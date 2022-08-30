Несмотря на это именно серия Radeon RX 6000 предлагает лучшее соотношение между ценой и производительностью

Прежде чем оценивать успехи AMD на рынке видеокарт, стоит взглянуть на график ниже. Если верить статистике Steam (а других более надёжных источников просто нет), то можно сделать простой вывод: на одну видеокарту AMD геймеры покупают 5 видеокарт NVIDIA. Статистика удручающая, а положение не меняется несмотря на любые попытки красных переломить ситуацию. Создаётся впечатление, что никто ничего не собирается менять, а руководству AMD выгодно плестись в хвосте. А иначе как объяснить, что крайне удачное поколение графических чипов Radeon RX 6000 не только осталось в тени конкурента, но и продаётся из рук вон плохо.

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Мы прекрасно понимаем, что наш материал ничего не изменит, ведь нужно менять весь маркетинговый отдел AMD. И всё же, если вы знаете цену деньгам, то мы советуем не размениваться на NVIDIA, ведь у красных видеокарты не только быстрее, но и дешевле. Сегодня мы подберём 5 наиболее выгодным моделей, каждая из которых считается оптимальным выбором в своём классе.

Если вы купили монитор с разрешением 4К, либо вам просто хочется вместо 60 кадров в секунду лицезреть все 150, то берите Radeon RX 6800 XT. Под капотом у этой видеокарты флагманский графический чип, 16 Гб видеопамяти и феноменальная производительность. В результате Radeon RX 6800 XT с лёгкостью справляется с более мощными и дорогими конкурентками из зелёного лагеря, а с играми у вас не будет проблем очень и очень много лет. Выпущенная силами инженеров GIGABYTE модель не отличается уникальными характеристиками, но зато может предложить неплохую систему охлаждения, что уже достаточно, ведь всё остальное сделает графический чип.

Мы часто сталкиваемся с тем, что накопить на желанную видеокарту не выходит. То ли не хватило времени, то ли ума, это уже не так важно, ведь у вас вместо 70 тысяч на руках только 60 тысяч рублей. В такой ситуации стоит перестать терзать себя муками выбора, ведь Radeon RX 6750 XT – это очень даже неплохая видеокарта. Здесь можно встретить 12 Гб видеопамяти, работающих на скорости 18 Гбит/с, а 192-битная шина может быть немного и расстраивает, но в целом обладает сносной пропускной способностью. С Radeon RX 6750 XT стоит рассчитывать на разрешение 2К, но слегка подкорректировав настройки графики можно получить неплохой визуал даже в 4К.

Radeon RX 6650 XT – это настоящий рекордсмен, который не только предлагает огромную скорость, но и обладает массой полезных качеств. Например, здесь 8 Гб быстрой видеопамяти на скорости 17.5 Гбит/с. Далее стоит указать 128- битную шину. При других обстоятельствах можно было бы этот параметр записать в минусы, но в данном случае инженеры AMD добились того, что даже с узкой шиной Radeon RX 6650 XT легко обходит более дорогую GeForce RTX 3060. Ну и будет неверным не указать на низкий теплопакет. В большинстве случаев вы не будете вообще слышать гула вертушек, а в сложных задачах 3 больших кулера обеспечат стабильную температуру без ущерба для слуха владельца.

На 9 тысяч дешевле можно взять Radeon RX 6600. В данном случае все стандартно: меньше производительность, выше энергоэффективность и ниже цена. Если вы хотели сэкономить 9000 рублей, то Radeon RX 6600 может стать оптимальным выбором. Эта видеокарта обходит GeForce RTX 3050, хотя стоит ровно столько же и потребляет меньше энергии.

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Ну и поставить точку можем с помощью Radeon RX 6500 XT. Это не самая простая видеокарта, ведь она обладает как очевидными плюсами, так и минусами. В первом случае стоит указать высокую производительность на уровне GeForce GTX 1060, ну а во втором – плохую совместимость с интерфейсом PCIe 3.0. Мы советуем посмотреть реальные тесты. В некоторых случаях владелец Radeon RX 6500 XT окажется доволен покупкой, тогда как многие покупатели не скажут спасибо руководству красной команды за экономию на мелочах.