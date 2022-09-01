Премьер Британии выглядел довольным и даже улыбался

Сегодня западные элиты лихорадит. Доверие избирателей падает, а политики рвутся в бой несмотря на проблемы в экономике и назревающую опасность энергетического кризиса. Простых решений нет и уже не будет, а вытаскивать страны из затяжной рецессии будут люди, которые придут на смену лидерам, руководящим Европой сегодня. Особенно ожесточённой борьба будет за кресло президента США. Нужно понимать, что внешняя политика этой страны так и останется агрессивной, кто бы не пришёл на место Байдена, но есть надежда, что во время побоища элит времени на противостояние со всем миром у Белого дома будет меньше. Не утихают споры вокруг кресла премьер-министра Англии. Борис Джонсон совершенно внезапно вышел из игры. Ходили слухи о том, что Борис может стать главой NATO, но в прессу попала информация, согласно которой на это место прочат темнокожего трансвестита. Очевидно, что тёплое место Джонсону не светит, но это не значит, что в оставшиеся дни на посту он станет сидеть сложа руки.

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Утром 31 августа премьер-министр присоединился к рейду команды специального назначения, в рамках которого проводились поиски наркотических веществ в доме на Вест-Норвуде. Рейд проводился под началом исполняющего обязанности комиссара полиции сэра Стива Хауса. Причиной происходящего стало сообщение о проведение операций по торговле наркотиками, а также участившихся случаев насилия, которые полиция фиксирует в этом районе. Обычно высокопоставленные чиновники наблюдают за проведением специальных операций со стороны, поскольку наркоторговцы чаще всего отстреливаются от стражей правопорядка, но Борис не только вышел из специального бронированного автомобиля, но и сопровождал офицеров в рейде по квартирам. Так и напрашивается мысль, что всё это была красивая инсценировка, но мы об этом точно не узнаем.

Ниже вы можете увидеть любопытное видео, на котором хип-хоп-рэпер, называющий себя Splinter Sales, обнаружил премьера стоящим у дверей собственной квартиры. Джонсон был одет в бронежилет и неплохо охранялся. По словам парня, он до поздней ночи развлекался на костюмированном карнавале, а проснувшись не поверил своим глазам (очевидно, по глазам бил похмельный синдром). Рэпер удивлённо спросил у Бориса о том, что вообще происходит, после чего Борис поинтересовался у парня, как у него дела и скрылся в неизвестном направлении. На видео можно увидеть взломанный замок в квартире по соседству, а сам Splinter Sales отмечает, что не сразу понял, что происходящее с ним не сон.

Согласно официальным данным, в ходе специальной операции было изъято некоторое количество наркотических вещества класса А, мобильный телефон подозреваемого в торговле запрещёнными препаратами, а также двадцатилетний парень. Его взяли под стражу и увели в ближайший полицейский участок. К слову, за последние 3 года было произведено множество подобных рейдов, в результате которых 1000 человек оказались под арестом. Очевидно, что действующий премьер пытается делать хорошую мину при плохой игре. Сегодня Борис не интересен никому, а на смену ему идёт агрессивная Лиз Трасс. Леди планирует не только продолжить политику своего предшественника, но и превзойти его в мастерстве русофобства и уничтожении любых контактов с Россией. Главный конкурент на пост премьера – Риши Сунаком выглядит вяло, ну а Лиз Трасс буквально горит активностью и готова броситься в бой прямо сейчас. К её сожалению, вступить в свои обязательства она сможет через неделю, ну а имя следующего премьера объявят только 5 сентября.

Кстати, вчера Лиз Трасс уже заявила, что будет активно продолжать поставки оружия в Украину несмотря на то, что думают на эту тему её избиратели и насколько тяжёлой будет экономическая ситуация в Англии. Любопытно, насколько долго политик с таким специфическим подходом продержится у власти? Некоторые ставят на конец года, когда ледяное дыхание зимы начнёт проникать в плохо отапливаемые жилищи рядовых британцев.

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