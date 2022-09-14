Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA

Не все видеокарты AMD одинаково выгодны, но найти отличные варианты можно
[ ] для раздела Блоги
+
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Вчера мы с вами могли убедиться в том, что российские геймеры не любят видеокарты AMD. Если взглянуть на наиболее популярные модели, то в глаза бросается исключительно продукция NVIDIA. Складывается такое ощущение, что Дженсен Хунаг буквально зомбировал миллионы людей по всей планете. На самом деле причин для такого отношения к продукции красного лагеря предостаточно, а ключевой может считаться отношение Лизы Су к геймерам. 

реклама

Глава AMD не стремиться идти на обострение, играя на поле противника без энтузиазма. Мы не видим ценовых войн, а производство графических чипов крайне низкое и не способно покрыть потребностей рынка. Нет никакой рекламы, а превосходные инженерные решения остаются неизвестны массовому пользователю. Нам такой подход кажется несправедливым, поэтому мы рассмотрим основный графические чипы текущего поколения и попытаемся дать ответ на вопрос, стоит ли вообще покупать ту или иную видеокарту. 

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если вы хотите получить ультимативный уровень производительности, то стоит взглянуть на Radeon RX 6800 XT. Модель от ASUS стоит 80 тысяч и предлагает отличную систему охлаждения за разумные деньги. Сама видеокарта не уступает конкурентам из зелёного лагеря в своём ценовом сегменте, но начисто обходит по показателю цены. У NVIDIA вы получите либо 10 Гб видеопамяти, либо 12 Гб, тогда как Radeon RX 6800 XT получил запас в 16 Гб. Благодаря этому можно смело смотреть в сторону игр следующего поколения, ведь даже в 4К ваша видеокарта не будет пасти задних. 

реклама

Экономные геймеры могут взять Radeon RX 6800. Здесь производительность поменьше, но запас прочности огромен, а с некоторыми компромиссами вы сможете играть в разрешении 4К в самые требовательные игры 2022 года. Придётся пожертвовать дальностью прорисовки или же выставить значение графики на высокие. Что любопытно, даже за эту сумму AMD предлагает 16 Гб видеопамяти, тогда как NVIDIA может побаловать вас скромными 8 Гб памяти. Многие тесты доказывают, что пока эффективность от дополнительной видеопамяти минимальная, но видеокарту покупают в среднем на 4 года, а требования к играм постоянно растут. 

А вот брать Radeon RX 6700 XT категорически не советуем. Дело в том, что эта видеокарта чуть быстрее GeForce RTX 3060 Ti и начисто проигрывает GeForce RTX 3070. Судя по всему, здесь AMD просто неверно ставит цену, надеясь на сносные продажи за счёт преимущества по видеопамяти (12 Гб против 8 Гб). Поскольку все три видеокарты предназначены для разрешения 2К, то необходимость в 12 Гб пока отсутствует. Ну а GeForce RTX 3060 Ti стоит 42 тысячи против 49 тысяч для Radeon RX 6700 XT. 

реклама

А вот Radeon RX 6650 XT даже за 36 тысяч выглядит интересно. Несколько дней назад в продаже была модель за 33 тысячи, но сегодня её раскупили. Но даже за такую сумму вы получаете отличную производительность, ведь Radeon RX 6650 XT превосходит аналогичную по цене GeForce RTX 3060. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно эта видеокарта AMD является оптимальным выбором в линейке, но здесь всё решает ваше благосостояние, ведь для кого-то потратить 80 тысяч на развлечения – это как сходить в ближайшую пиццерию. 

Ещё один оптимальный вариант для геймеров – это Radeon RX 6600. Видеокарта обладает отличной производительностью и может позволить запускать все игры даже в разрешении 2К. Ясно, что заплатив 30 тысяч вы не можете рассчитывать на максимальные графические настройки. Помните об этом, ведь Radeon RX 6600 обладает узкой 128-битнй шиной и минимальными требованиями к питанию. Было бы глупо требовать от небольшого графического чипа мощи моделей за 50 тысяч рублей. Ну а если сравнивать Radeon RX 6600 с GeForce RTX 3050, которая является прямой конкуренткой, то вы получаете сплошные плюсы и прирост количества кадров в секунду на 10%.

