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Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские геймеры переходят на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2060S вышла на 1 место по продажам
В данном случае мы говорим о ситуации в магазине Ситилинк на 13 сентября
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Наши читатели прекрасно знают о том, насколько мучительными бывают муки выбора видеокарты. Иногда приходится перебирать оптимальные решения неделями, изучая тесты и просматривая отзывы блогеров. Мало того, что видеокарта не должна разочаровать вас своей производительностью, так она ещё и обязана держать приемлемый температурный режим. К примеру, вдруг вы решили разогнать свою видеокарту, а она и без того работает на максимуме возможностей. Ну или вы просто не хотите слушать гул вентиляторов, а выбора нет, ведь выбранная модель оснащена примитивной системой охлаждения.

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Сегодня мы обратимся к самому простому способу, позволяющему сделать правильный выбор. Речь идёт о статистике Ситилинк, согласно которой можно принять правильное решение. Давайте посмотрим, какие видеокарты пользовались спросом у российских геймеров, а после оценим, стоит ли вообще обращать внимание на эти модели. Ничего сложного, ведь всё гениальное – просто. 

К своему удивлению мы обнаружили, что самой популярной видеокартой стала GeForce RTX 2060 SUPER. Как видите, модель производства Palit заинтересовала 30 геймеров за сутки. У нас нет причин сомневаться в продукции этой компании, а Palit традиционно выпускает экономные решения, которые в целом неплохо справляются со своими задачами. Что до самого графического чипа, то он с лёгкостью тянет современные игры, не пасуя даже перед требовательными тайтлами в разрешении 2К. Мы бы на стали называть выбор идеальным, но это точно не самая плохая видеокарта на рынке. 

На втором месте разместилась GeForce RTX 3060. Это одна из самых переоценённых видеокарт. Всё дело в том, что она слегка быстрее GeForce RTX 2060 SUPER, но стоит ощутимо дороже. Это значит, что вы потратите 7 тысяч рублей впустую, тогда как могли бы просто взять карту дешевле, ну или доплатить ещё 5 тысяч, купив более внушительный графический чип. 21 геймер с нашим мнением не согласен, но нам кажется, что здесь сама NVIDIA ввела любителей компьютерных игр в заблуждение. Как вы знаете, более старшие модели получили от 8 Гб видеопамяти до 10 Гб, тогда как GeForce RTX 3060 может похвастать 12 Гб. Очевидно, что именно этот показатель привлекает потенциальных покупателей. 

За 43 тысячи вы можете купить GeForce RTX 3060 Ti. На этот раз выбор достойный, ведь в данном случае мы имеем дело с внушительной производительностью. Как вы уже поняли, здесь 8 Гб видеопамяти, но чаще всего ключевую роль играет графический чип, а не количество памяти. GeForce RTX 3060 Ti выпущенную силами специалистов Palit купили 19 раз. Неплохо, но могло быть и лучше, ведь у менее привлекательной GeForce RTX 3060 результат всё же немного выше. 

GeForce RTX 3050 была куплена в количество 15 единиц, но после обновления страницы результат пропал. В данном случае это не так важно, ведь сам графический чип пользуется неизменной популярностью у геймеров. Любители компьютерных игр прекрасно знают, что эта видеокарта обеспечивает стабильный фрамрейт в разрешении 1080р, а значит есть все основания сделать выбор именно в сторону этого графического чипа. На самом деле с точки зрения соотношения цены и количества fps GeForce RTX 2060 SUPER кажется нам намного перспективнее, но для многих геймеров 30 000 – это моральный порог, дороже которого платить уже нельзя.

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Неизменной популярностью пользуется GeForce GTX 1650. Эта видеокарта не может похвастать скоростью указанных выше графических чипов, но с лёгкостью побеждает, когда дело касается цены. Было время, когда данный графический чип удерживал пальму первенства по продажам, но сегодня цена на середняки опустилась ниже 30 тысяч, что позволяет геймерам делать выбор в пользу более перспективных игровых решений. За 17 тысяч доступна модель производства GIGABYTE, которая полностью справляется с задачей охлаждения бюджетного графического чипа.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 2060 super
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пнх пдр
Российские геймеры переходят на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2060S вышла на 1 место по продажам
SlasheR
01:00
интересно, в нвидии уже уволили чувака, который по доброте душевной, воткнул на эту карту 11гигов памяти ? Явный промах маркетинга, слишком большой запас потенциала заложили.
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