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Нет никого, кто хотел бы купить плохую видеокарту. Каждый раз приходя в магазин или заглядывая на сайт мы ищем оптимальную по цене и производительности модель. Многие совсем не разбираются в этом вопросе, поэтому ориентируются по количеству видеопамяти и смотрят советы в интернете. В любом случае почти всегда всё решают деньги, а значит в итоге нам приходится выбирать между несколькими подходящими по цене видеокартами. К сожалению, далеко не все геймеры способны сделать правильный выбор, а некоторые и вовсе берут настолько плохие видеокарты, что кроме как посочувствовать мы им никак помочь не можем.

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Сегодня мы рассмотрим 5 видеокарт, которые не стоит покупать ни при каких условиях. В некоторых случаях проблема в кулере, тогда как в других налицо полное несоответствие между ценой и производительностью. Одним словом, проблем масса, а по ходу материала мы разберём, почему некоторые видеокарты стоит обходить стороной.

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GeForce GTX 1630 – это настоящий позор NVIDIA. Судя по всему, кому-то в компании было нечем заняться. Этот инженер решил поэкспериментировать, в результате этому парню удалось настолько сильно урезать графический чип GeForce GTX 1650, что итоговый результат оказался даже хуже старушки GeForce GTX 1050 Ti. Никогда не берите такую видеокарту, ведь вы получите сплошное разочарование и тормоза в самых простейших локациях. Ну а Gigabyte ещё и умудрилась ухудшить графический чип, запаковав его в уродливую и неэффективную систему охлаждения. Увидели такую видеокарту – закрывайте страницу браузера.

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GeForce GTX 1660 Super не только получила отвратительное охлаждение, но и фантастическую цену. Сегодня за 29 тысяч вы легко можете найти GeForce RTX 3050 на 2 кулера, тогда как здесь нас ждёт крайне сомнительная модель производства ASUS. Не обольщайтесь, найти плюсы в этой видеокарте невозможно. Да, она тянет игры, но неужели за 29 тысяч мы должны были получить что-то иное? В старых проектах карта слегка гудит, тогда как в требовательных новинках издаёт противный звук, напоминающий скрежет пропеллера старого самолёта.

А вот GeForce GTX 1660 производства Palit – это даже не плохо, а отвратительно. Смотрите, GeForce GTX 1660 Super с паршивой системой охлаждения за 29 тысяч уже давно просится в мусор, а здесь у нас ещё и менее скоростная GeForce GTX 1660, но дороже. Такие предложения рассчитаны на тех, кто совсем не разбирается в компьютерах. Этот человек просто переходит на страницу выбора, смотрит цену и делает вывод, что GeForce GTX 1660 быстрее только потому, что дороже. Мы советуем вам думать головой, ведь продавцы за вас этого не сделают.

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По сравнению с предыдущей видеокартой, GeForce RTX 3060 смотрится неплохо. Но кто вообще сказал, что нужно учитывать откровенно провальные модели? Нам кажется, что нужно стремиться к оптимальным вариантам, вот только карта производства Colorful к таковым не относится. Здесь две проблемы: во-первых, 39 5100 рублей за GeForce RTX 3060 – это очень дорого. Было бы неплохо, если бы такая видеокарта стоила около 35 тысяч рубликов. Ну а сама Colorful пусть и подошла к процессу создания видеокарты творчески, явно нашла систему охлаждения на помойке. В интернете пишут о неприятном опыте, а учитывая довольно мощный графический чип внутри, нет никаких сомнений, что одной вертушки здесь явно недостаточно. Получается, что данная видеокарта плоха во всём, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам обходить её стороной.

По сравнению со всеми вышеперечисленными GeForce RTX 3060 Ti за 43 460 рублей – это лучшее предложение этой осени. Видеокарта действительно мощная. Она легко справляется с самыми требовательными играми в 2К, не потеряв свою актуальность даже спустя многие годы. Цена порадует фанатов высоких скоростей, но MSI умудрилась всё испортить жутким радиатором и плохеньким кулером. Учтите. Что для производителя видеокарт разница между бюджетной системой охлаждения и нормальной не превышает несколько долларов. В итоге жадность убила GeForce RTX 3060 Ti от MSI. Лучше переплатите тысячу и возьмите аналогичный графический чип от другого производителя.