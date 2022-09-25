За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Прежде чем приступать к основному изложения материала, мне бы хотелось сделать важную ремарку. Итак, прямо сейчас я смотрю сериал «The Sandman». В российском переводе звучит как «Песочный человек». Мне нравятся книги Нила Геймана, как и сериал «Американские боги», но во время просмотра «Песочного человека» я вдруг поймал себя на мысли, что в фильме нет нормальных людей. Стоит согласиться, что у каждого человека есть странности, но абсолютно каждый главный и второстепенный герой сериала представляет собой откровенный вызов традиционным ценностям. Это трансгендеры, убийцы, люди с поломанной психикой или те, кто старательно пытается казаться кем-то другим, а после где-то в тени творит свои тёмные делишки. Меня не волнуют количество чернокожих в фильме, если дело не принимает абсурдного оборота как в сериале «Властелин колец: Кольца власти». В то же время именно «Песочный человек» показывает, насколько сильно деградирует западный мир.

реклама

Абсолютно у каждого человека в какой-то момент наступает кризис принятия себя. Это абсолютно нормально, но не обязательно должно принимать уродливые формы. Подросткам сложно, не у всех есть друзья и единомышленники, а в результате личность проходит через цепочку моральных дилемм, выходя из неё зрелым человеком. Но если мы не всегда верно выбираем жизненный путь, профессию, вторую половинку и не можем понять смысл жизни, то идентификация с полом, это ключевая характеристика, которая формируется задолго до того, как ребёнок начинает говорить. Ещё до того, как малыш научится произносить своё имя, он осознаёт, что есть мама и папа, а сам он хороший мальчик или девочка. Со временем он встречает других детей и начинает присоединяться к одному из полов согласно социальным общественным рамкам. Ещё несколько десятилетий назад наука утверждала, что чуть больше полутора процентов людей рождаются с ошибочной идентификацией. Многие из них живут в постоянным мучениях, испытывая неудовлетворение от половой идентификации. Наш мир неидеален, как не идеальна природа, поэтому нет ничего удивительного в том, что небольшая часть людей рождается не такой, как 98% остальных. Столетиями эти полтора процента подвергались гонениями, но сегодня происходит социальный надлом, в результате которого абсолютно нормальные дети повергаются мощнейшему давлению. На эту тему можно говорить бесконечно долго, вот только теперь подросткам стало ещё сложнее, ведь кроме личных проблем с принятием своего Я, им нужно ещё и выбирать свой пол. Ну а интернет, фильмы и другие ресурсы только подталкивают подростков к новой социальной роли. Очевидно, что после просмотра сериала «Песочный человек» молодая девушка и парень подумает, что происходящее на экране – это норма, ну а там уже не будет ничего удивительно в том, что парень решит стать девушкой, а девушка – парнем.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Всё это мы написали только для одной цели: дети рождаются с теми или иным задатками, но общество способно сломать мальчиков и девочек, превратив их в уродцев, которые до конца жизни будут находиться в состоянии выбора. Что любопытно, особенно страдают от указанной выше проблемы дети состоятельных родителей. Как стало известно, 18-летний сын Илона Маска по имени Ксавьер заявил о себе как о трансгендерной женщине, а после сменил пол в документах и назвал себя Вивьен Джена Уилсон. Для справки, Гриффин и Ксавьер – это близнецы, которые будущему миллиардеру родила Джастин Уилсон. Вы можете увидеть Ксавьера на фото справа.

реклама

Что же, спешим поздравить Илонушку, ведь у него появилась первая дочь. Судя по информации, что ходит по сети, Маск не одобрил выбор сына, ведь Вивьен Джена Уилсон заявляет, что не хочет иметь ничего общего с отцом. Как вы могли заметить, Ксавьер сменил имя и фамилию, а также получил в соответствующей инстанции новое удостоверение личности с принадлежностью к женскому полу. Сам Илон старается дистанцироваться от происходящими изменениями в жизни своего ребёнка. В одном из интервью он высказался в поддержку трансгендеров, но мы-то с вами знаем, что далеко не всегда человек говорит то, что думает. Попробовал бы Илон только намекнуть на то, что он против смены пола и в целом считает трансгендеров больными людьми, которым общество сломало жизнь. Это мы с вами можем выдвигать столь смелые заявления, не боясь попасть под удар практики отмены и народного гнева. Что до Маска, то выбора у него нет, ведь ему придётся молча смотреть на происходящее с его детьми, не имея возможности вмешаться.

реклама

Я не люблю давать пессимистичные заявления, но в данном случае мне кажется, что через несколько десятилетий западный мир окажется на грани кризиса. Миллионы людей без половой идентификации, в жизни которых кроме желаний и инстинктов нет ничего, должны будут принимать ключевые решения. Очень сомневаюсь, что эти люди окажутся готовы делать сложный выбор, а Европа и вовсе окажется не способна к продолжению рода. Мы можем только посочувствовать Илону Маску. Судя по всему, он ничего не мог сделать. Сегодня государственная машина переформатирует гендер западного человека, насколько всё это быстро уничтожит старый свет, нам ещё только предстоит узнать.