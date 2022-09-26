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В сесть попали первые официальные тесты линейки Ryzen 7000 – прирост до 40% по завышенной цене
Далеко не все пользователи смогут себе позволить собрать компьютер на базе линейки Ryzen 7000
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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Уже завтра будет отменено эмбарго на публикацию тестов новой линейки процессоров AMD. Несмотря на тот факт, что осталось всего сутки, Лизе Су удалось выдержать максимальную секретность. Дело в том, что мы до сих пор не видели реальных тестов в играх, а также других подробных результатов. Это может говорить о том, что машина красной команды на этом направлении отлажена лучше, чем у конкурентов. Многие наши читатели с нами не согласятся, поскольку справедливо полагают, что здоровое количество утечек только подогревает интерес потенциальных покупателей. Что же, если вы раздумывали о том, стоит ли вообще смотреть в сторону AMD, то сегодня мы рассмотрим синтетические тесты, а также сделаем небольшой вывод.

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Прежде всего стоит отметить, что на сайте Videocardz приведены данные по бенчмарку Cinebench. Вы можете увидеть результаты ниже, а мы немного подробнее их разберём. Как видите, ощутимый прирост в Cinebench R23 есть у каждого процессора, но если разрыв между Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X не так заметен в одноядерных задачах, то с использованием многоядерного алгоритма разница становится просто колоссальной. Давайте считать: Ryzen 9 5950X набирал в многоядерных тестах 26 291 балл, тогда как Ryzen 9 7950X – 37 423 балла. Это более чем 40% прирост производительности. А вот у Ryzen 5 7600X прибавка к скорости скромнее и составляет чуть более 25%. Ну и можно констатировать, что опасения о незначительном увеличении одноядерной эффективности оказались ложными, поскольку новый флагман с лёгкостью перевалил за 2000 баллов. Мало того, даже Ryzen 5 7600X вплотную приблизился к этому показателю, а значит игровая производительность будет весьма высокой. Представители Videocardz заинтриговали любителей тестов, заявив о том, что в реальных бенчмарках нас ждёт много сюрпризов. Будем надеяться, что сюрпризы будут исключительно положительными. Больше тестов вы можете найти по ссылке.

Но это была большая бочка мёда, которая на этот раз окажется доступна единицам. Судя по всему, Лиза Су немного перемудрила, поскольку позволить себе собрать новый компьютер на базе линейки Ryzen 7000 смогут единицы. Прежде всего нужно указать, что цены на сами процессоры не будут низкими, ведь за Ryzen 9 7950X попросят 700 долларов в США, тогда как в Европе его цена с лёгкостью может перевалить за 850 долларов. Ryzen 5 7600X оценён в 300 долларов, и кажется довольно конкурентным, вот только всё портит необходимость покупать оперативную память стандарта DDR5. Как вы знаете, планки до сих пор продаются в 2 раза дороже аналогов предыдущего поколения, поэтому любителям процессоров AMD придётся основательно потратиться. Но и это не все неприятные сюрпризы. Как оказалось, из-за использования нового сокета, перехода на оперативную память DDR5 и новый интерфейс PCIe 5.0, материнские платы будут жутко дорогими.

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К примеру, флагманская MSI MEG X670E Godlike оценена в 2400 долларов. Но это голая плата, без дополнительных аксессуаров и тем более без системы жидкостного охлаждения, а значит итоговая стоимость окажется ещё выше. Если вы полагали, что будут бюджетные варианты, то сильно ошиблись, ведь самая недорогая плата ASUS на чипсете X670-P стоит 418 евро. Это очень много, ведь ещё недавно за такую цену нам предлагали материнские платы на топовых чипсетах, а сегодня бодрые середняки. Ну а встретить плату на чипсете X670E дешевле 500 долларов не удалось. Учтите, что ранее появилась информация о том, что цены на материнские платы на бюджетном чипсете В650 будут стартовать со 150 долларов. Мы не предлагаем вам представить, сколько всё это будет стоить в российской рознице, ведь рынок РФ даёт не такой большой процент продаж, особенно в первые месяцы, ведь богатых энтузиастов здесь меньше, чем в Германии. Вот только даже в сытой Европе найдётся мало любителей новинок, которые смогут себе позволить обновить компьютер, потратив на него такую внушительную сумму. Ещё 5 лет назад весь системный блок с неплохой видеокартой стоил 1000 долларов, а сегодня только материнская плата (150), процессор (300) и оперативная память (150) затянут на 600 долларов. Но это в США и на самый недорогой вариант, тогда как в Европе это будет уже 800 евро, а значит добавив твердотельный накопитель, блок питания и корпус вы потратите около 1300 долларов и выше. А ведь есть ещё и видеокарта. Найти GeForce RTX 3050 дешевле 300 евро не удастся, а в итоге ваша система будет стоить не меньше 1600 долларов. Похоже, временам выгодных предложений ушли, ведь рост цен огромен, а мы указали стоимость самых недорогих комплектующих, которые только можно купить на рынке.

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#процессоры #тесты #ryzen 7000
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