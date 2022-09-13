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Названы сроки легализации криптовалют в РФ – до 19.12.22 чиновники и законодатели могут договориться
Если не возникнет непредвиденных ситуаций и вопрос не отложат в долгий ящик
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Тестовый запуск цифрового юаня произошёл больше года назад. Всё это время темпы нарастали, но даже сегодня первая цифровая национальная валюта остаётся нишевой и занимает крошечную долю в расчётах. Центробанк Китая в ближайшее время не планирует переводить все расчёты в цифровой юань, а значит выход из стадии теста будет длиться долго. Но если в Поднебесной цифровая национальная валюта уже может использоваться в реальной экономике, то цифровой рубль только находится в стадии планирования. Самое удивительное то, что с момента последнего заявления на эту тему прошло больше года, но кроме указания этапов не появилось ничего нового. Известно, что одновременно с запуском пилотной программы должны быть внесены соответствующие правки в закон, но пока воз и ныне там. Что до хождения цифрового рубля наравне с наличными и безналичными деньгами, то это отдалённая перспектива. 

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Вполне возможно, что попытки форсировать введение цифрового рубля мешали появлению полноценного криптовалютного законодательства. Точных данных на этот счёт нет, но сегодня была опубликована информация, свидетельствующая о том, что дело цифровых активов сдвинулось с мёртвой точки. Так, 13 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил государственным финансовым институтам и другим структурам выработать согласованную позицию в отношение цифровых активов. Речь идёт о криптовалюте, создании новых токенов, а также майнинге и других смежных вопросах. Стоит учитывать, что задача действительно масштабная, ведь в процессе участвуют несколько структур, каждая из которых сегодня имеет собственное мнение по этому вопросу. На этот раз были определены сжатые сроки, что позволяет надеяться на быстрое принятие соответствующего законодательства. Так, уже к 19 декабря ФНС, ФСБ, Банк России, Минфин и Росфинмониторингом должны не только договориться, но и подготовить единую позицию, на основе которой будет происходить регулирование цифровых активов на территории России.

Предполагается, что в перспективе зрелое криптовалютное законодательство будет не только способствовать снижению рисков инвестирования в цифровые активы, но и частичному уходу от санкций. Особенно интересной может стать перспектива включения криптовалют в международные финансовые институты для расчёта за те или иные товары или услуги, что первыми могут оценить представители малого и среднего бизнеса. В настоящее время многие из них испытывают целый ряд сложностей с доступом к иностранной валюте. Если на законодательном уровне будет разрешено использовать криптовалюты в качестве оплаты, то бизнес станет чувствовать себя свободнее, а бремя санкций для многих и вовсе станет незаметным. 

Представители Минфина отмечают, что криптовалюты так и останутся альтернативой национальной валюте и не получат расширенного статуса в качестве основного финансового инструмента. В то же время в качестве третьей силы планируется развивать именно цифровой рубль. Поручение по использованию цифрового рубля в реальном секторе экономике уже дано, а сроки также указаны 19 декабря. Точной даты появления цифровой национальной валюты в смартфонах жителей России пока нет. Известно, что эта инициатива считается ключевой и входит в так называемую Стратегию-2030. Будем надеяться, что возможность использования цифрового рубля появится всё же раньше 2030 года, тем более, что проект находится под контролем Банка России.

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Что до основных криптовалют, то страна действительно нуждается в соответствующем законодательстве. Неясно, почему чиновники до сих пор медлят, ведь использования того же Биткоина действительно способно сбросить санкционное давление, хотя никто не обещал, что США будут молча смотреть на происходящее. Очевидно, что централизованные биржи будут блокировать переводы из России, поэтому придётся вырабатывать собственные механизмы, либо использовать наработки децентрализованных финансов. Источники: 1, 2

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#криптовалюты
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