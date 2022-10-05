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Каждый раз, когда выходит новое поколение графических чипов, первыми на рынок поступают флагманы. Логика здесь простая: в первые месяцы производитель пытается максимально отбить инвестиции, а стоимость подобной продукции в разы превышает вложения. Именно поэтому уже вскоре мы увидим в магазинах GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080, а вот видеокарты среднего ценового диапазона задержатся в лучшем случае до весны. На самом деле всё может быть ещё хуже, ведь GeForce RTX 3050 и вовсе поступила в продажу спустя полтора года после релиза флагманов.

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Именно поэтому всех любителей ждать больших скидок мы призываем реально смотреть на вещи. Да, где-то там страдают майнеры, которые уже больше 20 дней не могут окупить даже розетку. Ну и что с того? Пока массовой распродажи видеокарт на вторичном рынке нет, а значит сидеть в ожидании чуда – это проигрышная стратегия. При этом мы полностью согласны с тем, что далеко не все могут себе позволить потратить 30 тысяч и больше на развлечения. В конце концов, большинство геймеров даже не интересуется требовательными новинками, а погонять время от времени в танки или побегать с пушкой в Контр-Страйк, любят многие. Именно для тех, кто устал от затяжного ожидания, мы предлагаем 5 видеокарт, которые не разорят вас окончательно.

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Если не придираться к мелочам, то GeForce GTX 1660 Super уже вернулась к ценовым показателям, которые наблюдались в середине 2020 года. Доллар тогда стоил дороже, поэтому не всё так просто, но в рублях выгода очевидна. Видеокарта не имеет проблем с играми за счёт наличия 6 Гб видеопамяти, ну а принадлежность к лагерю NVIDIA и вовсе способна повысить продажи в несколько раз. На этот раз мы не предлагаем вам компромиссов в виде шумной системы охлаждения, ведь Palit оснастила данную модель вполне годными двумя вертушками. С отводом тепла всё в полном порядке, а GeForce GTX 1660 Super может стать идеальным выбором для тех, кто не может позволить себе потратить больше 20 000 рублей на игры.

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Всё познаётся в сравнении, поэтому для кого-то даже такая относительно недорогая видеокарта, как Radeon RX 6500 XT, может стать настоящим игровым монстром. Если у вас в кармане есть 18 тысяч рублей, то медлить глупо, ведь больших скидок на этот графический чип не будет ещё очень долго. Возможно, в конце 2023 года производители расщедрятся, но вы уверены, что хотите ждать так долго? Что до Radeon RX 6500 XT, то она неплохо справляется с любыми играми. При этом у вас пойдут даже самые требовательные новинки. Надеемся, что вы осознаёте, что все видеокарты из нашего обзора предназначены для разрешения 1080р.

GeForce GTX 1650 – это один из самых народных графических чипов, который только можно купить на рынке. Собрать 15 тысяч рублей может себе позволить чуть ли не каждый геймер, а в результате можно получить вполне неплохой уровень графики даже в играх, которые принято называть требовательными. Ясно, что запускать Cyberpunk 2077 выше средних не получится, а без современного процессора количество кадров в секунду будет крайне мало. Но без недостатков обойтись в таком ценовом сегменте просто невозможно. GeForce GTX 1650 имеет минимальные требования, поэтому заработает даже на старой сборке, повысив производительность в играх по сравнению со встроенным графическим чипом.

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Для тех, кто с большим трудом наскрёб 13 тысяч, есть Radeon RX 6400. Не стоит надеяться на скрытый легендарный потенциал AMD, ведь здесь ничего подобного нет. Видеокарта тянет игры в разрешении 1080р, но будет себя гораздо лучше чувствовать в 720р или 900р. Подводит 64-битная шина и сильно урезанный графический чип. Ну и не забывайте о жадности разработчиков, ведь здесь поддержка интерфейса PCIe 4.0 реализована крайне плохо, что снижает быстродействие на старых компьютерах.

GeForce GTX 1630 – это ещё одна плохая видеокарта от NVIDIA. В момент релиза казалось, что перед нами настоящий провал, но производитель быстро взялся за ум, что привело к снижению цены. В результате всего за 11 600 рублей сегодня вы можете купить вполне неплохую видеокарту с огромным потенциалом. По чистому количеству fps она слегка уступает Radeon RX 6400, но здесь такая тонкая грань, а разница почти отсутствует. Ну и не забывайте, что видеокарта AMD быстрее только в системе с поддержкой PCIe 4.0. В случае, если у вас трудится старый PCIe 3.0, то наблюдается паритет, а в некоторых случаях GeForce GTX 1630 выходит на первое место.