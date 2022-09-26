На этот раз производители решили выкачать с пользователей ещё больше денег. Пытаемся экономить, покупаю флагманы текущего поколения

Уже нет никаких сомнений в том, что собрать новый компьютер на базе процессоров следующего поколения будет намного дороже, чем сегодня. Помните об этом, ведь это только кажется, что цены подросли не сильно. Давайте возьмём для примера Ryzen 9 7950X. Рекомендованная его цена в США стартует с 700 долларов, но в Европе он будет продаваться от 850 евро. В России за суперфлагман попросят от 80 тысяч рублей, но проблема даже не в самом процессоре. Сегодня мы видели, насколько дорогими под него окажутся материнские платы. Проще говоря, если вы захотите взять что-то относительно мощное с потенциалом, то придётся выложить больше 400 долларов. А ведь ещё недавно за такую сумму нам предлагали материнские платы на флагманских чипсетах.

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В сеть уже попали тесты Ryzen 9 7950X в Cinebench R23 и в аналогичной синтетике. Результаты впечатляют, но ведь кроме процессора и материнской платы есть ещё и другие комплектующие. Аналитики полагают, что 2022 год принесёт резкое обрушение продаж процессоров и готовых компьютеров. Похоже, производители решили компенсировать свои проблемы за наш счёт. Именно поэтому мы предлагаем не переплачивать, а выбрать мощный камень сегодня, пока он ещё есть в продаже, ведь другие пользователи не дремлют, а в итоге выбора у вас просто не будет.

Прежде всего стоит обратить внимание на Core i9-12900KF. Перед вами самый быстрый процессор текущего поколения, который будет актуален ещё много лет. Он способен работать как с оперативной памятью DDR5, так и с DDR4. В первом случае можно рассчитывать на прибавку к производительности, тогда как во втором – немного сэкономить. Даже если вы соберёте ультимативный компьютер, он окажется дешевле аналога на новом процессоре Intel или AMD. Нам кажется, что выбор очевиден, ведь демонстрировать красивые цифры в синтетике – это одно, а показывать реальную скорость в играх – совсем другое.

Со стороны красного лагеря есть Ryzen 9 5950X. Это всё ещё один из самых быстрых процессоров текущего поколения, который способен демонстрировать невероятные показатели в решении сложных задач. В играх он ведёт себя прекрасно, ну а новые тесты, о которых мы писали выше, это всего лишь синтетика. Скорее всего, в играх вы получите прибавку на уровне 10%, а значит стоит просто взять видеокарту быстрее, что позволит решить вопрос с обновлением системы в несколько раз дешевле.

Core i7-12700KF – это ещё один процессор, способный здесь и сейчас достигать тактовой частоты 5 ГГц. В текущем поколении с такой задачей будут справляться многие камни, вот только зачем ждать, если вы здесь и сейчас можете получить такой потенциал? Core i7-12700KF обладает ещё и разгонным потенциалом, поэтому запаситесь мощной системой охлаждения, которая выжмет из процессора все соки, хотя стоит такое удовольствие будет дороговато.

Не все хотят собрать ультимативную систему с разгонным потенциалом. Если перед вами стоит задача получить быстрый камень, но нет желания ничего никуда гонять, то берите Ryzen 9 5900X. Он имеет всё для сборки высокопроизводительной машины, а также широко используется в апгрейде. Например, у вас стоит не самый быстрый компьютер на Ryzen 5 1600, который давно нуждается в обновлении. Поставьте более скоростную оперативную память и твердотельный накопитель, а сверху водрузите Ryzen 9 5900X. Это увеличить производительность до двух раз. Ну а для игр стоит взять побыстрее видеокарту, но это уже ваш выбор.

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Если всё это время вы мечтали о флагмане, но не могли себе его позволить, то сегодня тот самый день, ведь Core i9-11900K стоит всего 30 тысяч рублей. Учитывайте, что перед вами самый быстрый камень Intel предыдущего поколения со всеми вытекающими последствиями. Это значит, что он отлично поддаётся разгону и может предлагать высокую производительность в любых задачах. Как вы уже знаете, сборка на основе флагмана предполагает немалые затраты, но по сравнению с компьютером на базе Ryzen 9 7950X, вы превращаетесь в настоящего экономиста, а в играх количество кадров в секунду будет ненамного ниже.