реклама

Всегда есть пользователи, у которых нет денег на модели среднего ценового сегмента. Вообще, из-за майнеров средний ценовой сегмент переместился на 15 тысяч выше. Это глобальная проблема, а пока в продажу не поступят бюджетные новинки следующего поколения, положение исправить не удастся. Судя по всему, обе компании просто не могут продавать видеокарты дёшево, поскольку в цену изначально закладывалась другая маржа. Любые попытки скинуть рекомендованную стоимость станут фатальными для доходов и будут неприятно восприняты инвесторами. Но мы отвлеклись. Если у вас немного денег, берите Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта неплохо справляется с играми в разрешении 1080р, что позволяет войти в игры без ощутимых жертв для вашего потрёпанного жизнью бюджета. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd видеокарты оптимальные ценовые предложения
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
22
Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
12
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
20

Интересные материалы

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
1 сентября 2022 62
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
8 сентября 2022 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителя F-35 снова остановлено - в нем нашли деталь, сделанную в Китае
178
Google запустила таймер обратного отсчёта до слияния Ethereum
9
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит всего 25 000 рублей
14
Эфир замер в ожидании блокировки майнинга, а эксперты ожидают большого ралли Биткоина
12
Сервисы Яндекса перешли в собственность компании VK, поисковик сменил свой адрес и изменил дизайн
8
Российские геймеры переходят на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2060S вышла на 1 место по продажам
18
«Око Саурона» снова не дает спать жителям Нижегородской области
2
Новое поколение RTX 4000 вынудит покупателей обновить заодно и блок питания
38
Китайскую компанию Netac «подловили» на замене контроллера и памяти в SSD на более дешевые
27
Анонимные криптовалюты под угрозой исчезновения – Monero, Shiba Inu и Dogecoin могут быть удалены
3
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
479
Россияне назвали бренды, по которым скучают больше всего – IKEA, Coca-Cola и другие
15
«Яндекс» объявил о закрытии сделки с VK по продаже «Дзена» и «Новостей»
3
Трейлер новой «Русалочки» от Disney на YouTube получил 1,2 млн дизлайков
43
Инсайдер раскрыл даты выхода всех основных видеокарт RTX 4000 и перечислил их характеристики
15
Разработчики Эфира назвали дату отказа от майнинга на видеокартах – осталось чуть больше суток
15
GeForce RTX 4090 могут выпустить в конце октября и RTX 4080 спустя месяц
+
Граждане РФ требуют с Sony 280 миллионов рублей за блокировку игр на приставках PlayStation 4/5
5
«Лысый из AMD» покидает компанию
12
Китайские умельцы продают Radeon RX 6600M под видом настольных RX 6600
9

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
16
5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
23
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
42
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
53
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
+

Сейчас обсуждают

ахахах
02:00
роскомнадзор их шарашку всю в бан затолкал навечно,они херню писали всякую просто про спецоперацию
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Вежливый_B_Hornet
01:58
пуйло твой сцарь. а кабаева его малолетня наложница. ну сейчас то уже страя кобыла
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Вежливый_B_Hornet
01:57
в смысле гадости писали или что
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
ахахах
01:57
довыёбывались они
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
ахахах
01:54
кто все эти люди
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Вежливый_B_Hornet
01:54
а что случилось почему забанили
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Вежливый_B_Hornet
01:53
ты xyйло с молодой кабаевой по ночам смотришь или что. шпагат у пуйла щас. или проводить мобилизацию тогда пиздa или не проводить и тогда тоже пиздa но чуть позже.
Некоторые страны Европы и Прибалтики перестали выдавать россиянам туристические визы
Miki_Sambrero
01:53
А современные пластины разве не 450мм? 300 это вроде давняя технология...
GlobalWafers начнет строить фабрику кремниевых пластин в Техасе за $5 млрд уже в ноябре
Miki_Sambrero
01:51
Осталось выпустить 8-10тб ssd ща 20тыс)
SSD-накопители более надёжны по сравнению с жёсткими дисками — исследование Backblaze
kr16
01:50
С другой стороны, если пользователь заведомо ЗНАЕТ что товар - не соответствует и покупает ради получения бесплатного ништяка через диспут, то покупатель явно такой же жулик-мошенник, как и продавец. ...
На Алиэкспресс продают фейковые SSD Xiaomi 1ТБ, споры закрывают в пользу продавца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем