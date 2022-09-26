Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Сборка на Ryzen 7000 будет недоступна обычным пользователям – 5 флагманов со скидками в магазинах РФ
На этот раз производители решили выкачать с пользователей ещё больше денег. Пытаемся экономить, покупаю флагманы текущего поколения
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Уже нет никаких сомнений в том, что собрать новый компьютер на базе процессоров следующего поколения будет намного дороже, чем сегодня. Помните об этом, ведь это только кажется, что цены подросли не сильно. Давайте возьмём для примера Ryzen 9 7950X. Рекомендованная его цена в США стартует с 700 долларов, но в Европе он будет продаваться от 850 евро. В России за суперфлагман попросят от 80 тысяч рублей, но проблема даже не в самом процессоре. Сегодня мы видели, насколько дорогими под него окажутся материнские платы. Проще говоря, если вы захотите взять что-то относительно мощное с потенциалом, то придётся выложить больше 400 долларов. А ведь ещё недавно за такую сумму нам предлагали материнские платы на флагманских чипсетах.

реклама

В сеть уже попали тесты Ryzen 9 7950X в Cinebench R23 и в аналогичной синтетике. Результаты впечатляют, но ведь кроме процессора и материнской платы есть ещё и другие комплектующие. Аналитики полагают, что 2022 год принесёт резкое обрушение продаж процессоров и готовых компьютеров. Похоже, производители решили компенсировать свои проблемы за наш счёт. Именно поэтому мы предлагаем не переплачивать, а выбрать мощный камень сегодня, пока он ещё есть в продаже, ведь другие пользователи не дремлют, а в итоге выбора у вас просто не будет.

Прежде всего стоит обратить внимание на Core i9-12900KF. Перед вами самый быстрый процессор текущего поколения, который будет актуален ещё много лет. Он способен работать как с оперативной памятью DDR5, так и с DDR4. В первом случае можно рассчитывать на прибавку к производительности, тогда как во втором – немного сэкономить. Даже если вы соберёте ультимативный компьютер, он окажется дешевле аналога на новом процессоре Intel или AMD. Нам кажется, что выбор очевиден, ведь демонстрировать красивые цифры в синтетике – это одно, а показывать реальную скорость в играх – совсем другое.

Со стороны красного лагеря есть Ryzen 9 5950X. Это всё ещё один из самых быстрых процессоров текущего поколения, который способен демонстрировать невероятные показатели в решении сложных задач. В играх он ведёт себя прекрасно, ну а новые тесты, о которых мы писали выше, это всего лишь синтетика. Скорее всего, в играх вы получите прибавку на уровне 10%, а значит стоит просто взять видеокарту быстрее, что позволит решить вопрос с обновлением системы в несколько раз дешевле.

Core i7-12700KF – это ещё один процессор, способный здесь и сейчас достигать тактовой частоты 5 ГГц. В текущем поколении с такой задачей будут справляться многие камни, вот только зачем ждать, если вы здесь и сейчас можете получить такой потенциал? Core i7-12700KF обладает ещё и разгонным потенциалом, поэтому запаситесь мощной системой охлаждения, которая выжмет из процессора все соки, хотя стоит такое удовольствие будет дороговато.

Не все хотят собрать ультимативную систему с разгонным потенциалом. Если перед вами стоит задача получить быстрый камень, но нет желания ничего никуда гонять, то берите Ryzen 9 5900X. Он имеет всё для сборки высокопроизводительной машины, а также широко используется в апгрейде. Например, у вас стоит не самый быстрый компьютер на Ryzen 5 1600, который давно нуждается в обновлении. Поставьте более скоростную оперативную память и твердотельный накопитель, а сверху водрузите Ryzen 9 5900X. Это увеличить производительность до двух раз. Ну а для игр стоит взять побыстрее видеокарту, но это уже ваш выбор.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если всё это время вы мечтали о флагмане, но не могли себе его позволить, то сегодня тот самый день, ведь Core i9-11900K стоит всего 30 тысяч рублей. Учитывайте, что перед вами самый быстрый камень Intel предыдущего поколения со всеми вытекающими последствиями. Это значит, что он отлично поддаётся разгону и может предлагать высокую производительность в любых задачах. Как вы уже знаете, сборка на основе флагмана предполагает немалые затраты, но по сравнению с компьютером на базе Ryzen 9 7950X, вы превращаетесь в настоящего экономиста, а в играх количество кадров в секунду будет ненамного ниже.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лучшие видеокарты NVIDIA текущего поколения – 5 игровых моделей для геймеров с ограниченным бюджетом
AMD подчеркнула главные особенности интегрированной графики RDNA2 в процессорах Ryzen 7000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через три дня сайт Сбербанка перестанет работать в Chrome и других браузерах
29
Майнеры нашли секретную монету с доходностью вдвое выше, чем на ушедшем Ethereum
32
Майнеры нашли новый способ заработка – добыча Биткоинов превратилась в казино с Одноруким бандитом
11
ВВС США заплатят $1 млрд Raytheon Missiles & Defense за разработку гиперзвуковой крылатой ракеты
10
Исправление проблем с Windows 11 и поддержка RTX 40 в бета версии NVIDIA GeForce Experience 3.26
1
Цены на б/у видеокарты продолжают снижаться — RTX 3090 стоит дешевле 60 тысяч рублей
88
SpaceX доставила на орбиту еще 52 спутника Starlink — их уже почти 3500
3
Rolls-Royce разрабатывает высокооборотные двигатели MTU, работающие на зеленых видах топлива
2
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь – серия GeForce RTX 30 скинула до 19% в магазинах РФ
9
Первые тесты розничной версии AMD Ryzen 9 7950X утекли в сеть — результаты неоднозначны
61
Искусственно созданные кризисы заставляют Европу "переезжать" в Америку
26
Исследователи безопасности раскрыли многомиллионную аферу с кредитными картами
1
Будущее кодека AV1 выглядит оптимистично
6
Известный оверклокер Юрий Бублий выпустит утилиту RMP, значительно повышающую скорость Radeon 6000
12
Ученые не могут понять, почему на поверхности Юпитера возникают геометрические циклоны
5
Некоторые платы ASUS Z790 будут поддерживать DDR4
13
Видеокарты продолжают дешеветь - RTX 3070 в Регарде стоит уже 49 тысяч рублей
38
Предприниматели с Авито начинают принимать заказы на RTX 4090
10
Европейские страны могут запретить поставки смартфонов в Россию
102
NVIDIA остановила выпуск GeForce RTX 3090 и RTX 3050, а анонс флагманов никак не повлиял на цены
20

Популярные статьи

Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
98
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
178
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
212
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
138
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
53
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
31
Что происходит с дешевыми китайскими микропереключателями при реальной нагрузке
3
DART: Всё что вам нужно знать о миссии NASA по отклонению астероида от Земли
1

Сейчас обсуждают

Kasyan
19:49
В Ryzen 7000 серии будут стоять igpu чуть чем в Athlon 3000+.
AMD подчеркнула главные особенности интегрированной графики RDNA2 в процессорах Ryzen 7000
_Вежливый Krab
19:49
правильно. надо еще комбата eбнуть
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Kasyan
19:48
Согласен сидят боровы заплывшие в военкоматах, нормально организовать сбор не могут.
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Kasyan
19:46
Действительно вам этого знать не обязательно.
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
ddr22
19:45
на что его менять? это же выпаивать надо. если только на i5
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
_Вежливый Krab
19:45
В преддверии убийства военкома в российском Усть-Илимске пропагандист Соловьев предлагал расстреливать ответственных за мобилизацию в РФ.
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
ddr22
19:45
ничего он не троттлит. стресс тест аида показывает не выше 64 градусов
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
ddr22
19:44
да странно
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
_Вежливый Krab
19:43
ну видишь же дaлбаеб что не занято раз орки туда бегут. что за тупые вопросы
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Kasyan
19:41
Я правильно понял кабардинцы, чеченцы и осетинцы уже русскими стали?! lol
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем