radeon RX 6700 XT, которая легко справляется с играми в разрешении 2К.

За последние дни Radeon RX 6650 XT почти не подешевела, поэтому последняя скидка невелика. На самом деле по сравнению с потенциальными конкурентами эта видеокарта выглядит отлично, обходя GeForce RTX 3060 как по цене, так и чистой производительности. Мы рекомендуем выбирать Radeon RX 6650 XT для игр в разрешении 1080р, но как минимум пару лет вы без проблем сможете запускать самые требовательные новинки в 2К. Самое главное не переусердствовать с настройками графики, ведь здесь вас ждёт 128-битная шина. Ну а к ASUS претензий по системе охлаждения претензий нет и не может быть.

реклама

Ещё одна видеокарта, которая за последние недели осень сильно подешевела – это Radeon RX 6600. Сегодня вы можете купить модель производства PowerColor всего за 26 тысяч рублей, а значит в качестве потенциального конкурента будет выступать GeForce RTX 3050. Любой здравый человек осознаёт, что видеокарта NVIDIA проигрывает в любых сценариях, а отрыв превышает 10%. Учтите, что Radeon RX 6600 ещё и принадлежит рекорд по энергопотреблению, поэтому если вас терзают сомнения, то стоит как следует изучить тесты, которых в интернете в избытке.

А вот Radeon RX 6500 XT наотрез оказывается дешеветь. Это связано с тем, что реальных конкурентов у этой видеокарты нет, а в итоге ни AMD, ни магазины не спешат сбрасывать хотя бы 10% на один из самых перспективных графических чипов для бюджетных геймеров. Было бы неплохо увидеть Radeon RX 6500 XT по цене до 15 тысяч рублей, но пока ничего подобного в российской рознице не происходит.

реклама

Единственная возможность купить относительно недорогую видеокарту, которая тянет все игры – это присмотреться к Radeon RX 6400. Здесь не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Прежде чем класть себе в корзину такую видеокарту, обязательно убедитесь в том, что на вашем компьютере присутствует поддержка интерфейса PCIe 4.0. Если вместо этого обнаружится старая PCIe 3.0, то лучше присмотреться к чему-то другому.

Radeon RX 550 стоит дешевле Radeon RX 6400, при этом не имеет проблем с поддержкой PCIe 3.0. Она будет тянуть танки и популярные онлайн-игры годами, а 4 Гб видеопамяти достаточно для того, чтобы чувствовать себя в полном порядке в разрешении 1080р. Для требовательных новинок последних лет Radeon RX 550 не годится, но тут уж без вариантов, ведь ждать от недорогой видеокарты высокой производительности не приходится. Почитать о скидках на видеокарты NVIDIA вы можете в нашем материале.