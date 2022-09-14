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Вчера мы с вами могли убедиться в том, что российские геймеры не любят видеокарты AMD. Если взглянуть на наиболее популярные модели, то в глаза бросается исключительно продукция NVIDIA. Складывается такое ощущение, что Дженсен Хунаг буквально зомбировал миллионы людей по всей планете. На самом деле причин для такого отношения к продукции красного лагеря предостаточно, а ключевой может считаться отношение Лизы Су к геймерам.

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Глава AMD не стремиться идти на обострение, играя на поле противника без энтузиазма. Мы не видим ценовых войн, а производство графических чипов крайне низкое и не способно покрыть потребностей рынка. Нет никакой рекламы, а превосходные инженерные решения остаются неизвестны массовому пользователю. Нам такой подход кажется несправедливым, поэтому мы рассмотрим основный графические чипы текущего поколения и попытаемся дать ответ на вопрос, стоит ли вообще покупать ту или иную видеокарту.

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Если вы хотите получить ультимативный уровень производительности, то стоит взглянуть на Radeon RX 6800 XT. Модель от ASUS стоит 80 тысяч и предлагает отличную систему охлаждения за разумные деньги. Сама видеокарта не уступает конкурентам из зелёного лагеря в своём ценовом сегменте, но начисто обходит по показателю цены. У NVIDIA вы получите либо 10 Гб видеопамяти, либо 12 Гб, тогда как Radeon RX 6800 XT получил запас в 16 Гб. Благодаря этому можно смело смотреть в сторону игр следующего поколения, ведь даже в 4К ваша видеокарта не будет пасти задних.

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Экономные геймеры могут взять Radeon RX 6800. Здесь производительность поменьше, но запас прочности огромен, а с некоторыми компромиссами вы сможете играть в разрешении 4К в самые требовательные игры 2022 года. Придётся пожертвовать дальностью прорисовки или же выставить значение графики на высокие. Что любопытно, даже за эту сумму AMD предлагает 16 Гб видеопамяти, тогда как NVIDIA может побаловать вас скромными 8 Гб памяти. Многие тесты доказывают, что пока эффективность от дополнительной видеопамяти минимальная, но видеокарту покупают в среднем на 4 года, а требования к играм постоянно растут.

А вот брать Radeon RX 6700 XT категорически не советуем. Дело в том, что эта видеокарта чуть быстрее GeForce RTX 3060 Ti и начисто проигрывает GeForce RTX 3070. Судя по всему, здесь AMD просто неверно ставит цену, надеясь на сносные продажи за счёт преимущества по видеопамяти (12 Гб против 8 Гб). Поскольку все три видеокарты предназначены для разрешения 2К, то необходимость в 12 Гб пока отсутствует. Ну а GeForce RTX 3060 Ti стоит 42 тысячи против 49 тысяч для Radeon RX 6700 XT.

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А вот Radeon RX 6650 XT даже за 36 тысяч выглядит интересно. Несколько дней назад в продаже была модель за 33 тысячи, но сегодня её раскупили. Но даже за такую сумму вы получаете отличную производительность, ведь Radeon RX 6650 XT превосходит аналогичную по цене GeForce RTX 3060. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно эта видеокарта AMD является оптимальным выбором в линейке, но здесь всё решает ваше благосостояние, ведь для кого-то потратить 80 тысяч на развлечения – это как сходить в ближайшую пиццерию.

Ещё один оптимальный вариант для геймеров – это Radeon RX 6600. Видеокарта обладает отличной производительностью и может позволить запускать все игры даже в разрешении 2К. Ясно, что заплатив 30 тысяч вы не можете рассчитывать на максимальные графические настройки. Помните об этом, ведь Radeon RX 6600 обладает узкой 128-битнй шиной и минимальными требованиями к питанию. Было бы глупо требовать от небольшого графического чипа мощи моделей за 50 тысяч рублей. Ну а если сравнивать Radeon RX 6600 с GeForce RTX 3050, которая является прямой конкуренткой, то вы получаете сплошные плюсы и прирост количества кадров в секунду на 10%.

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Всегда есть пользователи, у которых нет денег на модели среднего ценового сегмента. Вообще, из-за майнеров средний ценовой сегмент переместился на 15 тысяч выше. Это глобальная проблема, а пока в продажу не поступят бюджетные новинки следующего поколения, положение исправить не удастся. Судя по всему, обе компании просто не могут продавать видеокарты дёшево, поскольку в цену изначально закладывалась другая маржа. Любые попытки скинуть рекомендованную стоимость станут фатальными для доходов и будут неприятно восприняты инвесторами. Но мы отвлеклись. Если у вас немного денег, берите Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта неплохо справляется с играми в разрешении 1080р, что позволяет войти в игры без ощутимых жертв для вашего потрёпанного жизнью бюджета.