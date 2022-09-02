Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Неудачные видеокарты NVIDIA, которые вы не захотите купить осенью 2022

Есть просто плохие графические чипы, бывают плохие модели, а здесь у нас сошлись все карты, ведь перед вами самые печальные видеокарты этой осени
[ ] для раздела Блоги
3
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Нет никого, кто хотел бы купить плохую видеокарту. Каждый раз приходя в магазин или заглядывая на сайт мы ищем оптимальную по цене и производительности модель. Многие совсем не разбираются в этом вопросе, поэтому ориентируются по количеству видеопамяти и смотрят советы в интернете. В любом случае почти всегда всё решают деньги, а значит в итоге нам приходится выбирать между несколькими подходящими по цене видеокартами. К сожалению, далеко не все геймеры способны сделать правильный выбор, а некоторые и вовсе берут настолько плохие видеокарты, что кроме как посочувствовать мы им никак помочь не можем.

реклама

Сегодня мы рассмотрим 5 видеокарт, которые не стоит покупать ни при каких условиях. В некоторых случаях проблема в кулере, тогда как в других налицо полное несоответствие между ценой и производительностью. Одним словом, проблем масса, а по ходу материала мы разберём, почему некоторые видеокарты стоит обходить стороной.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

GeForce GTX 1630 – это настоящий позор NVIDIA. Судя по всему, кому-то в компании было нечем заняться. Этот инженер решил поэкспериментировать, в результате этому парню удалось настолько сильно урезать графический чип GeForce GTX 1650, что итоговый результат оказался даже хуже старушки GeForce GTX 1050 Ti. Никогда не берите такую видеокарту, ведь вы получите сплошное разочарование и тормоза в самых простейших локациях. Ну а Gigabyte ещё и умудрилась ухудшить графический чип, запаковав его в уродливую и неэффективную систему охлаждения. Увидели такую видеокарту – закрывайте страницу браузера.

реклама

GeForce GTX 1660 Super не только получила отвратительное охлаждение, но и фантастическую цену. Сегодня за 29 тысяч вы легко можете найти GeForce RTX 3050 на 2 кулера, тогда как здесь нас ждёт крайне сомнительная модель производства ASUS. Не обольщайтесь, найти плюсы в этой видеокарте невозможно. Да, она тянет игры, но неужели за 29 тысяч мы должны были получить что-то иное? В старых проектах карта слегка гудит, тогда как в требовательных новинках издаёт противный звук, напоминающий скрежет пропеллера старого самолёта.

А вот GeForce GTX 1660 производства Palit – это даже не плохо, а отвратительно. Смотрите, GeForce GTX 1660 Super с паршивой системой охлаждения за 29 тысяч уже давно просится в мусор, а здесь у нас ещё и менее скоростная GeForce GTX 1660, но дороже. Такие предложения рассчитаны на тех, кто совсем не разбирается в компьютерах. Этот человек просто переходит на страницу выбора, смотрит цену и делает вывод, что GeForce GTX 1660 быстрее только потому, что дороже. Мы советуем вам думать головой, ведь продавцы за вас этого не сделают.

реклама

По сравнению с предыдущей видеокартой, GeForce RTX 3060 смотрится неплохо. Но кто вообще сказал, что нужно учитывать откровенно провальные модели? Нам кажется, что нужно стремиться к оптимальным вариантам, вот только карта производства Colorful к таковым не относится. Здесь две проблемы: во-первых, 39 5100 рублей за GeForce RTX 3060 – это очень дорого. Было бы неплохо, если бы такая видеокарта стоила около 35 тысяч рубликов. Ну а сама Colorful пусть и подошла к процессу создания видеокарты творчески, явно нашла систему охлаждения на помойке. В интернете пишут о неприятном опыте, а учитывая довольно мощный графический чип внутри, нет никаких сомнений, что одной вертушки здесь явно недостаточно. Получается, что данная видеокарта плоха во всём, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам обходить её стороной.

