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Цена на видеокарты NVIDIA в РФ резко пошли вниз – серия GeForce RTX 30 со скидками до 27%
Отличных предложений со скидками всё больше
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Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Серия графических чипов GeForce RTX 40 поступит в продажу уже на следующей неделе. На самом деле новинки будут интересны исключительно энтузиастам и зажиточным геймерам. Так, если в США за GeForce RTX 4080 будут просить 1200 долларов, то в Европе сумма легко перевалит за 1500 евро. Учитывайте, что первая партия может оказаться небольшой, а значит из-за дефицита цены и вовсе взлетят до небес. Рассчитывать на покупку новинок в России не приходится, поскольку официальных поставок нет, а параллельный импорт работает не так быстро, как хотелось бы. 

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Ну а учитывая предыдущий опыт, стоить GeForce RTX 4090 будет не 2000 евро, как в Европе, а все 250 000 рублей. Эксперты полагают, что впервые за много лет NVIDIA приняла весьма спорное решение. Судя по всему, Дженсен Хуанг намерен оставить находящиеся в продаже графические чипы, тогда как более мощные будут стоить дороже и займут верхние ценовые сегменты. Но если всё это и случится, то нескоро, тогда как видеокарты лежат на прилавках здесь и сейчас. Мы не призываем вас хватать и бежать, ведь у всех различные цели и доходы, но цены действительно снижаются, о чём мы с вами сегодня и поговорим.

Самую жирную скидку получила GeForce RTX 3080. Это добротная видеокарта, которая относится к классу флагманов, а значит способна обеспечить высокий уровень быстродействия в любых играх. Модель производства GIGABYTE максимально близка к эталонной, но имеет некоторые отличия. Компания заявляет, что добилась максимальной стабильности, а проблемы с перегревом видеокарты не коснулись. Что до скидки, то она достигла 27%, в результате вы можете купить флагман всего за 63 тысячи рублей. Это всего на 1000 дороже, чем было ровно 2 года назад, когда мы видели старт продаж в РФ. Получается, что благодаря майнерскому беспределу мы с большим трудом вернулись на два года назад, тогда как должны были бы видеть куда боле гуманную цену.

За 52 тысячи вы можете купить GeForce RTX 3070 Ti. Что любопытно, если не придираться к деталям, то эта видеокарта позволит вам играть в те же игры, что доступны на флагманах. Придётся поступиться настройками графики, но в большинстве сценариев это пройдёт незаметно для ваших глаз. Из-за скромного количества видеопамяти в 8 Гб, жизненный цикл GeForce RTX 3070 Ti окажется не таким высоким, как хотелось бы, но это лишь в том случае, когда мы говорим о разрешении 4К. В более простом 2К вы не будете испытывать неудобств ещё много лет. Palit не славится созданием оптимальных моделей, но если ничего не разгонять, то стабильная работа вам обеспечена.

Radeon RX 6700 уже давно нуждалась в хорошей скидке. Сегодня такая видеокарта стоит 44 тысячи, а скидка достигла 20%. Скажем честно, что хотели бы увидеть этот графический чип дешевле 40 тысяч рублей, где несколько моделей от именитых производители были бы более конкурентны. И всё же, PowerColor не пасёт задних, а 10 Гб видеопамяти выгодно выделяются на фоне аналогичных по цене графических чипов NVIDIA.

В последние недели стремительно дешевеет GeForce RTX 3060. Ещё недавно за такую видеокарту просили около 40 тысяч, ну а сегодня вы можете купить её за 32 тысячи рублей. Модель производства ASUS не самая удачная, поскольку большой громкий кулер не добавляет видеокарте очей. Но если вы играете в наушниках, а рядом нет никого из домашних, то некому будет и говорить, что ваш компьютер сильно громкий. Что до запаса прочности, то перед вами типичный представитель среднего сегмента. Это значит, что даже спустя 5 лет можно будет запускать все игры в разрешении 1080р.

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3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
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3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ещё одна видеокарта с жуткой системой охлаждения, но теперь производства GIGABYTE стоит 16 тысяч рублей. Скидки есть почти на всех указанных нами моделях, а в данном случае перед вами нижний ценовой сегмент. Мы советуем дешевле ничего не покупать, поскольку даже GeForce GTX 1650 находится на самом краю пищевой цепочки. Запускать игры в 1080р вы сможете на средних настройках графики, поэтому брать её для чего-то более существенного не рекомендуем. Хотя, если вы предпочитаете танки и стрелялки в стиле Контр-Страйк, то можно даже претендовать на разрешение 2К.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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