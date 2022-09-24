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Когда мы рассуждаем о покупке оптимального процессора, то совсем забываем о том, что к нему в комплекте идёт ещё и материнская плата. Очень часто, именно этот компонент стоит столько же, как и сам процессор, не говоря уже о других комплектующих. Сегодня мы попытаемся подобрать несколько оптимальных систем в сборке: процессор + материнская плата, позволяющих вам приступить к сборке без переплат, отдавая себе отчёт в том, сколько вы потратите денег в конечном итоге.

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Не факт, что мы выбрали оптимальные материнские платы, ведь всегда есть нюансы, которые могут быть нам неизвестны. Именно поэтому, если вы полагаете, что есть и более выгодные предложения, обязательно пишите об этом в комментариях.

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Бюджетная сборка 1 вариант: Core i3-12100F + ASUS PRIME H610M. Стоимость комплекта составляет около 16 500 рублей, но главная проблема здесь в том, что материнские платы в российской рознице стоят намного дороже, чем хотелось бы. Получается, что вы покупаете ультрабюджетную плату, которая по какой-то причине оценена в 150 долларов. Поскольку выбора особо нет, то приходится исходить из предложенных реалий. Система в сборке окажется выгодной, а итоговая цена будет определяться ценой видеокарты. В то же время, сам процессор прекрасно справляется с любыми задачами, поэтому может смело считаться игровым.

Бюджетная сборка 2 вариант: Ryzen 5 5600X + ASUS PRIME B450M. Здесь за плату с процессором вы заплатите 22 тысячи рублей, но получите внушительную производительность и прекрасную возможность усилить систему за счёт установки более мощного камня в будущем. Например, можно докупить Ryzen 9 5900X, что тут же усилит скорость работы в любых задачах. Единственный минус материнской платы на чипсете В450 заключается в поддержке старого интерфейса PCIe 3.0. Помните об этом, ведь четвёртое поколение здесь не поддерживается. Во всё остальном компьютер получится перспективным и более скоростным, чем указанная выше сборка.

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Перспективная сборка 1: Core i5-12600K + ASUS PRIME Z690M. Процессор и материнская плата обойдутся вам в 40 тысяч рублей, но это ещё не конец истории. Так, вам потребуется внушительный кулер, а также лучше взять оперативную память DDR5. Всё это сделает ваш компьютер очень мощным, но затянет много денег. Рекомендуем не размениваться на материнскую плату с чипсетом H610, поскольку весь разгонный потенциал окажется равен нулю. Если у вас есть желание сэкономить на разгоне, то лучше возьмите другой процессор, поскольку Core i5-12600K создан для высоких скоростей и оверклокеров, которые жить не могут без качественной оперативной памяти с низкими таймингами.

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Перспективная сборка 2: Core i7-12700F + ASUS PRIME H610M. На первый взгляд вы тратите почти столько же денег, как и на предыдущую сборку, вот только не всё так просто. Здесь вам не потребуется докупать мощную систему охлаждения, а также гнаться за оперативной памятью. Берите по минимуму, ведь потенциала самого процессора достаточно. Выгода от комплекта состоит в нетребовательности, ведь всё решит видеокарта, которая вместе с высокими тактовыми частотами процессора раскроется на полную.

Перспективная сборка 3: Ryzen 7 5800X + GIGABYTE B550M. Не все пользователи нуждаются в разгоне, но иметь современный интерфейс PCIe 4.0 – это уже большой бонус. Если вы отдаёте предпочтение именно такой сборке, то потратите 32 тысячи рублей, но сохраните шанс стать оверклокером, получив выгоду только от первых двух комплектующих. Многие пользователи предпочитают экономить на материнской плате, но в данном случае переплата не такая большая, а преимущества видны невооружённым взглядом.

Перспективная сборка 4: Ryzen 9 5900X + GIGABYTE B550M. На самом деле эта материнская плата не обладает разгонным потенциалом, но всё же способна немного повысить потенциал вашего компьютера. Если вы хотите больше разгона, то берите что-то подороже. Мы исходим из того, что оверклокинг стал разочаровывающим и требует слишком много денег. Именно поэтому предлагаем выбрать такую плату, которая остаётся современной, но не потребует от вас потратить на неё 30 тысяч рублей. Что до самого процессора, то он остаётся одним из самых перспективных на рынке и ещё долго будет пользоваться популярностью у тех, кто мечтает усилить старую систему.