По сравнению со всеми вышеперечисленными GeForce RTX 3060 Ti за 43 460 рублей – это лучшее предложение этой осени. Видеокарта действительно мощная. Она легко справляется с самыми требовательными играми в 2К, не потеряв свою актуальность даже спустя многие годы. Цена порадует фанатов высоких скоростей, но MSI умудрилась всё испортить жутким радиатором и плохеньким кулером. Учтите. Что для производителя видеокарт разница между бюджетной системой охлаждения и нормальной не превышает несколько долларов. В итоге жадность убила GeForce RTX 3060 Ti от MSI. Лучше переплатите тысячу и возьмите аналогичный графический чип от другого производителя.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты оптимальные ценовые предложения
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
60
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
10
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29

Интересные материалы

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
1 сентября 2022 60
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26 августа 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Использование четырех планок памяти существенно снижает производительность процессоров Ryzen 7000
37
Жительница Австралии вместо $68 получила от биржи Crypto.com $7 200 000 и не хочет отдавать деньги
10
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
10
NVIDIA переносит выпуск видеокарт GeForce RTX 40 на конец 2022 – начало 2023 года – Hardwaretimes
61
Игрок пожаловался на читеров в Red Dead Online в техподдержку, где ему выдали бан и ответили, что жалобы на эту тему временно не принимаются
6
Биткоин рухнул на фоне негативных ожиданий от перехода Эфира на PoS и падения доходов майнеров
10
Что такое разумный выбор, и сколько должна стоить видеокарта для актуальных игр осенью 2022 года
8
Акции NVIDIA обвалились на фоне запрета поставок передовых ускорителей вычислений в Китай и Россию
29
Для первой загрузки системы с Ryzen 7000 и матплатой ASRock может понадобиться до 400 секунд
24
NVIDIA готовится представить топовую GeForce RTX 4090 Ti, но дебют моделей RTX 40 может задержаться
9
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 красуется на фото
7
США запретили продавать видеокарты NVIDIA и AMD в Китае и РФ – пока только серверные A100 и H100
13
Nvidia подтверждает грядущее падение цен на игровые видеокарты RTX 3000
17
В сеть попала фотография видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080
8
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественное ПВО С-500
102
AMD рассказала об особенностях разгона памяти на Socket AM5 — формула 1:1:1 теперь не важна
6
Разработан спрей, уничтожающий до 99,9% всех патогенов - в том числе и SARS-CoV-2
3
В War Thunder в ближайшем крупном обновлении добавят военные беспилотники
1
Иранский турбореактивный дрон Karrar с шестиствольным пулемётом представлен публике
8
Энтузиаст сравнил уровень быстродействия Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K в Geekbench 5 без AVX-512
8

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 3
12
Параллельная реальность производителей железа
184
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
18
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
60
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
59
Неудачные видеокарты NVIDIA, которые вы не захотите купить осенью 2022
3

Сейчас обсуждают

Сергей Игнатовский
19:10
Верно говоришь. Фонтаны АМД от расстройства заминусовали твой пост)
При хорошем охлаждении AMD Ryzen 9 7950X обгоняет Core i9-13900K в Cinebench R23
RedStone
19:10
так полно, что в Киеве от этого бензин бодяжат всякой сранью ? Ну да - бывает.
Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести потолок цен на российский газ
Вежливый APKWS
19:10
дaлбaeб, тарифы заморожены до конца войны.
Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести потолок цен на российский газ
RedStone
19:09
[зевая] давай рассказывай, как весь цивилизованный мир бороздит просторы большого театра, раз пояснить не можешь
Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести потолок цен на российский газ
Вежливый APKWS
19:09
никуда не делись. посевная на подконтрольных территориях прошла успешно.
Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести потолок цен на российский газ
Вежливый APKWS
19:08
слит в нитаз дaлбaeб. и это не оскрорблние а диагноз. который всей рахе поставил весь цивилизованный мир.
Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести потолок цен на российский газ
RedStone
19:08
закрылась или в стадии закрытия - зато как экологично и воздух чист
Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести потолок цен на российский газ
IRanPast
19:08
Ущерб мы будем раздавать вам "белками"
Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести потолок цен на российский газ
Tant-Ogly
19:07
вежливый я твою жену антонину нашел
Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести потолок цен на российский газ
IRanPast
19:07
И в первую очередь вы разъезжать на военной технике не будете, я только ЗА
Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести потолок цен на российский газ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем