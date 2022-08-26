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16-ядерный Core i7-13700K разочаровал энтузиастов в PassMark – 9% прирост по сравнению с Alder Lake
На самом деле реальный прирост производительности процессоров Intel всегда держится на отметке 10%
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Выход процессоров Intel 13-го поколения настолько близок, что утечки и тесты начали появляться с завидной регулярностью. На нашем сайте вы всегда можете увидеть несколько актуальных материалов, в которых отражены показатели из популярных бенчмарков. Никто не знает, где данные по первым инженерным моделям, а где более поздние предрелизные, которые были выданы небольшому количеству пользователей уже в августе. Именно поэтому в сети такой разброс мнений, а в некоторых случаях и вовсе можно заметить прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением на 50%. Если вспомнить происходившие события перед релизом серии Alder Lake, то всё повторяется с завидной точностью, поэтому нет никаких сомнений, что стоит поумерить пыл, ведь прирост мощности снова окажется на уровне 10%.

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Вчера наши читатели могли ознакомиться с любопытной таблицей, составленной по итогам тестирования 8-ядерного Ryzen 7 7700X в Cinebench R20. Результаты превосходят самые смелые ожидания, а настоящим рекордсменом стал 16-ядерный Core i7-13700K. Последние показатели были получены за день до этого, а разрыв между поколениями просто огромен. Не менее впечатляющие результаты выдал 24-ядерный Core i9-13900. Камень с заблокированным множителем легко набирает 2130 баллов в тесте Geekbench 5 на одно ядро и 20 131 балл в многоядерных задачах. Для сравнения, это на внушительные 10% больше, чем может предложить флагман Intel Core i9-12900K и на 26% больше флагмана AMD Ryzen 9 5950X. Сравнивая результаты в многоядерном забеге, становится ясно, что Core i9-13900 и вовсе оторвался от Core i9-12900K и на 17%, тогда как Ryzen 9 5950X остался позади на 22%. Повторимся, с Alder Lake было также. В синтетике синие демонстрировали невероятный отрыв, а после выяснилось, что в реальных задачах там не больше 10% прибавки, а все малые ядра существуют только для того, чтобы процессоры лучше продавались.



Сегодня мы предлагаем посмотреть на более реалистичные показатели, которые позволяют взглянуть на проблему под другим углом. Итак, на этот раз доступны данные по процессору Core i7-13700, который прогнали через PassMark. Обратите внимание на таблицу ниже, где всё это отражено в доступной форме. Как видите, 16-ядерный камень (8 больших и 8 малых ядер) набирает в бенчмарке 4347 и 34 431 баллов для одноядерных и многоядерных задач соответственно. Если сравнивать показатели с Core i7-12700, то у нас прирост на 9.2/8.8 процентов на одно и все ядра соответственно. Кстати, камень текущего поколения имеет 12 ядер (8 больших и 4 малых ядра), поэтому многоядерные результаты всё же стоит оценивать иначе. Ну и если сравнивать всё это с народным Ryzen 7 5800Х, то получается, что камень AMD отстаёт на 22.1/24.9 процентов от Core i7-13700.

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В данном случае стоит учитывать несколько переменных. Во-первых, с момента выхода Ryzen 7 5800Х прошло почти 20 месяцев. Во-вторых, за это время Intel выпустила 11-ю, 12-ю и вот теперь готовится к 13-й серии. Всё это не значит, что мы не можем порадоваться успехам синих, но даже с учётом всех прорывов налицо не больше 10% прироста по сравнению с аналогами текущего поколения. Если внимательно изучить данные тестов за последние годы, то вы обнаружите, что это максимальное увеличение скорости между поколениями для Intel. Есть мнение, что у красных будет больше. Подобные мысли основаны на том, что AMD переходит на более эффективный 5-нм технологический процесс, а также впервые осваивает оперативную память DDR5. Ну и нельзя не вспомнить о тактовых частотах, ведь Ryzen 9 7950X может достичь 5.5 ГГц, а это уже заявка на победителя за звание самого быстрого процессора 2022 года.

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#процессоры #тесты #core i7-13700k
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